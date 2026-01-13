Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 13. januára 2026 o 10:03
Čas čítania 3:00

Ego a FCK THEM otvorili štúdio scéne: Naživo sme mali možnosť vypočuť si nový album MIER ešte pred vydaním (Reportáž)

Ego a FCK THEM otvorili štúdio scéne: Naživo sme mali možnosť vypočuť si nový album MIER ešte pred vydaním (Reportáž)
Zdroj: Refresher / Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V bratislavskom štúdiu sme zachytili spontánnu listening party albumu MIER, kde sa ešte pred vydaním stretla domáca rapová scéna, aby si vypočula rozmanitý album, ktorý spája generácie, žánre aj mená naprieč scénou.

Spontánne pozvanie na Egovu listening party k novému albumu MIER nie je niečo, čo by som len tak odmietla. Aj keď som niektoré tracky vďaka tomu, že ich Ego postupne postoval na YouTube, už počula, väčšina albumu bola aj pre mňa záhadou.

Táto listening party, ktorá podľa Ega aj Aleša Vargu (ktorý má pod palcom FCK THEM), vznikla spontánne, bola jedinečná v tom, že na YouTube si ju mohol pozrieť každý, kto sa dokázal prekliknúť na ten správny link. Ale keďže som bola v miestnosti s hudobníkmi a pozvanými hosťami, poviem ti viac – nielen o tom, ako album znel, ale aj o tom, ako rapéri, producenti či DJ-i reagovali na pustené tracky.

Po príchode sa FCK THEM štúdio v Bratislave rýchlo zaplnilo, no dochvíľnosť sa zdá, že nie je každého silnou parketou, alebo teda… na to najlepšie sa čaká. Okrem Dokkeytina a JDho mi samozrejme do očí udrel aj Ego, ktorý na streame začal zabávať ľudí ešte predtým, ako odbila siedma. Otázky z chatu sa na člena Kontrafaktu začali hrnúť už o pár chvíľ, keď som počula, že sa JD pýta Ega, prečo nie je na albume 13K. Ego odpovedal, že to bolo v pláne, no úplne to nevyšlo.

Miestnosť sa zaplnila skôr, než som stihla povedať MIER

Tento album, ktorý má dvadsaťosem skladieb, pohltil nielen ľudí na streame, ale aj väčšinu miestnosti. Pri začiatku streamu som zistila, že je ťažké sústrediť sa na každé jedno slovo a každý jeden kick a snare. Časti, ktoré ma vytiahli z konverzácií, boli rozhodne featy – ako ten od BUKu či Saula – no čo som si všimla, je, že spojenie celej Haha Crew rezonovalo s každým, koho som sa opýtala, čo by z albumu vypichol alebo čo si o ňom myslí.

A čo na to scéna?

SIMILIVINLIFE, jeden z najväčších advokátov za to, aby sa tento track pustil, mi s presvedčením povedal: „H*VNO je najlepší track na albume.“ Keď sa na to pozriem spätne, zdá sa, že Ego je jediný, kto dokáže dať toto Haha Crew dokopy. No našli sa aj takí, ktorí si vybrať nedokázali.

ego x fck them
Zdroj: Refresher / Michaela Kedžuchová

Keď som sa opýtala Dokkeytina, čo si o albume myslí, dostala som veľmi príjemnú odpoveď: „Pre mňa je hudba len jedna, len je viac žánrov, presne ako láska. V Novom Meste máme štúdio, do ktorého Ego občas skočí, a robíme spolu na veciach, takže mám k albumu aj citový vzťah a som rád, že na ňom som.“ Tino produkoval tracky „PUSKY“ a „HUSLE“, taktiež má na týchto trackoch aj feat.

Odporúčané
REFRESHNI SI PLAYLIST: Bruno Mars v retro štýle, A$AP Rocky s punk rockovou náložou aj juli koli a Karlo s Hasanom REFRESHNI SI PLAYLIST: Bruno Mars v retro štýle, A$AP Rocky s punk rockovou náložou aj juli koli a Karlo s Hasanom 9. januára 2026 o 11:00

Keď sme o albume diskutovali s Hugom Hypetrainom, dostali sme sa k slovám ako „monokultúra“, keď Hugo reflektoval to, ako je každý track sonicky iný. „Monokultúra je u nás možno tak hokej, keď sú majstrovstvá, no žijeme vo svete, kde – hlavne vďaka internetu – máme každý jedinečný stream informácií a naše feedy sú curated tak, aby nám vyhovovali. Ani jeden nie je taký istý.“

Možno sa pýtaš, čo tým chcel Hugo povedať, no narážal práve na Egov album a jeho rozmanitosť, v ktorej si každý nájde aspoň jeden track. „Od teba, až cez mamu alebo babku – aspoň jeden niekomu vždy vynikne.“

Čo Hugo taktiež poznamenal, bolo Egove jedinečné využitie Diwali Riddimu v skladbe „O*EB“, ktorú produkoval Hujdy.

A čo na to ja?

