Tento článok je PR správa spoločnosti XTB.
dnes 30. januára 2026 o 16:44
Sponzorovaný obsah

Nová zbraň pre investorov: XTB prináša AI nástroj, ktorý číta mediálny sentiment týkajúci sa akcií

Investičná aplikácia XTB predstavila modul mediálneho sentimentu, ktorý analyzuje mediálne pokrytie a poskytuje informácie o sentimente týkajúcom sa investičných nástrojov.

Investičná aplikácia XTB predstavila modul mediálneho sentimentu, ktorý analyzuje mediálne pokrytie a poskytuje informácie o sentimente týkajúcom sa investičných nástrojov.

Funkcia využíva pokročilé metódy spracovania prirodzeného jazyka na analýzu tisícov online článkov a ich premenu na jasné indikátory mediálneho sentimentu – pozitívneho aj negatívneho. Pomáha tak investorom držať krok s rýchlym tempom a veľkým množstvom správ, ktoré sú dnes k dispozícii.

XTB
Zdroj: XTB

Mediálny sentiment je dostupný pre kapitálové nástroje vrátane akcií a ETF. Generuje sa denne pre 300 najvýznamnejších verejne obchodovaných spoločností a každé tri dni pre ostatné.

„Investori sa topia v informáciách, ale trpia nedostatkom prehľadnosti, pretože nedokážu spracovať všetky prichádzajúce správy. Naša nová funkcia založená na umelej inteligencii odstraňuje rušivé vplyvy tým, že ukazuje, ako médiá v danom okamihu prezentujú konkrétnu spoločnosť. Vďaka tomu môžu naši klienti rýchlejšie a presnejšie vyhodnotiť náladu na trhu, čo môže zlepšiť ich rozhodovanie,“ hovorí Vladimír Holovka, riaditeľ XTB pre Česko, Slovensko a Maďarsko.

 

Modul mediálneho sentimentu sa zobrazuje priamo v aplikácii na obrazovke novej objednávky. Súhrn vždy uvádza až tri body pre býčí aj medvedí sentiment. Zdroje

použité na vygenerovanie bodov sentimentu sú vždy k dispozícii na nahliadnutie a podrobné preskúmanie.

V súčasnosti je nástroj na sledovanie mediálneho sentimentu k dispozícii v aplikácii v rodných jazykoch investorov XTB v Poľsku, Českej republike, na Slovensku, vo Francúzsku, Rumunsku, Nemecku, Španielsku, Taliansku a v Čile. Postupne bude zavedený aj v ďalších krajinách.

