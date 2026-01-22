Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 22. januára 2026 o 18:59
Čas čítania 2:18

Luca Brassi sa stal prezidentom, rok 2016 je späť a u Beckhamovcov je dusno. Aj toto si tento týždeň možno prescrolloval

Luca Brassi sa stal prezidentom, rok 2016 je späť a u Beckhamovcov je dusno. Aj toto si tento týždeň možno prescrolloval
Zdroj: instagram / @lucabrassi10x, @harrystyles, @
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V novej Scrolláde nájdeš všetko, čo ti mohlo tento týždeň v online svete ujsť.

Čaute, dubáci! Zas je tu nová Scrolláda plná pikošiek, ktoré si za posledný týždeň rozhodne nemal zmeškať. Kika so sebou zo Sri Lanky priniesla aj novinky o novom ženíchovi z Ruže. Adrián je bývalý model a teraz je realiťák v Dubaji.

Okrem memes na jeho osobu som na Instagrame toho moc nevidela. Ináč, ružičkovanie nie je mojou doménou, ale rozhodne ťa o všetkom budeme informovať.

Chceš prescrollovať zaujímavé lifestyle informácie? Odoberaj týždennú Scrolládu a nič cool ani podstatné ti neujde.

Hudobné noviny

Okrem toho, že Ego stále vydáva každý deň tracky z nového albumu MIER, bol highlightom môjho týždňa rozhodne track „H*VNO“ s Haha Crew, pretože ani nevieš, ako dlho som čakala, kým budem opäť počuť Sameya, Dalyba a Zaya na jednom tracku.

BTS sa po štyroch rokoch vracajú na stage a ohlásili svetovú tour. Taktiež sme sa dočkali ASAP Rockyho nového albumu DON'T BE DUMB a s ním prichádza aj tour. Rockyho uvidíš okrem Ameriky aj v Európe. Harry Styles teasuje nový album Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Má ísť von už 6. marca, tak sa snáď môžeme tešiť aj na nejaké turné.

Okrem toho musím premostiť aj našu lokálnu scénu, a presnejšie lokálny rap, lebo Antonio Bari ohlásil svoj druhý album Barter 4, ktorý bude von už 1. februára. Robil na ňom s Lipim z Nineteen a neviem sa ho dočkať. A počula som, že sa plánuje aj nejaká mega release party, no tu si to nepočul (nabudúce ti o tom možno poviem viac, ak budeš poslúchať).

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Antonio Bari (@baricg)

2026 is the new 2016

Aj tvoj Instagram je plný throwbackov na rok 2016? A zapojil si sa aj ty? Lebo ja odmietam. To, ako som vyzerala pred desiatimi rokmi, je medzi mnou a Bohom. No zdá sa, že nielen celebrity, ale aj kolegovia sa nechali zlanáriť.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by REFRESHER Slovensko (@refreshersk)

Aspoň niekde sneží

V Rusku nasnežilo tak, že sa nám o takejto nádielke od Perinbaby ani nesnívalo. Kamčatka zapadla do bielej perinky a deti sa šmýkali po kopcoch rovno z okien na sídliskách. Majú tam tri až dvanásť metrov snehu.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Architecture & Design (@architectanddesign)

Syn vs rodičia

Brooklyn Beckham po tlaku, ktorému čelil na sociálnych sieťach, prelomil mlčanie a vyjadril sa k svojej „dokonalej“ rodine. Vo svojich stories podrobne opísal, prečo sa dištancuje od svojich rodičov. Priblížil aj detaily zo zákulisia svojej svadby s Nicolou a verejnosť sa dodnes baví na jeho opise svadobného tanca, počas ktorého na seba jeho mama Victoria údajne strhla všetku pozornosť.

Odporúčané
Najstarší syn Beckhamovcov Brooklyn sa pustil do rodiny: „Moja mama sa vždy snažila zničiť môj vzťah. Nechcem sa s nimi udobriť“ Najstarší syn Beckhamovcov Brooklyn sa pustil do rodiny: „Moja mama sa vždy snažila zničiť môj vzťah. Nechcem sa s nimi udobriť“ 20. januára 2026 o 10:58

David Beckham sa k situácii taktiež vyjadril, no ja by som len doplnila, že futbal tejto rodine ide asi lepšie než manažovanie rodinných vzťahov.

@soryynab Victoria Beckham wedding dance 😁 #nicolapeltz #davidbeckham #victoriabeckham #celebrity #drama ♬ original sound - sunshinebenzi

Luca Brassi sa stal prezidentom

Odkedy bol Luca u nás v office, šíri sa tu jeho meno väčšinou v spojení so slovami o tom, že je to najvtipnejší muž, akého kolegyne kedy videli. Zdá sa však, že nie je len vtipný, ale taktiež mu záleží na tom, čo bude s našimi deťmi.

