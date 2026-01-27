Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 27. januára 2026 o 10:04
Ella Petrová

Veľký únik informácií pred Survivorom. Influencerka prezradila svoju účasť aj detaily zo šou

Jedna zo súťažiacich na svojom YouTube kanáli prezradila, že je súčasťou novej série, dokonca spomenula aj počet účastníkov na začiatku hry.

Survivor sa blíži a prvý diel uvidíme už vo februári. Médiami síce kolovalo množstvo špekulácií o tom, kto by sa mohol v novej sérii objaviť, televízia však doteraz nič oficiálne nepotvrdila. Teraz sa však stala nepríjemná chyba.

Tereza Svobodová, ktorá pracuje ako pôrodná asistentka a zároveň influencerka, na svojom YouTube kanáli prezradila, že sa zúčastní veľmi očakávanej série populárnej reality show. Dokonca prezradila aj počet súťažiacich na začiatku hry. Zjavne ide o hrubé porušenie zmluvy.

survivor
Zdroj: YouTube / Tereza Svobodová

„Ľudia, som v Survivore. Teraz, keď pozeráte toto video, už tam dávno som. Ide nás dvadsaťštyri, budeme sa deliť na dva tímy,“ informovala pôrodná asistentka vo svojom videu, ktoré už z platformy zmizlo.

Zatiaľ nie je jasné, či Tereza urobila len chybu, alebo to bolo naschvál. Otázne je aj to, či sa k tomu televízia nejakým spôsobom postaví a influencerku v súťaži vôbec uvidíme.

