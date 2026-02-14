Od ikonických klasík až po emotívne heartbreaky – toto je výber, ktorý je stávkou na istotu, či už Valentína tráviš vo dvojici alebo po svojom.
Valentín je tu, a tak je ideálny čas pustiť si niečo romantické. Dala som dokopy desať filmov, ktoré sa k tomuto obdobiu jednoducho hodia – od overených klasík až po menej nápadné tituly, ktoré si podľa mňa zaslúžia viac pozornosti. Pri niektorých sa budeš smiať, iné ťa možno dojmú, no všetky spája jedna téma – láska.
Pri každom filme nájdeš aj hodnotenie z IMDb a ČSFD, aby si mal/a prehľad, ako ich vnímajú ostatní. Nejde však o rebríček podľa čísel, ale o výber príbehov, ktoré podľa mňa fungujú vždy – či už Valentín tráviš vo dvojici, alebo si ho užívaš sám/a.
K tomuto obsahu máš prístup zadarmo
Vyber si jednu z možností a pokračuj v čítaní.
OdporúčanéKriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky 13. februára 2026 o 15:07