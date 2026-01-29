Hlavné témy
dnes 29. januára 2026 o 11:03
Hana Divišová

Labubu trend má pokračovanie. Z výrobnej chyby v Číne sa stal hit v podobe novej hračky

Labubu trend má pokračovanie. Z výrobnej chyby v Číne sa stal hit v podobe novej hračky
Zdroj: crycryhorse
Trend nadväzuje na popularitu „škaredo-roztomilých“ hračiek, aké preslávila aj Labubu bábika.

Určite ti neunikol fenomén Labubu bábik, a preto ťa pravdepodobne neprekvapí ani tento nový bestseller. V Číne sa totiž hitom stala plyšová hračka „plačúci kôň“, ktorá vznikla úplnou náhodou – výrobnou chybou. Namiesto úsmevu má koník smutný výraz a práve to z neho spravilo virálny symbol dnešnej doby.

Trend nadväzuje na vlnu takzvaných „škaredo-roztomilých“ hračiek, ktoré v posledných rokoch spopularizovali postavičky, najmä zubatá Labubu bábika od Pop Martu. Ľudia si k nim vytvárajú vzťah práve pre ich nedokonalosť a zvláštny výraz, s ktorým sa podľa mnohých vedia stotožniť.

@funchinalife Yiwu’s crying horse has gone viral-it’s just us tired workers who hate our jobs but can’t quit, an absolute must-have for every office desk.#funny #funnyvideos #officelife #toys #fyp ♬ 原聲 - funchinalife

Smutný koník sa rýchlo rozšíril na čínskych sociálnych sieťach, kde si z neho používatelia začali robiť žarty. „Ľudia hovoria, že plačúci kôň vyzerá tak, ako sa cítia v práci, a usmievavý kôň tak, ako vyzerajú po práci,“ povedala majiteľka obchodu. 

Oni vlna, my sme kašmír: sound od LoudSilentBoys z Prahy ťa pohltí nielen na akciách, ale aj v trackoch (ARTIST SPOTLIGHT) Oni vlna, my sme kašmír: sound od LoudSilentBoys z Prahy ťa pohltí nielen na akciách, ale aj v trackoch (ARTIST SPOTLIGHT) 28. januára 2026 o 11:23

Z pôvodnej chyby sa stal bestseller ešte pred lunárnym Novým rokom, ktorý je v roku 2026 Rokom koňa. Podľa The Guardian dostávala predajkyňa do polovice januára viac než 15-tisíc objednávok denne, čo prinútilo továreň otvoriť ďalších desať výrobných liniek. 

Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta 29. januára 2026 o 10:11
Nicki Minaj sa objavila po boku Donalda Trumpa. Označila sa za jeho najväčšiu fanúšičku Nicki Minaj sa objavila po boku Donalda Trumpa. Označila sa za jeho najväčšiu fanúšičku 29. januára 2026 o 9:01
Muradov sa otvorene vyjadril k vyhosteniu a svadbe na Slovensku. Zápasník zverejnil aj fotky z veľkého dňa Muradov sa otvorene vyjadril k vyhosteniu a svadbe na Slovensku. Zápasník zverejnil aj fotky z veľkého dňa 28. januára 2026 o 16:18