Odporúčané
Luca Brassi posiela odkaz štátu. Stal sa prezidentom futbalového projektu pre mladých a predstavil svoje plány Luca Brassi posiela odkaz štátu. Stal sa prezidentom futbalového projektu pre mladých a predstavil svoje plány 21. januára 2026 o 11:01

Luca sa totiž stal prezidentom futbalového projektu s názvom Futbalic, ktorým chce pomáhať mladým športovcom rozvíjať sa. Na záver dodal, že ak to nedokáže štát a politici, vytvorí podmienky pre deti, aby ich šport bavil, on sám.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by FUTBALIC® (@futbalic.fc)

Odporúčané
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor) Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor) 21. januára 2026 o 10:00
Odporúčané
Vyspovedali sme jeden z najvýraznejších hlasov našej scény - Blanch, ktorej billboardy zdobili aj Times Square! Vyspovedali sme jeden z najvýraznejších hlasov našej scény - Blanch, ktorej billboardy zdobili aj Times Square! 20. januára 2026 o 18:00
Odporúčané
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice 20. januára 2026 o 17:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
SCROLLÁDA ZAUJÍMAVOSTI
Odporúčame
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
refresher+
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
pred 3 dňami
1
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
refresher+
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
pred 3 dňami
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
13. 1. 2026 12:00
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
včera o 10:00
1
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
pred 2 dňami
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
17. 1. 2026 9:00
Storky
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Lifestyle news
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedna legenda
pred 3 hodinami
Sinners prekonal oscarový rekord. Má neuveriteľných 16 nominácií
pred 3 hodinami
TABUĽKA: Toto sú športy a druhy pohybu, ktoré majú najväčší vplyv na dĺžku života. Vedci odhalili kľúčovú stratégiu
dnes o 16:31
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
dnes o 15:29
Rodinná dráma Miley Cyrus pokračuje. Otec slávnej speváčky je obvinený zo zneužívania
dnes o 12:32
Metóda poriadku, ktorú vyhľadali Yaksha aj Simona Salátová. Profesionálna organizátorka domácností ti vysvetlí, ako na to
dnes o 11:00
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
dnes o 10:43
Karlos Vémola sa prvýkrát vyjadril k drogovej kauze. S Lelou prehovorili o detailoch domovej prehliadky
dnes o 09:41
Nečakaný koniec v Bachelor Česko: Martin už našiel lásku a show predčasne opustil
dnes o 08:51
Spravodajstvo
Donald Trump Polícia SR Počasie Zahraničie
Viac
Donald Trump údajne zvažuje vyplatiť každému obyvateľovi Grónska milión dolárov
pred hodinou
Súd rozhodol o Lipšicovi. Je vinný z jedného z troch skutkov disciplinárneho návrhu
pred 3 hodinami
1
Historické stretnutie Ukrajiny, USA a Ruska sa blíži. Prvýkrát budú spoločne rokovať o ukončení vojny
pred 3 hodinami

Viac z Scrolláda

Všetko
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
11. 12. 2025 18:45
Explo vs Duklock, podvody s letenkami a diss na Nvotovú: Toto všetko si možno prescrolloval
Explo vs Duklock, podvody s letenkami a diss na Nvotovú: Toto všetko si možno prescrolloval
18. 12. 2025 19:00
Bitkár Yaksha? Nakupuje Drake streamy? A prešiel A$AP Rocky na punk? Toto sú všetky pikošky, ktoré si mohol prescrollovať
Bitkár Yaksha? Nakupuje Drake streamy? A prešiel A$AP Rocky na punk? Toto sú všetky pikošky, ktoré si mohol prescrollovať
8. 1. 2026 18:00
Viac z Šport Všetko
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
15. 1. 2026 10:58
Vybrali sme 8 značiek lyžiarskeho vybavenia, ktoré pozdvihnú tvoj štýl na svahu aj mimo neho a nenosí ich každý
pred 3 dňami
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
31. 12. 2025 9:07
Viac z Tech Všetko
ChatGPT zavádza reklamy. Postihne to všetky bezplatné účty aj jedno konkrétne predplatné
ChatGPT zavádza reklamy. Postihne to všetky bezplatné účty aj jedno konkrétne predplatné
včera o 14:40
Rockstar zrejme umožní ťažko chorému fanúšikovi zahrať si GTA 6 ešte pred oficiálnym vydaním. Nemusel by sa ho totiž dožiť
pred 3 dňami
Siri na tvojom iPhone dostane umelú inteligenciu od Gemini. Apple a Google spájajú sily
13. 1. 2026 14:29
Viac z Krimi a true crime Všetko
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
refresher+
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
18. 1. 2026 20:00
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách
24. 11. 2025 16:38
Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov
22. 12. 2025 7:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Kde sme si dali poctivý vývar, najlepšiu miso polievku alebo kulajdu? Toto sú naše tipy, kam v Bratislave na polievku
Kde sme si dali poctivý vývar, najlepšiu miso polievku alebo kulajdu? Toto sú naše tipy, kam v Bratislave na polievku
pred hodinou
Tieto polievky v hlavnom meste zahrejú a poriadne zasýtia.
Luca Brassi sa stal prezidentom, rok 2016 je späť a u Beckhamovcov je dusno. Aj toto si tento týždeň možno prescrolloval
Luca Brassi sa stal prezidentom, rok 2016 je späť a u Beckhamovcov je dusno. Aj toto si tento týždeň možno prescrolloval
pred hodinou
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedna legenda
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedna legenda
pred 3 hodinami
V mínusových teplotách, ale trendy. Inšpiruj sa après-ski módou a prenes eleganciu zo svahu aj do ulíc
V mínusových teplotách, ale trendy. Inšpiruj sa après-ski módou a prenes eleganciu zo svahu aj do ulíc
dnes o 16:00
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
dnes o 15:29
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
včera o 10:00
1
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
pred 2 dňami
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
pred 2 dňami
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
pred 2 dňami
KVÍZ: Vieš, ktorá veta je napísaná správne? Tento kvíz potrápi aj jazykových profíkov
KVÍZ: Vieš, ktorá veta je napísaná správne? Tento kvíz potrápi aj jazykových profíkov
pred 2 dňami
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
včera o 10:00
1
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
včera o 10:03
1
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
16. 1. 2026 13:52
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
pred 2 dňami
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
28. 12. 2025 12:00
Domov
Zdieľať
Diskusia