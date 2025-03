Billboard ocenil niekoľko inšpiratívnych žien v hudobnom priemysle. Doechii si odniesla ocenenie Žena roka

Americký hudobný časopis Billboard ocenil až 14 žien v hudobnom priemysle. Pozri si, aké ženy boli ocenené.

Billboard Women In Music 2025 oslávil vplyvné a inšpiratívne ženy v hudobnom priemysle z celého sveta. Ceremónia sa uskutočnila 29. marca 2025 v Youtube Theater v kalifornskom Inglewoode a ide už o 18. ročník tohto oceňovania v poradí. Riaditeľka značky Billboard, Dana Droppo, sa vyjadrila, že ide o oslavu výnimočných žien, ktoré formujú budúcnosť hudby.

Podujatie vyzdvihlo až 14 skvelých umelkýň, ktoré sú úspešné v hudobnom svete. Ocenili tieto ženy:

Kategória Výherca Žena roka Doechii Skupina roka Aespa Prelomový štart v kariére (Breakthrough) Ángela Aguilar Žena roka Billboard Taliansko ANNA Ikona Erykah Badu Dopad Tyla Hitmaker Meghan Trainor Vychádzajúca hviezda Tina Knowles

Ceremónia je zároveň aj skvelou príležitosťou na to, aby sa ocenené ženy podelili o svoje príbehy, inšpiráciu a motivovali ostatné ženy po celom svete. Viaceré mali skutočne dojímavú a emotívnu reč plnú povzbudenia.

Speváčka Doechii, ktorá si odniesla ocenenie Žena roka, vo svojej reči nešetrila motiváciou. „Chcem, aby ma všetci jasne počuli, keď poviem, že to nie je tlačidlo. Je to náš mozog. Nie je to stroj. Je to naše vedenie. Nie je to konšpirácia. Je to naša zraniteľnosť,“ zdelila Doechii. Speváčka si pred nedávnom odniesla aj sošku Grammy za najlepší rapový album.