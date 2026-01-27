Najnovší Svetový barometer cestovného ruchu od OSN ukazuje, ktoré destinácie si v roku 2025 získali najväčšiu pozornosť cestovateľov.
Záujem o cestovanie je momentálne obrovský a niektoré krajiny zažívajú doslova turistický boom. Najnovší Svetový barometer cestovného ruchu od OSN ukazuje, ktoré destinácie si v roku 2025 získali najväčšiu pozornosť cestovateľov a zaznamenali výrazný, dvojciferný nárast počtu návštevníkov.
Podľa Euro News patria Island, Brazília a Egypt medzi krajiny, ktoré si v poslednom období získavajú najväčšiu popularitu. Medzi najrýchlejšie rastúce destinácie sa zaradilo aj Japonsko, ktoré si polepšilo o 17 percent v počte turistov v porovnaní s rokom 2024. Brazília zaznamenala až 37-percentný nárast a Egypt si polepšil o 20 percent.
|Krajina
|Nárast turistov
|Brazília
|+37 %
|Bhután
|+30 %
|Island
|+29 %
|Guyana
|+24 %
|Egypt
|+20 %
|Južná Afrika
|+19 %
|Japonsko
|+17 %
|Maroko
|+14 %
|Seychely
|+13 %
Brazília láka návštevníkov najmä vďaka svojej kultúre a veľkým podujatiam, ako je slávny karneval v Riu. Egypt zasa pritiahol pozornosť otvorením Veľkého egyptského múzea. V Európe dominoval Island, kde záujem podporila silná aktivita polárnej žiary.
Celkovo bolo v roku 2025 zaznamenaných približne 1,52 miliardy medzinárodných turistov a Európa si stále drží pozíciu najnavštevovanejšieho regiónu sveta napriek inflácii a geopolitickým výzvam.