Taylor Swift si vyskúša rolu moderátorky: Na Grammy 2025 bude odovzdávať jedno z ocenení

Grammy sú najprestížnejšie hudobné ocenenia udeľované Americkou národnou akadémiou hudobného umenia a vied. Sú považované za hudobný ekvivalent Oscarov. Konajú sa každý rok v Los Angeles a tento rok to vyšlo na dátum 3. februára.

Taylor Swift bude jednou z moderujúcich na tohtoročnom udeľovaní cien Grammy. Organizátori oznámili, že speváčka odovzdá jednu z cien počas ceremoniálu, avšak nešpecifikovali, v ktorej kategórii, informuje Times of India.

Okrem toho, že 35-ročná umelkyňa má za úlohu odovzdať cenu víťazovi v konkrétnej kategórii, aj ona sama je nominovaná v šiestich. Spadá tam napríklad aj kategória Albumu roka za jej album The Tortured Poets Department. Ak by zvíťazila, bolo by to jej piate ocenenie v tejto prestížnej kategórii.

Nominácie na Grammy 2025 výrazne poukazujú na silný vplyv žien v hudobnom priemysle. Beyoncé kraľuje s 11 nomináciami za svoj album Cowboy Carter a jeho sprievodné single. Spolu s Taylor Swift patria medzi 5 umelkýň, ktoré získali nominácie vo všetkých troch hlavných kategóriách – nahrávka roka, pieseň roka a album roka, informuje Variety.

Rovnaký úspech dosiahli aj Billie Eilish, Chappell Roan a Sabrina Carpenter, čím potvrdili výraznú ženskú silu na tohtoročnom galavečere. Ceremoniál bude vysielaný naživo na CBS a streamovaný na Paramount+. Moderátorom večera bude už piatykrát po sebe komik Trevor Noah.