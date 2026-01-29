Automobilka sa totiž čoraz viac presúva od elektromobilov k umelej inteligencii, robotike a výrobe humanoidných robotov Optimus.
Prvýkrát v histórii značky Tesla sa stalo, že jej klesli ročné príjmy. Firma Elona Muska na túto situáciu reaguje výraznými zmenami – ruší ikonické modely áut a zároveň presúva svoju pozornosť z elektromobilov viac na umelú inteligenciu a robotiku, informuje CNBC.
Spoločnosť oznámila ukončenie výroby modelov S a X. Továreň v Kalifornii, kde sa tieto autá vyrábali, má po novom slúžiť na produkciu humanoidných robotov Optimus. „Ak máte záujem o kúpu Modelu S alebo X, teraz je ten správny čas si ho objednať,“ uviedol Musk.
V roku 2025 Tesla zaznamenala pokles príjmov o 3 % a zisky za posledné tri mesiace roka sa prepadli až o 61 %. Zároveň firma plánuje výrazne zvýšiť svoje výdavky, odhadom o 20 miliárd dolárov, a ešte viac sa zamerať na AI, robotiku a robotické taxíky. Tento posun prichádza v čase, keď čelí kritike za zastaranú ponuku elektromobilov.
Podľa BBC analytici upozorňujú, že ukončenie výroby modelov S a X dáva zmysel, keďže ide o nízkoobjemové autá. Tesla sa chce sústrediť najmä na populárnejšie modely 3 a Y a na nové oblasti podnikania.