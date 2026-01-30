Olympijská hymna v podaní Bena Cristovaa sa viaže k očakávaným zimným olympijským hrám a má nás nakopnúť k tomu, aby sme si šli za svojím snom. Nech už je to šport, hudba alebo čokoľvek medzi tým. 🔥
Ben Cristovao, ktorý v roku 2006 vyhral Český pohár série 4×4 vo freestyle snowboardingu a v roku 2017 získal zlato na majstrovstvách Európy v Lisabone v brazílskom jiu-jitsu, sa k zimným olympijským hrám v Taliansku hlási svojím vlastným spôsobom. Vydal singel s patriotickým názvom Vlajka.
Ben je profík v kombinovaní hudby a športu. „Tréningy intenzívne cez týždeň, koncerty počas víkendov,“ prezradil Ben v rozhovoroch na otázku, ako balansuje dve kariéry. Táto skúsenosť dodáva songu Vlajka autentický náboj.
„Snažil som sa vcítiť do role atlétov, na ktorých je počas veľkých pretekov vyvíjaný obrovský tlak, a napísať taký song, ktorý by som ako niekto, kto reprezentuje svoju krajinu, chcel počuť. Slová, ktoré by ma motivovali a zároveň nesúdili, keď niečo nevyjde podľa predstáv,“ vysvetľuje Ben.
Ben predtým vydal medzinárodný hit Future Champ, ktorým otváral Európske športové hry v Krakove. Na oboch skladbách spolupracoval s producentmi Vincentom Stefánssonom a Valentínom Glagom, ktorí prišli do Prahy minulý rok na špeciálnu session.
O vizuálnu stránku, ktorá je dôležitou súčasťou celého projektu, sa postaral režisér Tomáš Kasal a jeho produkcia Heroes. Príbeh sa odohráva v prostredí skupinovej terapie, kde účastníci svoje vnútorné stavy nevyjadrujú slovami, ale pohybom a tancom.
„Hlavný motív videoklipu vychádza z pocitu, že aj keď dnes žijeme v neustále prepojenom svete, mnohí ľudia sa cítia osamelí. Často majú pocit, že problémy, ktorými si prechádzajú, sa týkajú len ich samotných,“ vysvetľuje Tomáš Kasal.
Jednotlivé postavy reprezentujú rôzne spôsoby prežívania emócií. Niekto je uzavretý, iný agresívny, ďalší neistý alebo krehký. „Ide o emócie, ktoré sú všeobecne známe, no tu sú prenesené do tanečného jazyka,“ dodáva Kasal.
Singel Vlajka vychádza tesne pred začiatkom zimných olympijských hier v Taliansku. Presne v ten správny čas, aby si ho fanúšikovia stihli zamilovať.