včera 20. januára 2026 o 18:00
Čas čítania 0:19
Petra Nižnanská

Vyspovedali sme jeden z najvýraznejších hlasov našej scény - Blanch, ktorej billboardy zdobili aj Times Square!

Chceme ti prinášať kvalitné rozhovory do hĺbky so slovenskými interpretmi, spoločne s ktorými ti ukážeme aj ich nové demá, či zákulisie videoklipov. Pusti si náš Offstage.

Juraj je producent a hudobník, člen kapely Fallgrapp a pre Refresher sa chopil aj pozície moderátora. 

Jeho prvou hostkou bola Blanch - speváčka, skladateľka a producentka. Jej hudba balansuje medzi snovosťou, intimitou a nečakanou silou.

V autentickom rozhovore sa spoločne prešli po obľúbených miestach našej hostky. Zastavili sa na Železnej Studničke, v kaviarni Blue Mondays, v Sade Janka Kráľa a nakoniec zavítali do jej Safe Roomu.

Pozri sa s nami na to, kto je Her in Me – žena, ktorá stojí za hudbou Blanch.

Margot Robbie priznala silné puto s Jacobom Elordim. Počas nakrúcania filmu bola na ňom závislá
pred 58 minútami
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
pred 2 hodinami
Pomocou umelej inteligencie rozlúštili 4 000 rokov staré babylonské tabuľky. Vedci v nich odhalili predpovede katastrof
pred 3 hodinami
Kauza u Beckhamovcov: David Beckham sa prvýkrát vyjadril po kontroverzných príspevkoch svojho syna
dnes o 14:18
NASA musela zasiahnuť. Vyjadrila sa k virálnej konšpiračnej teórii o 12. auguste 2026
dnes o 13:31
Herec zo Star Wars je opäť v centre škandálu. Na Instagrame zdieľal sexuálny obsah
dnes o 12:20
Luca Brassi posiela odkaz štátu. Stal sa prezidentom futbalového projektu pre mladých a predstavil svoje plány
dnes o 11:01
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
dnes o 10:03
1
Ryanair ohlásil výpredaj leteniek ako odpoveď Muskovi. Verejný spor o internet v lietadlách nabral nové rozmery
dnes o 09:06
1
