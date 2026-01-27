Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednávaj si z množstva reštaurácií so skvelými zľavami na Wolte. S doručením. Objednaj si jedlo
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 27. januára 2026 o 16:28
Čas čítania 1:50
Sofia Angušová

Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku

Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
Zdroj: Ig/ @4sochy_rastoangus
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednaj si jedlo

Nový rebríček od Taste Atlas ocenil aj naše kulinárske schopnosti.

Rebríček 100 najlepších zemiakových jedál na svete zostavil TasteAtlas na základe hodnotení svojich používateľov. TasteAtlas pripomína, že nejde o definitívny verdikt. Cieľom rebríčka je skôr ukázať rozmanitosť zemiakových jedál po celom svete, podporiť lokálne kuchyne a inšpirovať k objavovaniu nových chutí. Celý rebríček si vieš prečítať na tomto linku.

6. miesto: Gratin dauphinois (gratinované zemiaky)

Francúzsko

Na šiestom mieste sa umiestnilo tradičné jedlo z francúzskeho regiónu Dauphiné, gratinované zemiaky. Pripravujú sa z tenkých plátkov zemiakov, smotany crème fraîche a masla, ktoré sa spolu zapekajú, až kým na povrchu nevznikne typická zlatistá kôrka.

Samotný názov „gratin“ pôvodne označoval práve tú chrumkavú vrstvu, ktorá po pečení zostávala na dne alebo okrajoch nádoby. Prvé zmienky o jedle pochádzajú z konca 18. storočia. V roku 1788 ho podávali na oficiálnej večeri v oblasti dnešných Hautes-Alpes.

gratinovane zemiaky 4 sochy
Zdroj: Ig/ @4sochy_rastoangus

5. miesto: Tortilla de Betanzos (zemiaková omeleta)

Španielsko

Tortilla de Betanzos pochádza z galícijského mesta Betanzos a ide o miestnu verziu klasickej španielskej zemiakovej omelety. Na rozdiel od iných variantov je však úplne jednoduchá. Pripravuje sa len zo zemiakov, vajec, oleja a dochutí sa soľou.

zemiaky
Zdroj: Ig /@eatincoruna

4. miesto: Pommes Anna

Francúzsko

Pommes Anna je francúzska klasika, ktorá stavia na úplnom minime surovín, no o to väčšej precíznosti pri príprave. Základ tvoria ošúpané zemiaky nakrájané na veľmi tenké plátky a maslo, dochutené len soľou a korením. Zemiaky sa ukladajú do vrstiev, každá sa poctivo prelieva maslom, najprv sa jedlo pripravuje na sporáku a následne sa dopeká v rúre.

Pri servírovaní sa následne forma jednoducho obráti, takže na vrchu skončí krásne zlatistá a chrumkavá spodná vrstva.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Poppy O’Toole (@poppy_cooks)

3. miesto: Bulviniai blynai

Litva

Bulviniai blynai sú klasické zemiakové placky, ktoré si získali obľubu naprieč generáciami. Pripravujú sa zo strúhaných zemiakov, cibule, vajec a múky. Dochucujú sa len soľou a korením. Niekedy sa do cesta pridáva aj pár kvapiek citrónovej šťavy. Placky sa vyprážajú dozlatista, aby boli zvonka chrumkavé a vo vnútri mäkké.

Najčastejšie sa podávajú so smotanou, jablkovým pyré alebo džemom. V Litve patria k tradičným jedlám a nechýbajú ani na vianočnom stole.

zemiaky
Zdroj: Ig /@mamos_virtues_uzrasai

2. miesto: Zemiakové placky

Slovensko

Zemiakové placky ti predstavovať zrejme nemusíme, niektorí ich poznáme pod názvom haruľa. Placky sa pripravujú zo strúhaných zemiakov, vajec, múky a rôznych korenín a na panvici sa opečú do zlatista, až kým nie sú chrumkavé zvonku a mäkké vo vnútri.

harula
Zdroj: ženy v meste

1. miesto: Kartupeļu pankūkas

Lotyšsko

Prvé miesto obsadilo jedlo s názvom Kartupeļu pankūkas, ide o obľúbené lotyšské zemiakové placky. Cesto vzniká zo strúhaných zemiakov, vajec a múky a dochucuje sa len štipkou soli a korenia.