S Hugovými postrehmi súhlasím. Egov album nemá dva rovnaké tracky, aj keď ho môžeme vnímať ako koncepčný – možno práve vďaka jeho misii spojiť veľkú časť našej scény a vyzdvihnúť mená ako Spaceboyi, ktorého môžeš poznať aj vďaka Mag Wrapu, no zároveň sa spojiť s kapacitami, akými sú členovia WLVS, Calin či BUKA.

Tento album je jedinečný aj v tom, že Ego začal v tvorbe opäť nadávať, čo som osobne vôbec neočakávala.

Čo ma nesmierne potešilo, bolo vidieť v miestnosti aj mená, ktoré ešte možno nepozná každý. 44lex z Vranov Music doniesol na stream svoju jedinečnú energiu, no rovnako som sa potešila, keď som videla Dipa, zakladateľa značky Roma Sport.

Šok na záver

Album bol na streame taktiež pokrstený vo veľkom štýle a nezhostil sa toho nikto iný ako Hlava, ktorý prišiel v liturgickom oblečení aj so svätenou vodou. Úplne ma dostalo, keď JD vytiahol (dodnes neviem odkiaľ) bielu holubicu mieru a vypustil ju von cez okno.

Potom už nasledoval len poriadny bašavel, na ktorom si Ego spolu s kapelou zaspieval aj Žijeme len raz. Zdá sa, že album by mal byť na streamoch už 27. januára, no keď som sa na to pýtala Ega, sám si tým nebol úplne istý. Isté je len to, že nikto iný ako on by takýto album nedokázal urobiť.

Odporúčané
20 undergorund rap albumov z roku 2025: Tieto tapes ti dokážu, že rapová scéna je plná neobjaveného talentu 20 undergorund rap albumov z roku 2025: Tieto tapes ti dokážu, že rapová scéna je plná neobjaveného talentu 4. januára 2026 o 16:00
Odporúčané
Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor) Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor) 26. decembra 2025 o 16:00
Odporúčané
Getrova producentská kariéra ho dostala až do LA a na tracky s Lil Babym. „Zašli sme tam, kam pred nami ešte nikto iný“ (Rozhovor) Getrova producentská kariéra ho dostala až do LA a na tracky s Lil Babym. „Zašli sme tam, kam pred nami ešte nikto iný“ (Rozhovor) 7. decembra 2025 o 16:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
EGO KONTRAFAKT RAP SLOVENSKÝ RAP
Odporúčame
Tomáš sa plavil 26 dní z Európy do Ameriky: Plachetnicu nám dvakrát zaplavila vlna (Rozhovor)
refresher+
Tomáš sa plavil 26 dní z Európy do Ameriky: Plachetnicu nám dvakrát zaplavila vlna (Rozhovor)
pred 2 dňami
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
pred 2 hodinami
Netflix vydá v roku 2026 viac ako 150 nových filmov a seriálov. Toto je 10 najlepších, ktoré sa oplatí vidieť
refresher+
Netflix vydá v roku 2026 viac ako 150 nových filmov a seriálov. Toto je 10 najlepších, ktoré sa oplatí vidieť
pred 3 dňami
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
refresher+
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
dnes o 10:30
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
Sponzorovaný obsah
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
4. 1. 2026 9:00
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
refresher+
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
pred 2 dňami
Storky
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur
Káva a umenie: V grão prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry
John Wick a Saw môžu mať nové herné adaptácie. Čoskoro vraj dôjde k oznámeniu
Seriálový Harry Potter bude verný knihám, sľubuje jeden z hercov
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle: Nový tím, odvážny dizajn
Ego predstavil nový album MIER. Čaká ťa 28 trackov, silné featy a osobné venovan...
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Beyoncé to stihla pred novým rokom. Je z nej oficiálne miliardárka
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Lifestyle news
Siri na tvojom iPhone dostane umelú inteligenciu od Gemini. Apple a Google spájajú sily
pred 26 minútami
REBRÍČEK: Slovenský pas patrí medzi najsilnejšie na svete. Predbehol našich susedov aj obrovskú veľmoc
pred hodinou
Napísal ChatGPT piatu sériu Stranger Things? Fanúšikovia majú novú bizarnú teóriu
pred 2 hodinami
VIDEO: Bizarná situácia v Bardejove. Muž bežkoval priamo na historickom námestí
pred 3 hodinami
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio. Láka na pilates či red light therapy room
dnes o 10:28
Novým trendom sociálnych sietí je nič nepostovať. Aktivita používateľov od roku 2022 klesá
dnes o 09:32
VIDEO: Na muža spadlo až 80 ton mrazeného tovaru. Regály sa na neho sypali rad za radom
dnes o 08:47
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little stavia na fermentovaných produktoch
včera o 20:55
Film Otec si opäť získal priazeň kritikov za hranicami. Milan Ondrík si odniesol prestížne medzinárodné ocenenie za hlavnú úlohu
včera o 16:21
Spravodajstvo
Správy počasie Počasie Dôchodky Sociálna poisťovňa
Viac
Štefana Harabina nepotrestajú v kauze schvaľovania ruskej agresie na Ukrajine. Rozsudok potvrdil Najvyšší súd SR
pred 13 minútami
Hajlovanie nebude trestný čin? PS aj Žilinka kritizujú návrh z dielne SNS
pred 44 minútami
Odkaz Pellegrinimu: Slovensko budem nazývať Felvidék, vyhlásil šéf TISZA Magyar
pred hodinou

