Nový rebríček od Taste Atlas ocenil aj naše kulinárske schopnosti.
Rebríček 100 najlepších zemiakových jedál na svete zostavil TasteAtlas na základe hodnotení svojich používateľov. TasteAtlas pripomína, že nejde o definitívny verdikt. Cieľom rebríčka je skôr ukázať rozmanitosť zemiakových jedál po celom svete, podporiť lokálne kuchyne a inšpirovať k objavovaniu nových chutí. Celý rebríček si vieš prečítať na tomto linku.
6. miesto: Gratin dauphinois (gratinované zemiaky)
Francúzsko
Na šiestom mieste sa umiestnilo tradičné jedlo z francúzskeho regiónu Dauphiné, gratinované zemiaky. Pripravujú sa z tenkých plátkov zemiakov, smotany crème fraîche a masla, ktoré sa spolu zapekajú, až kým na povrchu nevznikne typická zlatistá kôrka.
Samotný názov „gratin“ pôvodne označoval práve tú chrumkavú vrstvu, ktorá po pečení zostávala na dne alebo okrajoch nádoby. Prvé zmienky o jedle pochádzajú z konca 18. storočia. V roku 1788 ho podávali na oficiálnej večeri v oblasti dnešných Hautes-Alpes.
5. miesto: Tortilla de Betanzos (zemiaková omeleta)
Španielsko
Tortilla de Betanzos pochádza z galícijského mesta Betanzos a ide o miestnu verziu klasickej španielskej zemiakovej omelety. Na rozdiel od iných variantov je však úplne jednoduchá. Pripravuje sa len zo zemiakov, vajec, oleja a dochutí sa soľou.
4. miesto: Pommes Anna
Francúzsko
Pommes Anna je francúzska klasika, ktorá stavia na úplnom minime surovín, no o to väčšej precíznosti pri príprave. Základ tvoria ošúpané zemiaky nakrájané na veľmi tenké plátky a maslo, dochutené len soľou a korením. Zemiaky sa ukladajú do vrstiev, každá sa poctivo prelieva maslom, najprv sa jedlo pripravuje na sporáku a následne sa dopeká v rúre.
Pri servírovaní sa následne forma jednoducho obráti, takže na vrchu skončí krásne zlatistá a chrumkavá spodná vrstva.
3. miesto: Bulviniai blynai
Litva
Bulviniai blynai sú klasické zemiakové placky, ktoré si získali obľubu naprieč generáciami. Pripravujú sa zo strúhaných zemiakov, cibule, vajec a múky. Dochucujú sa len soľou a korením. Niekedy sa do cesta pridáva aj pár kvapiek citrónovej šťavy. Placky sa vyprážajú dozlatista, aby boli zvonka chrumkavé a vo vnútri mäkké.
Najčastejšie sa podávajú so smotanou, jablkovým pyré alebo džemom. V Litve patria k tradičným jedlám a nechýbajú ani na vianočnom stole.
2. miesto: Zemiakové placky
Slovensko
Zemiakové placky ti predstavovať zrejme nemusíme, niektorí ich poznáme pod názvom haruľa. Placky sa pripravujú zo strúhaných zemiakov, vajec, múky a rôznych korenín a na panvici sa opečú do zlatista, až kým nie sú chrumkavé zvonku a mäkké vo vnútri.
1. miesto: Kartupeļu pankūkas
Lotyšsko
Prvé miesto obsadilo jedlo s názvom Kartupeļu pankūkas, ide o obľúbené lotyšské zemiakové placky. Cesto vzniká zo strúhaných zemiakov, vajec a múky a dochucuje sa len štipkou soli a korenia.
Placky sa opražia dozlatista a tradične sa podávajú so smotanou a brusnicovou omáčkou. Aj keď kedysi patrili k jednoduchým a lacným jedlám, dnes ich nájdeš aj v moderných kaviarňach po celej krajine, kde si našli cestu medzi miestne delikatesy.