Placky sa opražia dozlatista a tradične sa podávajú so smotanou a brusnicovou omáčkou. Aj keď kedysi patrili k jednoduchým a lacným jedlám, dnes ich nájdeš aj v moderných kaviarňach po celej krajine, kde si našli cestu medzi miestne delikatesy.

zemiak jedlo
Zdroj: TheAtlas
Anketa:
Máš rád/a zemiakové placky?
Áno, milujem ich!
Nie, nechutia mi.
Áno, milujem ich!
92 %
Nie, nechutia mi.
8 %
Odporúčané
REBRÍČEK: Svet má nové cestovateľské hity. Tieto destinácie momentálne lámu rekordy návštevnosti REBRÍČEK: Svet má nové cestovateľské hity. Tieto destinácie momentálne lámu rekordy návštevnosti 27. januára 2026 o 13:00
Odporúčané
Harry Styles a Doechii budú odovzdávať cenu Grammy. Svoje posledné moderovanie oznámil Trevor Noah Harry Styles a Doechii budú odovzdávať cenu Grammy. Svoje posledné moderovanie oznámil Trevor Noah 27. januára 2026 o 12:14
Odporúčané
Zdravotný update Michaela Schumachera: Po rokoch vraj prišiel prvý výraznejší posun Zdravotný update Michaela Schumachera: Po rokoch vraj prišiel prvý výraznejší posun 27. januára 2026 o 11:38
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednaj si jedlo

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
GASTRO GASTRO
Odporúčame
„Nemám dobré skúsenosti s psychológmi, pri AI som sa cítila pochopená.“ Slováci sa zverujú chatbotom, je to bezpečné?
refresher+
„Nemám dobré skúsenosti s psychológmi, pri AI som sa cítila pochopená.“ Slováci sa zverujú chatbotom, je to bezpečné?
včera o 19:30
Peter pracoval na špeciálnom väzenskom oddelení: Bitky, sebapoškodzovanie, zneužívanie na dennom poriadku
refresher+
Peter pracoval na špeciálnom väzenskom oddelení: Bitky, sebapoškodzovanie, zneužívanie na dennom poriadku
pred 2 dňami
Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov
refresher+
Pauza vo vzťahu: Pre Simču znamenala len oddialený rozchod, Lenka je po pauze s partnerom už 15 rokov
včera o 10:30
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
pred 2 dňami
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
refresher+
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
dnes o 08:30
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
17. 1. 2026 9:00
Storky
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Nájdeš tu bistro, kaviareň či galériu
Zdravotný update Michaela Schumachera. Po rokoch prišiel prvý výraznejší posun
Vyšla kontroverzná hra od tvorcov Apex Legends. Hráči sú nemilo prekvapení
Mnohé celebrity si zmenili meno. Vieš ako sa v realite volá Rihanna či The Rock?
LEGO a Crocs spoločné vytvorili unikátne topánky v tvare kociek. Koľko stoja?
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
Lifestyle news
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
pred hodinou
Robbie Williams sa stal najúspešnejším britským interpretom. Predbehol dokonca aj Beatles
pred 2 hodinami
Rihanna sa pochválila úspechom svojho partnera A$AP Rockyho: „Otecko môjho bábätka má album na prvej priečke!“
pred 2 hodinami
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Edison Filmclub je viac než len miestom, kam si odskočíš na film
pred 3 hodinami
Sledovanie spánku pomocou smart zariadení môže viac uškodiť než pomôcť. Odborníci varujú pred jednou chybou
dnes o 13:39
REBRÍČEK: Svet má nové cestovateľské hity. Tieto destinácie momentálne lámu rekordy návštevnosti
dnes o 13:00
Harry Styles a Doechii budú odovzdávať cenu Grammy. Svoje posledné moderovanie oznámil Trevor Noah
dnes o 12:14
Zdravotný update Michaela Schumachera: Po rokoch vraj prišiel prvý výraznejší posun
dnes o 11:38
Milióny na zápästí. Travis Scott ukázal v Paríži hodinky Richard Mille so skeletizovaným puzdrom
dnes o 10:52
Veľký únik informácií pred Survivorom. Influencerka prezradila svoju účasť aj detaily zo šou
dnes o 10:04
Spravodajstvo
Ekonomika Počasie Polícia SR Dôchodky
Viac
Novinka na cestách: Radar má odhaliť nebezpečný zlozvyk vodičov
pred 11 minútami
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
pred hodinou
Blíži sa dôležitý termín: Majitelia nehnuteľností majú posledné dni na splnenie tejto povinnosti
pred 2 hodinami

