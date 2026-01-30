Hlavné témy
dnes 30. januára 2026 o 15:41
Čas čítania 1:03
Anna-Marie Vondráková

„Úplná dokonalosť." Film s Margot Robbie a Jacobom Elordim nadchol kritikov a zbiera skvelé ohlasy

„Úplná dokonalosť.“ Film s Margot Robbie a Jacobom Elordim nadchol kritikov a zbiera skvelé ohlasy
Zdroj: Warner Bros.
Prvé reakcie na film režisérky Emerald Fennell sú tu. A zdá sa, že sa film naozaj podaril.

Film Búrlivé výšiny (Wuthering Heights) je inšpirovaný rovnomenným románom Emily Brontë. Premiéra by mala byť už 13. februára. Ešte pred jeho vydaním ale film vyvolal medzi verejnosťou búrlivé diskusie, riešilo sa takmer všetko - od kritiky obsadenia až po vulgárny trailer.

Niektorí kritici a kritičky však film videli v predstihu. A podľa ich nadšenia sa aj napriek pôvodnej skepse nakoniec podaril. Margot Robbie sa v ňom predstaví v hlavnej úlohe Catherine Earnshaw, ktorá sa zamiluje do Heathcliffa v podaní Jacoba Elordiho, siroty vychovanej spoločne s ňou v jej honosnom dome.

burlivé výšiny margot robbie jacob elordi
Zdroj: IG / @wutheringheightsmovie
„Len Emerald Fennell dokáže vziať klasiku, obrátiť ju naruby, prinútiť vás k úplnej túžbe a potom úplne zničiť vašu dušu. Vynikajúca ukážka remeselného umenia, ktorá ma nechala slintať nad kostýmami, kamerou a výpravou. Som do toho posadnute zamilovaná,píše kritička Jazz Tangcay z Variety.

Dychtivý zážitok!

„Wuthering Heights je absolútna dokonalosť. Nielenže je vizuálne bezchybný, plný energie a dychberúcich záberov, ale tento film je aj stelesnením túžby. Počas neho i po ňom prežijete úplne všetko. Na tomto filme sa mi páčilo úplne všetko,“ pridáva sa moderátorka Maude Garrett.

„Zamilujte sa znova a znova do Emerald Fennell a jej interpretácie románu. Vďaka nádhernej výprave a kostýmom, pôsobivej kamere a bombastickej hudbe Charli XCX sa film opiera o vášeň a posadnutosť Catherine a Heathcliffa v ich búrlivom milostnom príbehu,“ dodáva Meredith Loftus zo serveru Collider.

„Pre mňa je problémom to, že tak hustú, komplikovanú a obtiažnu knihu nemožno adaptovať,“ uviedla ešte pred vydaním filmu samotná režisérka. „Nemôžem povedať, že natáčam Wuthering Heights. To nie je možné. Môžem len povedať, že natáčam jej verziu,“ vysvetlila.

FILMY A SERIÁLY
