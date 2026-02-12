Hlavné témy
dnes 12. februára 2026 o 18:00
Čas čítania 3:01

Aj olympionici sú len ľudia: Biatlonista predviedol, ako neriešiť rozbité vzťahy v priamom prenose

Aj olympionici sú len ľudia: Biatlonista predviedol, ako neriešiť rozbité vzťahy v priamom prenose
Zdroj: TASR, Getty Images, instagram
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Od možno posledného albumu od J. Colea, cez Bad Bunnyho half time show až po jedinečné momenty z olympiády. Tu nájdeš všetko, čo ti mohlo tento týždeň v online svete ujsť.

Čau, kamoš! Je tu ďalší týždeň a s ním aj ďalšia Scrolláda. Kika sa o obsah postarala opäť vo video formáte a ja, Michaela, ti to tu spíšem, keby si chcel zistiť všetko, čo ti mohlo za posledný týždeň na nete ujsť.

Chceš prescrollovať zaujímavé lifestyle informácie? Odoberaj týždennú Scrolládu a nič cool ani podstatné ti neujde.

Novinky z hudby

J. Cole vydal možno jeho posledný album v kariére, na ktorý sa tešili státisíce ľudí. The Fall Off J. Cole teasoval už na albume KOD, no dočkali sme sa ho až o osem rokov neskôr. Tento album má všetko, čo od práce J. Colea očakávaš – silné bars, retrospektívu a beaty, ktoré odkazujú na ikonické tracky z minulosti.

EsDeeKid taktiež dropol nový banger s názvom „Omens“. Je to jeho prvý release roku 2026 a zdá sa, že svoju formu si drží, ak nie dokonca zlepšuje.

Ale poďme k našim šikovným raperom, či tým od susedov Čechov. Jsemciganskrskr dropol nový klip na starší track „GRIND ON ME“ a taktiež dropol nové EPčko so štyrmi trackmi. Undergroundové Vianoce prišli tento rok oveľa skôr. Kolega z ECHO, Triple8, taktiež dropol dub remix jeho songu „kra“, o ktorý sa postaral Madlow z kolektívu FMLTHRPY.

Chalani z Crystal Garden taktiež nespia. Danisen dropne na Valentína krátke EP, ktoré už teasuje na svojom Instagrame. A nemožno zabudnúť ani na nový drop od Marka Damiana, na ktorý sa môžeš tešiť už dnes v noci.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Danisen (@danisencg)

FREAK má 10 rokov!

Už teraz legendárna slovenská značka FREAK oslavuje svoje desiate narodeniny mega cool videjkom s trackom od Dušana Vlka. Vo videu taktiež teasujú novú kolekciu, ktorá poslednýkrát oživí dizajny od zakladateľa brandu Olivera.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa FREAK (@freaktheworld)

Bad Bunny roztancoval celý futbalový štadión

Bad Bunny aj napriek narážkam na jeho vystúpenie od americkej administratívy predviedol nevídanú show. Okrem „real svadby“, Lady Gagy, Rickyho Martina či Cardi B na stagei nezabudol ani okomentovať otroctvo na plantážach či vyzdvihnúť kultúru, ktorá jeho ľudí obklopuje – či už sú to barber shopy, ktoré sú pre nich jedným zo symbolov kultúry, alebo všetky rodinné street shopy.

Samozrejme, nemožno opomenúť ani mega tanečníkov. Veď len kukni.

Marko Kramár dokázal, že alkohol za volant nepatrí

Marko, syn Maroša Kramára, mal nehodu pod vplyvom alkoholu, no vyjadril sa k nej a postavil sa tomu čelom. Dúfam, že aj toto bude slúžiť ako odstrašujúci príklad pre ostatných mladých ľudí – a presne v to dúfa aj on, ako povedal vo svojom videu, ktoré hodnotím pozitívne.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa marcė (@925marce)

Poďme na sekciu: Olympijský špeciál.

Hokejíík

Vyhrali sme prvý hokejový zápas na Olympiáde! 4:1 proti Fínsku.

V hokeji sa vôbec nevyznám a, ako povedala Kika, vyznám sa v tom na základe Heated Rivalry. Nič viac, nič menej. Takže by sa dalo povedať, že som expertka na vzťahy, nie na vhadzovania.

hokej slovensko
Zdroj: TASR

A priznám sa, vôbec mi hokejové obdobie nechýbalo. Moja mamina vždy tak kričí, že sa mykám každé tri minúty, keď som doma a hráme hokej. Ale inak ju milujem nadovšetko, len by sme si toto mohli odpustiť.

Cheater biatlonista v priamom prenose

Nórsky biatlonista sa po zisku olympijskej medaily rozhodol, že sa v priamom prenose ospravedlní svojej priateľke, že je cheater, a dúfal, že ju tým získa späť, keďže sa takto ponížil pred celým svetom.

Delulu who? A slečna… utekaj.

Nový olympijský rekord!

Medaila sa ušla aj Jutte, holandskej rýchlokorčuliarke, ktorá je po novom rekordérkou! Also, je to snúbenica Jakea Paula, ale to nie je až tak podstatné. Je to frajerka aj bez jej problematického muža.

Pokorila olympijský rekord na 1000 m – dala ich za 1:12,31.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Jutta Leerdam (@juttaleerdam)

Petra Vlhová do toho dala všetko

Naša hviezdna lyžiarka po zranení z roku 2024 opäť nastúpila na svah, no nešťastne spravila chybu na jednej z bránok v slalomovej tímovej jazde a jej jazda sa tak skončila predčasne.

Petra sa k tomu aj vyjadrila a povedala, že na tento moment čakala viac ako dva roky a už to, že dokázala nastúpiť, je pre ňu víťazstvo. A my sme na ňu za to mega hrdí!

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Petra Vlhova (@petravlhova13)

SCROLLÁDA SCROLLÁDA
