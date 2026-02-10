Marko Kramár, syn Maroša Kramára, sa vyjadril prvýkrát po nehode. Svoju vinu si priznáva a hovorí, že je pripravený niesť následky za svoje konanie.
Ako sme už informovali, v sobotu ráno mal syn Maroša Kramára, Marko, nehodu. 17-ročný herec šoféroval pod vplyvom alkoholu, pri dychovej skúške mu namerali 1,27 promile. V aute nebol sám, viezol aj ďalších ľudí, našťastie nikto neutrpel zranenia.
„Sedemnásťročný mladík spôsobil nehodu na diaľničnej ceste v Senci. Zišiel z cesty a s autom skončil v betónovom múre. Po tom, čo na miesto prišli policajti, zistili, že nemá vodičské oprávnenie. To však nebolo všetko. K zraneniu osôb pri nehode nedošlo. „Podrobil sa dychovej skúške, ktorej hodnota bola 1,27 promile," vyjadrila pre TV JOJ hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimová.
„Toto bola hranica, ktorú som nikdy neprekročil“
Po pár dňoch sa k celej situácii rozhodol vyjadriť aj samotný Kramárov syn, ktorý pridal video, v ktorom celú situáciu objasňuje. „Chcel som sa vyjadriť hneď, ako sa to stalo, ale kvôli tomu, že trestný proces je ešte v konaní, tak mi bolo odporúčané sa nejakého vyjadrenia zatiaľ zdržať. Ohlasujem sa vám preto hneď, keď mi to bolo dovolené. V sobotu som bol súčasťou autonehody, ktorú som spôsobil ja,“ hovorí Marko. Podľa jeho slov si uvedomuje závažnosť situácie a je pripravený za to zobrať všetku zodpovednosť a následky.
„Úprimne, doteraz nechápem, ako je možné, že som sa v takejto situácii ocitol. Naozaj, nikdy som od seba nečakal, že by som bol schopný dostať nielen seba, ale aj svojich kamošov alebo ľudí naokolo do ohrozenia života. Samozrejme, ako asi každý tínedžer som porobil rôzne blbosti, ale toto bola hranica, ktorú som nikdy neprekročil. Naozaj, som nikdy nemal tušenie, že takéhoto niečoho by som bol schopný,“ hovorí Kramárov syn.
Marko vo videu povedal, že si uvedomuje, že to mohlo skončiť oveľa horšie a verí, že publicita, ktorá je ohľadom tejto situácie, dokáže byť aj na niečo prospešná. „Na jednej strane ma to straší, ale na druhej strane som rád, že som si toto mohol uvedomiť za okolností, kedy sa nikomu nič nestalo. Uvedomujem si, že to mohlo skončiť oveľa, oveľa horšie a to, že to dopadlo takto, je z veľkej časti len šťastie.“