Viac z Hudba

Všetko
Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor)
Slovensko
26. 12. 2025 16:00
Zayo: „Každý dobre vie, čo Haha Crew priniesla na scénu. Som živým dôkazom toho, že drogám sa dá odolať“ (Rozhovor)
26. 12. 2025 16:00
TOP 10 slovenských rapových albumov 2025. Vypočuj si najväčšie bomby, ktoré nahrali 13K či Separ
TOP 10 slovenských rapových albumov 2025. Vypočuj si najväčšie bomby, ktoré nahrali 13K či Separ
28. 12. 2025 16:00
1
20 undergorund rap albumov z roku 2025: Tieto tapes ti dokážu, že rapová scéna je plná neobjaveného talentu
20 undergorund rap albumov z roku 2025: Tieto tapes ti dokážu, že rapová scéna je plná neobjaveného talentu
4. 1. 2026 16:00
BTS sa oficiálne vracajú: K-pop fenomén ohlásil veľký comeback na marec 2026
BTS sa oficiálne vracajú: K-pop fenomén ohlásil veľký comeback na marec 2026
2. 1. 2026 15:29
1
Drake a streamer Adin Ross čelia hromadnej žalobe. Ľudí mali lákať k online hazardu s cieľom navyšovania prehratí
Drake a streamer Adin Ross čelia hromadnej žalobe. Ľudí mali lákať k online hazardu s cieľom navyšovania prehratí
7. 1. 2026 8:43
Hannah Montana sa vracia. Miley Cyrus s blond ofinou naznačila veľký comeback seriálového hitu
Hannah Montana sa vracia. Miley Cyrus s blond ofinou naznačila veľký comeback seriálového hitu
5. 1. 2026 10:05
Viac z Kultúra Všetko
Objav krásu kórejských hviezd. Tieto skincare produkty si obľúbili K-POP idols
Starostlivosť o zovňajšok
pred hodinou
Objav krásu kórejských hviezd. Tieto skincare produkty si obľúbili K-POP idols
pred hodinou
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
pred 2 hodinami
Nenápadný z ulice, ohromí v interiéri. Pozri si dom z 50. rokov v Prahe, ktorý prešiel modernou premenou
pred 3 dňami
Viac z Zaujímavosti Všetko
Objav krásu kórejských hviezd. Tieto skincare produkty si obľúbili K-POP idols
Starostlivosť o zovňajšok
pred hodinou
Objav krásu kórejských hviezd. Tieto skincare produkty si obľúbili K-POP idols
pred hodinou
VIDEO: Na muža spadlo až 80 ton mrazeného tovaru. Regály sa na neho sypali rad za radom
dnes o 08:47
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
pred 2 hodinami
Viac z Gastro Všetko
YouTuber odhalil tajný recept Coca-Coly. Po mesiacoch chemických analýz dospel k receptúre, ktorá oslovila masy
Recepty
včera o 15:38
YouTuber odhalil tajný recept Coca-Coly. Po mesiacoch chemických analýz dospel k receptúre, ktorá oslovila masy
včera o 15:38
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
20. 12. 2025 9:00
3

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Monkeymedia: Od loga ku kultúre — ako vznikajú značky, ktoré ľudia milujú
Zaujímavosti
pred 53 minútami
PR správa
Monkeymedia: Od loga ku kultúre — ako vznikajú značky, ktoré ľudia milujú
pred 53 minútami
Spartak Trnava, Crustoria či prémiové developerské projekty ukazujú, že značka musí žiť spolu s ľuďmi.
Hity Tesco Online Nákupov: 10 potravín, ktoré Slováci kupovali počas Vianoc najčastejšie
PR správa
Hity Tesco Online Nákupov: 10 potravín, ktoré Slováci kupovali počas Vianoc najčastejšie
pred hodinou
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
pred 2 hodinami
KVÍZ: Ako dobre poznáš Stranger Things? Pravý fanúšik zvládne odpovedať na všetky otázky správne
KVÍZ: Ako dobre poznáš Stranger Things? Pravý fanúšik zvládne odpovedať na všetky otázky správne
pred 3 hodinami
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
refresher+
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
dnes o 10:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
včera o 11:28
2
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
refresher+
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
18. 8. 2024 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
1
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
refresher+
Tantrická masérka Lucie: Mužov učíme neejakulovať, klient počas masáže levitoval vesmírom. (Rozhovor)
pred 2 dňami
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
včera o 11:28
2
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
refresher+
21-ročná nekrofilka zneuctila v márnici 40 mŕtvol. Detailne opísala, prečo ju lákala súlož s mužmi po smrti
20. 7. 2025 17:00
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
refresher+
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
18. 8. 2024 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
1
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
včera o 11:28
2
Domov
Zdieľať
Diskusia