Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 30. januára 2026 o 11:36
Čas čítania 1:26
Hana Divišová

Drvíš tabletky alebo otváraš kapsuly? Toto by si mal vedieť skôr, než to urobíš znova

Drvíš tabletky alebo otváraš kapsuly? Toto by si mal vedieť skôr, než to urobíš znova
Zdroj: TikTok/@pharmacist.anum
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Farmaceutka upozorňuje, že práve „zjednodušenia“ môžu narušiť účinok lieku a v niektorých prípadoch dokonca ohroziť zdravie.

Videl si už niekoho, kto si rozlomil tabletu na polovicu len preto, že ju nevedel prehltnúť? Alebo niekoho, kto si vysypal prášok z kapsuly, aby sa mu účinok dostavil rýchlejšie? Pre mnohých je to bežná prax. Najnovšie sa však na tieto zvyky pozrela farmaceutka, ktorá pred nimi varuje. Upozorňuje, že nejde o „neškodnú skratku“, ale o niečo, čo môže byť pre zdravie rizikové.

Britská klinická farmaceutka Niamh Shackleton upozornila na problém aj na TikToku. Video začína jasným odkazom: „Nie všetky tablety sú vhodné na drvenie a nie všetky kapsuly sú vhodné na otváranie,“ vysvetľuje farmaceutka Anum.

@pharmacist.anum Crushing, cutting , opening capsules ect might seem like a simple fix if you are finding them difficult to take -but it can lead to some serious issues and can make medication less effective! If you are struggling with your medication always speak with your pharmacist or GP before altering the formulation of any of your medicines! For educational purposes only-NOT medical advice! #pharmacy #pharmacist #pharmacytiktok #medicine #fyp ♬ original sound - Pharmacist Anum

Podľa nej majú niektoré lieky tzv. modifikované uvoľňovanie. Ak ich rozdrvíš alebo kapsulu otvoríš, narušíš tento mechanizmus a liek sa môže uvoľniť naraz. To znamená, že účinok nemusí trvať tak dlho, ako má, a zároveň sa zvyšuje riziko vedľajších účinkov.

Ako uvádza portál Unilad, ďalším príkladom je aj enterosolventný (ochranný) povlak. Ten má za úlohu chrániť žalúdok pred dráždivými účinkami lieku alebo naopak chrániť liek pred kyselinou v žalúdku. Ak tento obal porušíte, liek už nepôsobí tak, ako bol navrhnutý. Farmaceutka zároveň upozorňuje, že niektoré liečivá môžu byť po rozdrvení dráždivé či škodlivé aj pri kontakte s pokožkou alebo vdýchnutí prášku.

Odporúčané
Krst albumu East Side Sound 2 v Tabačke či drum and bass warmup v OOZI. Aj toto sa deje cez víkend na Slovensku Krst albumu East Side Sound 2 v Tabačke či drum and bass warmup v OOZI. Aj toto sa deje cez víkend na Slovensku 29. januára 2026 o 17:00

Pozor na nesprávne delenie

Samostatnou kapitolou je delenie tabliet. Niektoré sú na to určené, iné nie – a pre laika to často nie je vôbec zrejmé. Nesprávne rozdelenie môže zmeniť dávkovanie aj účinok lieku. Odborníci preto odporúčajú, aby si sa pred delením tablety vždy poradil s lekárnikom.

Ako prehltnúť tabletu bez trápenia

Ak je problémom samotné prehĺtanie, existujú aj jednoduchšie riešenia. Jedným z nich je vložiť tabletu do jablkového pyré, pudingu alebo iného mäkkého jedla, čím si podľa odborníkov môžeš „oklamať“ mozog a liek užiť bez potreby jeho drvenia.

