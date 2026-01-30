Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 30. januára 2026 o 9:21
Čas čítania 1:55
Anna-Marie Vondráková

Hra o tróny a Harry Potter dostanú konkurenciu. Obľúbená knižná séria mieri na obrazovky

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Práva na spracovanie série Cosmere od spisovateľa Brandona Sandersona získala platforma Apple TV.

Sanderson sa vďaka novej zmluve s Apple TV+ dostal do pozície, aká v Hollywoode nemá obdoby. Nielenže by sa adaptácie mohli dočkať hneď dve jeho diela naraz – Mistborn vo filmovej a The Stormlight Archive v seriálovej verzii – zároveň bude na oboch pôsobiť ako architekt univerza, scenárista a producent s právom veta.

Doslova si tak užije väčšiu kontrolu nad svojimi dielami, než akú má momentálne J. K. Rowling alebo George R. R. Martin, ako poznamenal aj portál The Hollywood Reporter.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Jabberwocky Literary Agency, Inc. (@awfulagent)

Takúto zmluvu sa spisovateľovi podarilo uzavrieť predovšetkým vďaka obrovskému úspechu jeho diel. Ako jeden z najobľúbenejších súčasných autorov fantasy predal po celom svete viac ako 50 miliónov výtlačkov svojich kníh zo všetkých sérií.

Vďaka svojej jedinečnej a vernej armáde fanúšikov navyše vyzbieral prostredníctvom crowdfundingu takmer 100 miliónov dolárov, t. j. takmer 85 miliónov eur, vrátane rekordnej kampane na Kickstarteri na vydanie štyroch románov, ktorá vyniesla celkom viac ako 35 miliónov eur a stala sa najúspešnejšou v histórii tejto platformy.

Odporúčané
Cillian Murphy ako nový Voldemort? Ralph Fiennes sa počas rozhovoru nečakane preriekol o svojom nástupcovi Cillian Murphy ako nový Voldemort? Ralph Fiennes sa počas rozhovoru nečakane preriekol o svojom nástupcovi 26. januára 2026 o 15:35

Aj keď sa knihy Cosmere odohrávajú v rôznych svetoch a dobách, ich základná premisa sa týka bytosti menom Adolnasium, ktorá je zabitá skupinou sprisahancov. Sila tejto bytosti je rozdelená na 16 častí, ktoré sú potom rozptýlené po mnohých svetoch, čím sa po vesmíre rozšíria mnohé druhy mágie.

O čom je séria Mistborn?

Prvá trilógia Mistborn, označovaná ako „Era One“, bola vydaná v rokoch 2006 až 2008 a zahŕňa knihy The Final Empire, The Well of Ascension a The Hero of Ages. Druhá séria, oficiálne nazvaná Wax and Wayne a označovaná ako „Era Two“, bola vydaná v rokoch 2011 až 2022 a zahŕňa knihy The Alloy of Law, Shadows of Self, The Bands of Mourning a The Lost Metal. V roku 2016 bola tiež vydaná novela s názvom Mistborn: Secret History.

Odporúčané
Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku 29. januára 2026 o 19:00

Prvá trilógia zobrazuje úsilie tajnej skupiny zlodejov, ktorí sa pokúšajú zvrhnúť dystopické impérium a etablovať sa vo svete pokrytom popolom. Séria Wax and Wayne, odohrávajúca sa asi 300 rokov po prvej ére, rozpráva o dobrodružstvách Waxilliuma Ladriana, zástupcu šerifa z divokého západu, ktorý je nútený presťahovať sa do veľkého mesta, kde začne vyšetrovať únosy a lúpeže.

O čom je séria The Stormlight Archive?

Táto séria zahŕňa celkom päť kníh vydaných v rokoch 2010 až 2024, vrátane The Way of Kings, Words of Radiance, Oathbringer, Rhythm of War a Wind and Truth. Sleduje príbeh troch hlavných postáv: starnúceho bojovníka, ktorý premýšľa o svojej kultúre a o tom, čo znamená byť čestný; otroka, ktorý sa snaží bojovať aj napriek hrôzam svojej situácie, aby zachránil seba aj ostatných; a mladú šľachtičnú, ktorá sa pokúša zachrániť svoju rodinu pred skazou.

