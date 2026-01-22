Luca Brassi sa stal prezidentom, rok 2016 je späť a u Beckhamovcov je dusno. Aj toto si tento týždeň možno prescrolloval

V novej Scrolláde nájdeš všetko, čo ti mohlo tento týždeň v online svete ujsť.
Čaute, dubáci! Zas je tu nová Scrolláda plná pikošiek, ktoré si za posledný týždeň rozhodne nemal zmeškať. Kika so sebou zo Sri Lanky priniesla aj novinky o novom ženíchovi z Ruže. Adrián je bývalý model a teraz je realiťák v Dubaji.
Okrem memes na jeho osobu som na Instagrame toho moc nevidela. Ináč, ružičkovanie nie je mojou doménou, ale rozhodne ťa o všetkom budeme informovať.
Hudobné noviny
Okrem toho, že Ego stále vydáva každý deň tracky z nového albumu MIER, bol highlightom môjho týždňa rozhodne track „H*VNO“ s Haha Crew, pretože ani nevieš, ako dlho som čakala, kým budem opäť počuť Sameya, Dalyba a Zaya na jednom tracku.
BTS sa po štyroch rokoch vracajú na stage a ohlásili svetovú tour. Taktiež sme sa dočkali ASAP Rockyho nového albumu DON'T BE DUMB a s ním prichádza aj tour. Rockyho uvidíš okrem Ameriky aj v Európe. Harry Styles teasuje nový album Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Má ísť von už 6. marca, tak sa snáď môžeme tešiť aj na nejaké turné.
Okrem toho musím premostiť aj našu lokálnu scénu, a presnejšie lokálny rap, lebo Antonio Bari ohlásil svoj druhý album Barter 4, ktorý bude von už 1. februára. Robil na ňom s Lipim z Nineteen a neviem sa ho dočkať. A počula som, že sa plánuje aj nejaká mega release party, no tu si to nepočul (nabudúce ti o tom možno poviem viac, ak budeš poslúchať).
2026 is the new 2016
Aj tvoj Instagram je plný throwbackov na rok 2016? A zapojil si sa aj ty? Lebo ja odmietam. To, ako som vyzerala pred desiatimi rokmi, je medzi mnou a Bohom. No zdá sa, že nielen celebrity, ale aj kolegovia sa nechali zlanáriť.
Aspoň niekde sneží
V Rusku nasnežilo tak, že sa nám o takejto nádielke od Perinbaby ani nesnívalo. Kamčatka zapadla do bielej perinky a deti sa šmýkali po kopcoch rovno z okien na sídliskách. Majú tam tri až dvanásť metrov snehu.
Syn vs rodičia
Brooklyn Beckham po tlaku, ktorému čelil na sociálnych sieťach, prelomil mlčanie a vyjadril sa k svojej „dokonalej“ rodine. Vo svojich stories podrobne opísal, prečo sa dištancuje od svojich rodičov. Priblížil aj detaily zo zákulisia svojej svadby s Nicolou a verejnosť sa dodnes baví na jeho opise svadobného tanca, počas ktorého na seba jeho mama Victoria údajne strhla všetku pozornosť.
David Beckham sa k situácii taktiež vyjadril, no ja by som len doplnila, že futbal tejto rodine ide asi lepšie než manažovanie rodinných vzťahov.
Luca Brassi sa stal prezidentom
Odkedy bol Luca u nás v office, šíri sa tu jeho meno väčšinou v spojení so slovami o tom, že je to najvtipnejší muž, akého kolegyne kedy videli. Zdá sa však, že nie je len vtipný, ale taktiež mu záleží na tom, čo bude s našimi deťmi.
Luca sa totiž stal prezidentom futbalového projektu s názvom Futbalic, ktorým chce pomáhať mladým športovcom rozvíjať sa. Na záver dodal, že ak to nedokáže štát a politici, vytvorí podmienky pre deti, aby ich šport bavil, on sám.