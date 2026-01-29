Hlavné témy
dnes 29. januára 2026 o 11:46
Čas čítania 0:42
Hana Divišová

Tesla končí s výrobou ikonických modelov áut. Elon Musk vyzýva na poslednú možnosť ich kúpy

Tesla končí s výrobou ikonických modelov áut. Elon Musk vyzýva na poslednú možnosť ich kúpy
Zdroj: Tesla
Automobilka sa totiž čoraz viac presúva od elektromobilov k umelej inteligencii, robotike a výrobe humanoidných robotov Optimus.

Prvýkrát v histórii značky Tesla sa stalo, že jej klesli ročné príjmy. Firma Elona Muska na túto situáciu reaguje výraznými zmenami – ruší ikonické modely áut a zároveň presúva svoju pozornosť z elektromobilov viac na umelú inteligenciu a robotiku, informuje CNBC.

Spoločnosť oznámila ukončenie výroby modelov S a X. Továreň v Kalifornii, kde sa tieto autá vyrábali, má po novom slúžiť na produkciu humanoidných robotov Optimus. „Ak máte záujem o kúpu Modelu S alebo X, teraz je ten správny čas si ho objednať,“ uviedol Musk.

Tesla S
Zdroj: Tesla

V roku 2025 Tesla zaznamenala pokles príjmov o 3 % a zisky za posledné tri mesiace roka sa prepadli až o 61 %. Zároveň firma plánuje výrazne zvýšiť svoje výdavky, odhadom o 20 miliárd dolárov, a ešte viac sa zamerať na AI, robotiku a robotické taxíky. Tento posun prichádza v čase, keď čelí kritike za zastaranú ponuku elektromobilov.

Podľa BBC analytici upozorňujú, že ukončenie výroby modelov S a X dáva zmysel, keďže ide o nízkoobjemové autá. Tesla sa chce sústrediť najmä na populárnejšie modely 3 a Y a na nové oblasti podnikania.

