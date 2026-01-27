Hlavné témy
Harry Styles a Doechii budú odovzdávať cenu Grammy. Svoje posledné moderovanie oznámil Trevor Noah

Harry Styles a Doechii budú odovzdávať cenu Grammy. Svoje posledné moderovanie oznámil Trevor Noah
Zdroj: Gucci/propagační materiál
Tohtoročné udeľovanie cien Grammy prinesie nielen nové hudobné vystúpenia, ale aj nové prezentujúce tváre ako Harry Styles a Doechii. Trevor Noah sa po šiestich rokoch lúči s moderovaním jednej z najsledovanejších hudobných akcií.

Udeľovanie cien Grammy je každý rok jedna z najsledovanejších hudobných akcií roka. Tento rok sa opäť očakáva vysoká sledovanosť a postarať sa o to majú Harry Styles a Doechii, ktorí boli oznámení ako prví prezentujúci na prestížnej udalosti. Informovalo o tom Variety.

Styles si v roku 2023 odniesol cenu Grammy za album roka s albumom „Harry's House“. Nedávno zároveň oznámil aj jeho nový album „Kiss All the Time. Disco, Occasionaly“. Vydáva sa aj na svetové turné, ktoré zahŕňa až 30 nocí v Madison Square Garden v New Yorku. Ďalšími zastávkami tour sú mestá ako Amsterdam, Londýn a Sydney.

Doechii bola taktiež významnou víťazkou minuloročných cien Grammy, keď si domov odniesla trofej za najlepší rapový album s názvom „Alligator Bites Never Heal“.

Medzi účinkujúcimi, ktorí predvedú hudobnú show budú Sabrina Carpenter, Clipse a Pharrell Williams, spolu so všetkými ôsmimi hudobníkmi nominovanými na cenu najlepší nový umelec – Sombr, Addison Rae, The Marias, Alex Warren, Katseye, Olivia Dean, Lola Young a Leon Thomas.

doechi grammy
Zdroj: Kevin Mazur/Getty Images
Ide už o 68. ročník udeľovania cien Grammy, ktoré sa bude vysielať naživo už 1. februára. Ceremóniu bude moderovať Trevor Noah, a to už šiesty rok po sebe. Zároveň však oznámil, že pôjde o jeho posledné moderovanie tohto prestížneho podujatia.

