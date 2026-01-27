Jedna zo súťažiacich na svojom YouTube kanáli prezradila, že je súčasťou novej série, dokonca spomenula aj počet účastníkov na začiatku hry.
Survivor sa blíži a prvý diel uvidíme už vo februári. Médiami síce kolovalo množstvo špekulácií o tom, kto by sa mohol v novej sérii objaviť, televízia však doteraz nič oficiálne nepotvrdila. Teraz sa však stala nepríjemná chyba.
Tereza Svobodová, ktorá pracuje ako pôrodná asistentka a zároveň influencerka, na svojom YouTube kanáli prezradila, že sa zúčastní veľmi očakávanej série populárnej reality show. Dokonca prezradila aj počet súťažiacich na začiatku hry. Zjavne ide o hrubé porušenie zmluvy.
„Ľudia, som v Survivore. Teraz, keď pozeráte toto video, už tam dávno som. Ide nás dvadsaťštyri, budeme sa deliť na dva tímy,“ informovala pôrodná asistentka vo svojom videu, ktoré už z platformy zmizlo.
Zatiaľ nie je jasné, či Tereza urobila len chybu, alebo to bolo naschvál. Otázne je aj to, či sa k tomu televízia nejakým spôsobom postaví a influencerku v súťaži vôbec uvidíme.