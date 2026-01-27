Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 27. januára 2026 o 13:00
Hana Divišová

REBRÍČEK: Svet má nové cestovateľské hity. Tieto destinácie momentálne lámu rekordy návštevnosti

REBRÍČEK: Svet má nové cestovateľské hity. Tieto destinácie momentálne lámu rekordy návštevnosti
Zdroj: Unsplash / Einar H. Reynis / volně k užití
Najnovší Svetový barometer cestovného ruchu od OSN ukazuje, ktoré destinácie si v roku 2025 získali najväčšiu pozornosť cestovateľov.

Záujem o cestovanie je momentálne obrovský a niektoré krajiny zažívajú doslova turistický boom. Najnovší Svetový barometer cestovného ruchu od OSN ukazuje, ktoré destinácie si v roku 2025 získali najväčšiu pozornosť cestovateľov a zaznamenali výrazný, dvojciferný nárast počtu návštevníkov.

Podľa Euro News patria Island, Brazília a Egypt medzi krajiny, ktoré si v poslednom období získavajú najväčšiu popularitu. Medzi najrýchlejšie rastúce destinácie sa zaradilo aj Japonsko, ktoré si polepšilo o 17 percent v počte turistov v porovnaní s rokom 2024. Brazília zaznamenala až 37-percentný nárast a Egypt si polepšil o 20 percent.

všesvet, Rio de Janeiro
Zdroj: Wikimedia commons
Krajina Nárast turistov
Brazília +37 %
Bhután +30 %
Island +29 %
Guyana +24 %
Egypt +20 %
Južná Afrika +19 %
Japonsko +17 %
Maroko +14 %
Seychely +13 %

Brazília láka návštevníkov najmä vďaka svojej kultúre a veľkým podujatiam, ako je slávny karneval v Riu. Egypt zasa pritiahol pozornosť otvorením Veľkého egyptského múzea. V Európe dominoval Island, kde záujem podporila silná aktivita polárnej žiary.

Celkovo bolo v roku 2025 zaznamenaných približne 1,52 miliardy medzinárodných turistov a Európa si stále drží pozíciu najnavštevovanejšieho regiónu sveta napriek inflácii a geopolitickým výzvam.

