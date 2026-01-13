V bratislavskom štúdiu sme zachytili spontánnu listening party albumu MIER, kde sa ešte pred vydaním stretla domáca rapová scéna, aby si vypočula rozmanitý album, ktorý spája generácie, žánre aj mená naprieč scénou.
Spontánne pozvanie na Egovu listening party k novému albumu MIER nie je niečo, čo by som len tak odmietla. Aj keď som niektoré tracky vďaka tomu, že ich Ego postupne postoval na YouTube, už počula, väčšina albumu bola aj pre mňa záhadou.
Táto listening party, ktorá podľa Ega aj Aleša Vargu (ktorý má pod palcom FCK THEM), vznikla spontánne, bola jedinečná v tom, že na YouTube si ju mohol pozrieť každý, kto sa dokázal prekliknúť na ten správny link. Ale keďže som bola v miestnosti s hudobníkmi a pozvanými hosťami, poviem ti viac – nielen o tom, ako album znel, ale aj o tom, ako rapéri, producenti či DJ-i reagovali na pustené tracky.
Po príchode sa FCK THEM štúdio v Bratislave rýchlo zaplnilo, no dochvíľnosť sa zdá, že nie je každého silnou parketou, alebo teda… na to najlepšie sa čaká. Okrem Dokkeytina a JDho mi samozrejme do očí udrel aj Ego, ktorý na streame začal zabávať ľudí ešte predtým, ako odbila siedma. Otázky z chatu sa na člena Kontrafaktu začali hrnúť už o pár chvíľ, keď som počula, že sa JD pýta Ega, prečo nie je na albume 13K. Ego odpovedal, že to bolo v pláne, no úplne to nevyšlo.
Miestnosť sa zaplnila skôr, než som stihla povedať MIER
Tento album, ktorý má dvadsaťosem skladieb, pohltil nielen ľudí na streame, ale aj väčšinu miestnosti. Pri začiatku streamu som zistila, že je ťažké sústrediť sa na každé jedno slovo a každý jeden kick a snare. Časti, ktoré ma vytiahli z konverzácií, boli rozhodne featy – ako ten od BUKu či Saula – no čo som si všimla, je, že spojenie celej Haha Crew rezonovalo s každým, koho som sa opýtala, čo by z albumu vypichol alebo čo si o ňom myslí.
A čo na to scéna?
SIMILIVINLIFE, jeden z najväčších advokátov za to, aby sa tento track pustil, mi s presvedčením povedal: „H*VNO je najlepší track na albume.“ Keď sa na to pozriem spätne, zdá sa, že Ego je jediný, kto dokáže dať toto Haha Crew dokopy. No našli sa aj takí, ktorí si vybrať nedokázali.
Keď som sa opýtala Dokkeytina, čo si o albume myslí, dostala som veľmi príjemnú odpoveď: „Pre mňa je hudba len jedna, len je viac žánrov, presne ako láska. V Novom Meste máme štúdio, do ktorého Ego občas skočí, a robíme spolu na veciach, takže mám k albumu aj citový vzťah a som rád, že na ňom som.“ Tino produkoval tracky „PUSKY“ a „HUSLE“, taktiež má na týchto trackoch aj feat.
Keď sme o albume diskutovali s Hugom Hypetrainom, dostali sme sa k slovám ako „monokultúra“, keď Hugo reflektoval to, ako je každý track sonicky iný. „Monokultúra je u nás možno tak hokej, keď sú majstrovstvá, no žijeme vo svete, kde – hlavne vďaka internetu – máme každý jedinečný stream informácií a naše feedy sú curated tak, aby nám vyhovovali. Ani jeden nie je taký istý.“
Možno sa pýtaš, čo tým chcel Hugo povedať, no narážal práve na Egov album a jeho rozmanitosť, v ktorej si každý nájde aspoň jeden track. „Od teba, až cez mamu alebo babku – aspoň jeden niekomu vždy vynikne.“
Čo Hugo taktiež poznamenal, bolo Egove jedinečné využitie Diwali Riddimu v skladbe „O*EB“, ktorú produkoval Hujdy.
A čo na to ja?
S Hugovými postrehmi súhlasím. Egov album nemá dva rovnaké tracky, aj keď ho môžeme vnímať ako koncepčný – možno práve vďaka jeho misii spojiť veľkú časť našej scény a vyzdvihnúť mená ako Spaceboyi, ktorého môžeš poznať aj vďaka Mag Wrapu, no zároveň sa spojiť s kapacitami, akými sú členovia WLVS, Calin či BUKA.
Tento album je jedinečný aj v tom, že Ego začal v tvorbe opäť nadávať, čo som osobne vôbec neočakávala.
Čo ma nesmierne potešilo, bolo vidieť v miestnosti aj mená, ktoré ešte možno nepozná každý. 44lex z Vranov Music doniesol na stream svoju jedinečnú energiu, no rovnako som sa potešila, keď som videla Dipa, zakladateľa značky Roma Sport.
Šok na záver
Album bol na streame taktiež pokrstený vo veľkom štýle a nezhostil sa toho nikto iný ako Hlava, ktorý prišiel v liturgickom oblečení aj so svätenou vodou. Úplne ma dostalo, keď JD vytiahol (dodnes neviem odkiaľ) bielu holubicu mieru a vypustil ju von cez okno.
Potom už nasledoval len poriadny bašavel, na ktorom si Ego spolu s kapelou zaspieval aj Žijeme len raz. Zdá sa, že album by mal byť na streamoch už 27. januára, no keď som sa na to pýtala Ega, sám si tým nebol úplne istý. Isté je len to, že nikto iný ako on by takýto album nedokázal urobiť.