Anketa:
Drvíš si niekedy tablety alebo otváraš kapsuly, aby sa ti ľahšie užívali?
Áno, robím to bežne.
Nie, užívam lieky tak, ako sú. 
Áno, robím to bežne.
41 %
Nie, užívam lieky tak, ako sú. 
59 %
Odporúčané
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme všetkých účinkujúcich novej série Let’s Dance Markíza odhalila posledné mená. Poznáme všetkých účinkujúcich novej série Let’s Dance 30. januára 2026 o 9:58
Odporúčané
Hra o tróny a Harry Potter dostanú konkurenciu. Obľúbená knižná séria mieri na obrazovky Hra o tróny a Harry Potter dostanú konkurenciu. Obľúbená knižná séria mieri na obrazovky 30. januára 2026 o 9:21
Odporúčané
FCK THEM Cypher 25 spojil silné mená undergroundu. Šmolki, Raphael, ERNE100 a ďalší ukázali surové bars na špinavom beate FCK THEM Cypher 25 spojil silné mená undergroundu. Šmolki, Raphael, ERNE100 a ďalší ukázali surové bars na špinavom beate 30. januára 2026 o 8:47
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZAUJÍMAVOSTI ZAUJÍMAVOSTI
Odporúčame
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
17. 1. 2026 9:00
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
refresher+
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
pred hodinou
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
refresher+
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
dnes o 08:00
Startup 21-ročného Slováka zaujal investorov, ktorí v minulosti podporili Google či SpaceX. Timotej je jediný Slovák v BoostVC
refresher+
Startup 21-ročného Slováka zaujal investorov, ktorí v minulosti podporili Google či SpaceX. Timotej je jediný Slovák v BoostVC
včera o 16:00
Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku
refresher+
Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku
včera o 19:00
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
Sponzorovaný obsah
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
pred 2 dňami
Storky
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu T...
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme účinkujúcich novej série Let’s Dance
Justin Bieber mieri na Grammys a po rokoch sa vracia na pódium
Black Eyed Peas sa vracajú po 20 rokoch na Slovensko
Valve čelí žalobe v hodnote 760 miliónov eur. Steam vraj zneužíva svoje postaven...
Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta
Neymar Jr. predstavuje vlastnú značku okuliarov NJR Eyewear
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Nájdeš tu bistro, kaviareň či galériu
Zdravotný update Michaela Schumachera. Po rokoch prišiel prvý výraznejší posun
Vyšla kontroverzná hra od tvorcov Apex Legends. Hráči sú nemilo prekvapení
Mnohé celebrity si zmenili meno. Vieš ako sa v realite volá Rihanna či The Rock?
LEGO a Crocs spoločné vytvorili unikátne topánky v tvare kociek. Koľko stoja?
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Lifestyle news
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu Tima Burtona
pred 29 minútami
Drvíš tabletky alebo otváraš kapsuly? Toto by si mal vedieť skôr, než to urobíš znova
pred hodinou
Huda Beauty pod paľbou kritiky pre kontroverzný príspevok. Ľudia pália jej produkty, značka prichádza o tisíce fanúšikov
pred 2 hodinami
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme všetkých účinkujúcich novej série Let’s Dance
pred 3 hodinami
Hra o tróny a Harry Potter dostanú konkurenciu. Obľúbená knižná séria mieri na obrazovky
dnes o 09:21
FCK THEM Cypher 25 spojil silné mená undergroundu. Šmolki, Raphael, ERNE100 a ďalší ukázali surové bars na špinavom beate
dnes o 08:47
Ben Cristovao vydáva pred olympiádou motivačný hit Vlajka. Je o hrdosti a ceste za snami
dnes o 07:54
Justin Bieber mieri na Grammys so štyrmi nomináciami a po rokoch sa vracia na pódium
včera o 16:26
Black Eyed Peas sa vrátia na Slovensko. Už v júni si budeš môcť zatancovať na ich hity
včera o 14:21
Spravodajstvo
Doprava Vojna na Ukrajine Počasie medvede
Viac
VIDEO: Je to „lex Matovič“ namierený proti mne. Politikov sme sa pýtali na nový dresscode v parlamente
pred 18 minútami
Z trhu sťahujú dojčenskú výživu značky Danone. Obsahuje nebezpečný toxín, ktorý môže spôsobiť vážne zažívacie problémy
pred 53 minútami
Európska komisia začala konanie proti Slovensku. Vláde vyčítajú porušovanie práva rušením dôležitého úradu
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Huda Beauty pod paľbou kritiky pre kontroverzný príspevok. Ľudia pália jej produkty, značka prichádza o tisíce fanúšikov
Huda Beauty pod paľbou kritiky pre kontroverzný príspevok. Ľudia pália jej produkty, značka prichádza o tisíce fanúšikov
pred 2 hodinami
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
refresher+
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
dnes o 08:00
Labubu trend má pokračovanie. Z výrobnej chyby v Číne sa stal hit v podobe novej hračky
Labubu trend má pokračovanie. Z výrobnej chyby v Číne sa stal hit v podobe novej hračky
včera o 11:03
Tesla končí s výrobou ikonických modelov áut. Elon Musk vyzýva na poslednú možnosť ich kúpy
Tesla končí s výrobou ikonických modelov áut. Elon Musk vyzýva na poslednú možnosť ich kúpy
včera o 11:46
Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta
Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta
včera o 10:11
Tajomstvo Kena je konečne odhalené. Mattel po 65 rokoch prezradil skutočné meno bábiky
Tajomstvo Kena je konečne odhalené. Mattel po 65 rokoch prezradil skutočné meno bábiky
pred 2 dňami
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
refresher+
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
včera o 10:00
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
19. 1. 2026 17:00
1
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
15. 1. 2026 16:00
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
25. 1. 2026 17:00
1
Tieto celebritné páry majú najdlhšie vzťahy. Niektoré dvojice sú spolu viac ako 30 rokov
pred 3 dňami
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Viac z Filmy a seriály Všetko
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu Tima Burtona
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu Tima Burtona
pred 29 minútami
Nová československá rozprávka získava neobyčajne dobré hodnotenia. Nemala ešte ani premiéru
pred 2 dňami
Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta
včera o 10:11

