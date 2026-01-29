Hlavné témy
dnes 29. januára 2026 o 17:00
Čas čítania 1:55

Krst albumu East Side Sound 2 v Tabačke či drum and bass warmup v OOZI. Aj toto sa deje cez víkend na Slovensku

Krst albumu East Side Sound 2 v Tabačke či drum and bass warmup v OOZI. Aj toto sa deje cez víkend na Slovensku
Zdroj: instagram / @ohmywen
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Ponúkame ti pár handpicked možností, ako môžeš stráviť svoje voľné dni.

Hľadáš tipy, kam vyraziť cez víkend? Vybrali sme pre teba podujatia, na ktorých sa nudiť rozhodne nebudeš – od koncertov a párty až po výstavy a kultúrne zážitky, z ktorých si vyberie naozaj každý.

Každý týždeň pre teba pripravujeme výber koncertov, akcií, výstav, trhov či kultúrnych podujatí, o ktorých by si mal rozhodne vedieť. Určite preto nezabudni dať odber témy WEEKEND RADAR, aby ti nič dôležité neušlo.

Bratislava 

Piatok, 30. 1.

Bounce Party, Kácéčko 

V Kácečku zahrajú Coby, Adam Lavier, Misodurica a Kriya a čaká ťa bounce, hard trance a hard groove, ktoré ťa určite rozhýbu – zober partiu a príď sa zabaviť.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by ~ Kácečko ~ (@kacecko_)

Sobota, 31. 1.

NobodyListen & Friends, Šafko 

NobodyListen, jeden z najvýraznejších pražských DJov a producentov, sa 31. januára vracia do bratislavského Šafka s výbušným mixom elektroniky a rapu. Čakaj energický set, fresh vibe a hostí, ktorí spolu s ním rozprúdia klub až do noci. Predplať si obsah Refresher+ a vďaka našim benefitom máš párty zadarmo.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by ŠAFKO KLUB (@safkoklub)


Nedeľa, 1. 2. 

História istého násilia, A4

Divadelná hra História istého násilia podľa románu Édouarda Louisa je surová, osobná a analytická výpoveď o prežitom znásilnení, posttraumatickom strese a odmietnutí role „večnej obete“. Autor premieňa vlastnú skúsenosť s násilím na literatúru ako akt znovuzískania kontroly nad vlastným príbehom.

Košice

Piatok, 30. 1.

Porsche Boy & WEN: “EAST SIDE SOUND II" Krst, Tabačka Kulturfabrik

Porsche Boy a WEN zahrajú poprvé ich spoločný album ESSII, rozhodne si to nenechaj ujsť. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by PORSCHE BOY (@miskopipisko)

Žilina

Piatok, 30. 1.

Vojtik + Kodiki, Stanica Žilina-Záriečie

Vojtík, oceňovaný talent z Detvy, vystúpi na Stanici so svojou autorskou tvorbou a večer uzavrie afterparty s DJ-om Kodiki. Čaká ťa mix emotívneho popu, hyperpopových vplyvov a energickej elektroniky naprieč žánrami až do noci.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Stanica (@stanicazariecie)

Banská Bystrica

Nedeľa, 1. 2. 

Múzeum hodnôt – Obrazová správa o Slovensku, Stredoslovenská galéria

Interaktívna výstava sa pýta, čo je „to slovenské“ v našom umení, a robí to bez pátosu, klišé a múzeálnej strnulosti. Cez diela klasikov aj súčasných autorov otvára živý dialóg o hodnotách, identite a tom, ako sa slovenský príbeh neustále formuje.

ssgbb
Zdroj: ssgbb.sk

Nitra 

Sobota, 31. 1.

Pinocchio, Nové Divadlo 

Autorská bábková inscenácia Ivana Martinku na motívy Pinocchia rozpráva hravý príbeh o ceste k ľudskosti, je určená deťom od 5 rokov a jej vznik podporil Fond na podporu umenia.

pinocchio
Zdroj: novedivadlo.sk

Trnava 

Piatok, 30. 1.

Let It Roll Winter 2026, OOZI 

Atmosféra legendárneho drum and bass festivalu Let It Roll dorazí priamo do Trnavy, kde ťa osem DJ-ov prevedie od deepu cez energický dancefloor až po neurofunk. Každý lístok z predpredaja ťa automaticky zaradí do žrebovania o dva lístky na Let It Roll Winter 2026 v Prahe.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by DRUM & BASS Slovakia (@drumbass.sk)

Pofidérne injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan aj Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku
refresher+
Pofidérne injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan aj Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku
pred 2 hodinami
Peptidové injekcie v USA zažívajú nevídaný boom, napriek tomu, že predajcovia ich účinky zatiaľ nedokážu spoľahlivo preukázať.
Nicki Minaj ft. Donald Trump, ospravedlnenie od Ye a Šmolki sa zasnúbil. Aj tieto veci si možno tento týždeň prescrolloval
Nicki Minaj ft. Donald Trump, ospravedlnenie od Ye a Šmolki sa zasnúbil. Aj tieto veci si možno tento týždeň prescrolloval
pred 3 hodinami
Krst albumu East Side Sound 2 v Tabačke či drum and bass warmup v OOZI. Aj toto sa deje cez víkend na Slovensku
Krst albumu East Side Sound 2 v Tabačke či drum and bass warmup v OOZI. Aj toto sa deje cez víkend na Slovensku
dnes o 17:00
Toto je 5 tichých zabijakov spokojných vzťahov. Týmto častým chybám sa vyhni
Toto je 5 tichých zabijakov spokojných vzťahov. Týmto častým chybám sa vyhni
dnes o 17:00
Justin Bieber mieri na Grammys so štyrmi nomináciami a po rokoch sa vracia na pódium
Justin Bieber mieri na Grammys so štyrmi nomináciami a po rokoch sa vracia na pódium
dnes o 16:26