The Stormlight Archive je rovnako ako Mistborn v ranej fáze vývoja, podľa dostupných informácií sa však na jej vzniku už podieľajú producenti spoločnosti Blue Marble, ktorú vedie bývalá agentka WME Theresa Kang, ktorá by sa mala osobne podieľať na projekte.

Anketa:
Ktorú Sandersonovu sériu by si si radšej pozrel ako prvú?
Mistborn (film)
The Stormlight Archive (seriál)
Mistborn (film)
67 %
The Stormlight Archive (seriál)
33 %
Odporúčané
Ben Cristovao vydáva pred olympiádou motivačný hit Vlajka. Je o hrdosti a ceste za snami Ben Cristovao vydáva pred olympiádou motivačný hit Vlajka. Je o hrdosti a ceste za snami 30. januára 2026 o 7:54
Odporúčané
Justin Bieber mieri na Grammys so štyrmi nomináciami a po rokoch sa vracia na pódium Justin Bieber mieri na Grammys so štyrmi nomináciami a po rokoch sa vracia na pódium 29. januára 2026 o 16:26
Odporúčané
Black Eyed Peas sa vrátia na Slovensko. Už v júni si budeš môcť zatancovať na ich hity Black Eyed Peas sa vrátia na Slovensko. Už v júni si budeš môcť zatancovať na ich hity 29. januára 2026 o 14:21
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZAUJÍMAVOSTI ZAUJÍMAVOSTI
Odporúčame
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
17. 1. 2026 9:00
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
refresher+
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
dnes o 08:00
Startup 21-ročného Slováka zaujal investorov, ktorí v minulosti podporili Google či SpaceX. Timotej je jediný Slovák v BoostVC
refresher+
Startup 21-ročného Slováka zaujal investorov, ktorí v minulosti podporili Google či SpaceX. Timotej je jediný Slovák v BoostVC
včera o 16:00
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
Sponzorovaný obsah
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
pred 2 dňami
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
refresher+
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
pred hodinou
Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku
refresher+
Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku
včera o 19:00
Storky
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu T...
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme účinkujúcich novej série Let’s Dance
Justin Bieber mieri na Grammys a po rokoch sa vracia na pódium
Black Eyed Peas sa vracajú po 20 rokoch na Slovensko
Valve čelí žalobe v hodnote 760 miliónov eur. Steam vraj zneužíva svoje postaven...
Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta
Neymar Jr. predstavuje vlastnú značku okuliarov NJR Eyewear
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Nájdeš tu bistro, kaviareň či galériu
Zdravotný update Michaela Schumachera. Po rokoch prišiel prvý výraznejší posun
Vyšla kontroverzná hra od tvorcov Apex Legends. Hráči sú nemilo prekvapení
Mnohé celebrity si zmenili meno. Vieš ako sa v realite volá Rihanna či The Rock?
LEGO a Crocs spoločné vytvorili unikátne topánky v tvare kociek. Koľko stoja?
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Lifestyle news
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu Tima Burtona
pred 31 minútami
Drvíš tabletky alebo otváraš kapsuly? Toto by si mal vedieť skôr, než to urobíš znova
pred hodinou
Huda Beauty pod paľbou kritiky pre kontroverzný príspevok. Ľudia pália jej produkty, značka prichádza o tisíce fanúšikov
pred 2 hodinami
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme všetkých účinkujúcich novej série Let’s Dance
pred 3 hodinami
Hra o tróny a Harry Potter dostanú konkurenciu. Obľúbená knižná séria mieri na obrazovky
dnes o 09:21
FCK THEM Cypher 25 spojil silné mená undergroundu. Šmolki, Raphael, ERNE100 a ďalší ukázali surové bars na špinavom beate
dnes o 08:47
Ben Cristovao vydáva pred olympiádou motivačný hit Vlajka. Je o hrdosti a ceste za snami
dnes o 07:54
Justin Bieber mieri na Grammys so štyrmi nomináciami a po rokoch sa vracia na pódium
včera o 16:26
Black Eyed Peas sa vrátia na Slovensko. Už v júni si budeš môcť zatancovať na ich hity
včera o 14:21
Spravodajstvo
Doprava Vojna na Ukrajine Počasie medvede
Viac
VIDEO: Je to „lex Matovič“ namierený proti mne. Politikov sme sa pýtali na nový dresscode v parlamente
pred 20 minútami
Z trhu sťahujú dojčenskú výživu značky Danone. Obsahuje nebezpečný toxín, ktorý môže spôsobiť vážne zažívacie problémy
