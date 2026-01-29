Raperka zároveň vyhlásila, že kritika prezidenta ju neodrádza, práve naopak – motivuje ju podporovať ho ešte viac.
Svetové osobnosti sa k politickej situácii vyjadrujú čoraz častejšie a svoju podporu verejne deklarujú. Najnovšie tak urobila aj Nicki Minaj, ktorá sa v stredu na podujatí „Trump Accounts Summit“ vo Washingtone osobne s prezidentom stretla a verejne označila za „fanúšičku číslo jedna“ Donalda Trumpa.
„Pravdepodobne som prezidentovou najväčšou fanúšičkou a to sa nezmení,“ povedala 43-ročná Minaj po tom, čo ju 79-ročný Trump pozval, aby na summite prehovorila. Dvojica následne stála spolu na pódiu pred publikom.
Raperka sa pritom v minulosti k politike výraznejšie nevyjadrovala. Ako píše New York Post, zmena nastala minulý rok, keď verejne ocenila Trumpovu obhajobu nigérijských kresťanov, ktorí čelia násiliu zo strany islamských extrémistov. „Toto je iný prezident. Toto je iný typ lídra. Toto je podnikateľ,“ vyhlásila Minaj počas svojho vystúpenia.
Rodáčka z Trinidadu zároveň zdôraznila, že ju názory kritikov nijako neovplyvňujú. „To, čo si ľudia myslia alebo hovoria, ma vôbec neovplyvňuje. Práve naopak, motivuje ma to podporovať ho ešte viac,“ povedala. Zároveň oznámila, že venovala státisíce dolárov na takzvané „Trumpove účty“ pre deti jej fanúšikov.
Nicki Minaj tiež prezradila, že dostala takzvanú Trumpovu „zlatú kartu“, ktorá žiadateľom ponúka trvalý pobyt a cestu k americkému občianstvu. Minaj ukázala kartu s Trumpovou tvárou v príspevku na X s popisom „Welp“. V ďalšom príspevku dodala: „Práve dokončujeme papierovanie týkajúce sa občianstva, ako sme sa dohodli s MOJÍM úžasným, milostivým a šarmantným prezidentom.“