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu Tima Burtona
Filmy a Seriály
pred 27 minútami
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu Tima Burtona
pred 27 minútami
Populárny seriál z dielne HBO sa dočká štvrtej série. Kto sa v nej predstaví?
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
refresher+
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
pred hodinou
Toto sú nové chutné spoty: kuchyňa ako od babky, fermentované produkty a moderné vegánske bistro
Toto sú nové chutné spoty: kuchyňa ako od babky, fermentované produkty a moderné vegánske bistro
pred 2 hodinami
REFRESHNI SI PLAYLIST: 13Many, Ego, Don Toliver aj Kid Cudi v elektronickom beate. Vychutnaj si TOP releasy
REFRESHNI SI PLAYLIST: 13Many, Ego, Don Toliver aj Kid Cudi v elektronickom beate. Vychutnaj si TOP releasy
pred 2 hodinami
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme všetkých účinkujúcich novej série Let’s Dance
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme všetkých účinkujúcich novej série Let’s Dance
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Sexbiznis na Panónskej: Marcela tu šliape už 20 rokov, v kríkoch sú špinavé matrace, použité kondómy a striekačky (Reportáž)
refresher+
Sexbiznis na Panónskej: Marcela tu šliape už 20 rokov, v kríkoch sú špinavé matrace, použité kondómy a striekačky (Reportáž)
9. 7. 2024 16:30
4
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
refresher+
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
pred 2 dňami
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
refresher+
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
včera o 10:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
refresher+
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
dnes o 08:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
26. 1. 2026 9:08
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
25. 1. 2026 17:00
1
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
pred 3 dňami
Sexbiznis na Panónskej: Marcela tu šliape už 20 rokov, v kríkoch sú špinavé matrace, použité kondómy a striekačky (Reportáž)
refresher+
Sexbiznis na Panónskej: Marcela tu šliape už 20 rokov, v kríkoch sú špinavé matrace, použité kondómy a striekačky (Reportáž)
9. 7. 2024 16:30
4
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Späť
Zdieľať
Diskusia