pred 55 minútami
Európska komisia začala konanie proti Slovensku. Vláde vyčítajú porušovanie práva rušením dôležitého úradu
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Huda Beauty pod paľbou kritiky pre kontroverzný príspevok. Ľudia pália jej produkty, značka prichádza o tisíce fanúšikov
Huda Beauty pod paľbou kritiky pre kontroverzný príspevok. Ľudia pália jej produkty, značka prichádza o tisíce fanúšikov
pred 2 hodinami
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
refresher+
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
dnes o 08:00
Labubu trend má pokračovanie. Z výrobnej chyby v Číne sa stal hit v podobe novej hračky
Labubu trend má pokračovanie. Z výrobnej chyby v Číne sa stal hit v podobe novej hračky
včera o 11:03
Tesla končí s výrobou ikonických modelov áut. Elon Musk vyzýva na poslednú možnosť ich kúpy
Tesla končí s výrobou ikonických modelov áut. Elon Musk vyzýva na poslednú možnosť ich kúpy
včera o 11:46
Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta
Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta
včera o 10:11
Tajomstvo Kena je konečne odhalené. Mattel po 65 rokoch prezradil skutočné meno bábiky
Tajomstvo Kena je konečne odhalené. Mattel po 65 rokoch prezradil skutočné meno bábiky
pred 2 dňami
Viac z Tech Všetko
Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith
Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith
pred 2 dňami
ChatGPT zavádza reklamy. Postihne to všetky bezplatné účty aj jedno konkrétne predplatné
21. 1. 2026 14:40
Vyšla kontroverzná hra od tvorcov Apex Legends. Hráči sú z Highguard nemilo prekvapení
pred 3 dňami
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
refresher+
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
včera o 10:00
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
19. 1. 2026 17:00
1
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
15. 1. 2026 16:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu Tima Burtona
Filmy a Seriály
pred 31 minútami
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu Tima Burtona
pred 31 minútami
Populárny seriál z dielne HBO sa dočká štvrtej série. Kto sa v nej predstaví?
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
refresher+
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
pred hodinou
Toto sú nové chutné spoty: kuchyňa ako od babky, fermentované produkty a moderné vegánske bistro
Toto sú nové chutné spoty: kuchyňa ako od babky, fermentované produkty a moderné vegánske bistro
pred 2 hodinami
REFRESHNI SI PLAYLIST: 13Many, Ego, Don Toliver aj Kid Cudi v elektronickom beate. Vychutnaj si TOP releasy
REFRESHNI SI PLAYLIST: 13Many, Ego, Don Toliver aj Kid Cudi v elektronickom beate. Vychutnaj si TOP releasy
pred 2 hodinami
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme všetkých účinkujúcich novej série Let’s Dance
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme všetkých účinkujúcich novej série Let’s Dance
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Sexbiznis na Panónskej: Marcela tu šliape už 20 rokov, v kríkoch sú špinavé matrace, použité kondómy a striekačky (Reportáž)
refresher+
Sexbiznis na Panónskej: Marcela tu šliape už 20 rokov, v kríkoch sú špinavé matrace, použité kondómy a striekačky (Reportáž)
9. 7. 2024 16:30
4
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
refresher+
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
pred 2 dňami
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
refresher+
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
včera o 10:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
refresher+
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
dnes o 08:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
26. 1. 2026 9:08
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
25. 1. 2026 17:00
1
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
pred 3 dňami
Sexbiznis na Panónskej: Marcela tu šliape už 20 rokov, v kríkoch sú špinavé matrace, použité kondómy a striekačky (Reportáž)
refresher+
Sexbiznis na Panónskej: Marcela tu šliape už 20 rokov, v kríkoch sú špinavé matrace, použité kondómy a striekačky (Reportáž)
9. 7. 2024 16:30
4
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia