Harry Styles ovládol britské hudobné ceny. V Londýne ho ocenili štyrmi soškami.

Britské hudobné ceny (The BRIT Awards) sú rozdané. Najväčšou hviezdou večera sa stal charizmatický Harry Styles. Premenil na výhru všetky štyri nominácie, informuje portál NME.



Stal sa najlepším britským umelcom. Bodoval tiež v kategóriách Najlepší umelec v žánri Pop/R&B, Najlepší britský album a Najlepší britský singel (za skladbu As It Was). S týmto hitom dvadsaťdeväťročný spevák otvoril večer.





Okrem neho na 43. ročníku vystúpili Stormzy, Lewis Capaldi, David Guetta (zvíťazil v kategórii Najlepší producent) či kapela Wet Leg, ktorá sa stala najlepšou britskou skupinou roka.





Na prázdno neodišla z Londýna ani Beyoncé, stala sa najlepšou medzinárodnou umelkyňou a porota ju ocenila aj za jej singel Break My Soul. V kategórii Najlepšia medzinárodná kapela bodovali post-punkeri z Dublinu Fontaines D.C.

VÝHERCOVIA BRIT AWARDS 2023

Najlepší britský umelec – Harry Styles

Najlepšia britská skupina – Wet Leg

Najlepší britský singel – As It Was (Harry Styles)

Najlepší britský album – Harry's House

Britský objav roka – Wet Leg

Najlepší umelec v žánri Pop/R&B – Harry Styles

Najlepší umelec v žánri Dance – Becky Hill

Najlepší umelec v žánri Rock/Alternative – The 1975

Najlepší umelec v žánri Hip Hop/Grime/Rap – Aitch

Najlepší medzinárodný umelec – Beyoncé

Najlepšia medzinárodná skupina – Fontaines D.C.

Najlepší medzinárodný singel - Break My Soul (Beyoncé)

Najlepší producent - David Guetta

Cena vychádzajúcej hviezdy – Flo





