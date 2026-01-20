Vyspovedali sme jeden z najvýraznejších hlasov našej scény - Blanch, ktorej billboardy zdobili aj Times Square!

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Chceme ti prinášať kvalitné rozhovory do hĺbky so slovenskými interpretmi, spoločne s ktorými ti ukážeme aj ich nové demá, či zákulisie videoklipov. Pusti si náš Offstage.
Juraj je producent a hudobník, člen kapely Fallgrapp a pre Refresher sa chopil aj pozície moderátora.
Jeho prvou hostkou bola Blanch - speváčka, skladateľka a producentka. Jej hudba balansuje medzi snovosťou, intimitou a nečakanou silou.
V autentickom rozhovore sa spoločne prešli po obľúbených miestach našej hostky. Zastavili sa na Železnej Studničke, v kaviarni Blue Mondays, v Sade Janka Kráľa a nakoniec zavítali do jej Safe Roomu.
Pozri sa s nami na to, kto je Her in Me – žena, ktorá stojí za hudbou Blanch.