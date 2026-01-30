O beate, na ktorý chalani spitovali, nám viac povedal producent Saint Lambo.
FCK THEM spojilo české aj slovenské hlasy, ktoré v roku 2025 kraľovali underground soundu na našej scéne. Na tracku „Cypher 25 - Who's Next?“ spitujú bars Šmolki z 13K, Raphael, 13Many, ERNE100, ale aj Big Ronn či Issa Me Mario.
Opýtala som sa producenta Saint Lamba, ktorý stojí za beatom, aký bol proces vzniku celého tracku, ale aj to, kto točil klip.
„O klip sa nám postaral Dr. Callman, ktorý kvôli nemu precestoval československé trapohory haha. Boss,“ hovorí Lambo.
Čo sa týka mixu a masteru, ten mal pod palcom sám producent, ktorý chcel s Cypherom zachytiť súčasnú, respektíve nastupujúcu vlnu CZSK rapu. „Chcel som vytvoriť track, kde každý ukáže svoje skills a svoj individuálny prístup k hudbe,“ hovorí.
Beat robil so zámerom zrealizovať tento „Cypher“. Aj keď mali byť na tracku aj iní umelci, ktorí svoje slohy neposlali, povedal, že si myslí, že všetko dopadlo tak, ako malo. „Chalani to zabili a reálne si myslím, že každý tam napľul extrémne bary,“ dodal.
Sám Saint Lambo miluje „špinavý“ streetový rap a najviac ho na ňom baví práve autenticita.
V rape si myslím, že ide o sebaprezentáciu a práve to ma na tom baví najviac. Každý interpret si nesie kúsok zo svojej kultúry do svojho umenia.
Taktiež spomenul, že ho najviac baví sampling. „Pri tracku Dealer som napríklad samploval, tuším, Gombitovú a pri Labaren starú cigánsku pieseň.“
Tento štýl rapu je pre Saint Lamba dôležitý aj preto, že ho vníma ako návrat k surovosti, ktorá tu predtým dominovala. „Je to aj akási reakcia na AI, kde sa ako výsledok znova kladie väčší dôraz na ľudskosť,“ prezradil.
V neposlednom rade som vyzvedala aj to, aký moment alebo detail v tracku je jeho obľúbený, prípadne na ktorý je najviac hrdý. Povedal však, že je skôr zvedavý na to, či na to prídu ľudia sami.