Viac z Gastro

Všetko
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
refresher+
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
dnes o 08:30
Kde sme si dali poctivý vývar, najlepšiu miso polievku alebo kulajdu? Toto sú naše tipy, kam v Bratislave na polievku
Kde sme si dali poctivý vývar, najlepšiu miso polievku alebo kulajdu? Toto sú naše tipy, kam v Bratislave na polievku
22. 1. 2026 19:30
Aké jedlo je najlepšie na opicu? Vyskúšali sme vysoko kalorické pecky, ale aj chody plné vitamínov
refresher+
Aké jedlo je najlepšie na opicu? Vyskúšali sme vysoko kalorické pecky, ale aj chody plné vitamínov
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie kuchyne sveta. Do top 100 sa dostalo aj Slovensko
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie kuchyne sveta. Do top 100 sa dostalo aj Slovensko
19. 1. 2026 13:09
YouTuber odhalil tajný recept Coca-Coly. Po mesiacoch chemických analýz dospel k receptúre, ktorá oslovila masy
YouTuber odhalil tajný recept Coca-Coly. Po mesiacoch chemických analýz dospel k receptúre, ktorá oslovila masy
12. 1. 2026 15:38
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little stavia na fermentovaných produktoch
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little stavia na fermentovaných produktoch
12. 1. 2026 20:55
Viac z Tech Všetko
ChatGPT zavádza reklamy. Postihne to všetky bezplatné účty aj jedno konkrétne predplatné
ChatGPT zavádza reklamy. Postihne to všetky bezplatné účty aj jedno konkrétne predplatné
21. 1. 2026 14:40
Japonsko stavia najrýchlejší vlak sveta. Môže sa niekedy objaviť aj v Európe? Odborníci sú skeptickí
včera o 16:51
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
20. 1. 2026 9:19
Viac z Šport Všetko
Zdravotný update Michaela Schumachera: Po rokoch vraj prišiel prvý výraznejší posun
Zdravotný update Michaela Schumachera: Po rokoch vraj prišiel prvý výraznejší posun
dnes o 11:38
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
15. 1. 2026 10:58
KVÍZ: Zimná olympiáda sa nezadržateľne blíži. Ako dobre si pamätáš dôležité míľniky slovenského hokeja?
dnes o 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
„Pre veľa ľudí Slovensko prestáva byť ich domovom,“ hovorí Juraj Benetin z Korben Dallas. V novom albume reagujú na aktuálne témy
Hudba
pred 2 hodinami
„Pre veľa ľudí Slovensko prestáva byť ich domovom,“ hovorí Juraj Benetin z Korben Dallas. V novom albume reagujú na aktuálne témy
pred 2 hodinami
Kapela pred pár dňami vydala svoj desiaty album Čomu uveríš.
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Edison Filmclub je viac než len miestom, kam si odskočíš na film
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Edison Filmclub je viac než len miestom, kam si odskočíš na film
pred 3 hodinami
Zdravotný update Michaela Schumachera: Po rokoch vraj prišiel prvý výraznejší posun
Zdravotný update Michaela Schumachera: Po rokoch vraj prišiel prvý výraznejší posun
dnes o 11:38
KVÍZ: Zimná olympiáda sa nezadržateľne blíži. Ako dobre si pamätáš dôležité míľniky slovenského hokeja?
KVÍZ: Zimná olympiáda sa nezadržateľne blíži. Ako dobre si pamätáš dôležité míľniky slovenského hokeja?
dnes o 11:00
Tieto celebritné páry majú najdlhšie vzťahy. Niektoré dvojice sú spolu viac ako 30 rokov
Tieto celebritné páry majú najdlhšie vzťahy. Niektoré dvojice sú spolu viac ako 30 rokov
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
včera o 13:17
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
včera o 09:08
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
pred 2 dňami
„Nemám dobré skúsenosti s psychológmi, pri AI som sa cítila pochopená.“ Slováci sa zverujú chatbotom, je to bezpečné?
refresher+
„Nemám dobré skúsenosti s psychológmi, pri AI som sa cítila pochopená.“ Slováci sa zverujú chatbotom, je to bezpečné?
včera o 19:30
Chodili mu vyhrážky smrťou. Napriek tomu by režisér nového Silent Hill rád zfilmoval ďalšiu hru
Chodili mu vyhrážky smrťou. Napriek tomu by režisér nového Silent Hill rád zfilmoval ďalšiu hru
včera o 11:04
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
včera o 13:17
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
21. 1. 2026 10:03
1
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
20. 1. 2026 17:00
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
20. 1. 2026 13:15
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
včera o 13:17
Domov
Zdieľať
Diskusia