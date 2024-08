Fungujú tak už roky a vo vzťahu sú spokojní. Lukáš sa naučil, ako upokojiť svoje vysoké libido a Viktória s tým nemá najmenší problém. Čo hovorí na takýto vzťah sexuologička?

Moja terapeutka mi raz povedala, že vzťahy môžu byť akékoľvek, či už otvorené, ktoré zahŕňajú viacero ľudí, alebo monogamné, na diaľku, či také, keď sa dvaja od prvého dňa vidia nonstop. Dôležité však je, aby sa vo vzťahoch rešpektovali hranice a bola prítomná intimita a láska.

Táto veta vo mne veľa zanechala a často nad tým premýšľam. V poslednom čase som sa viackrát pozastavila nad výrazmi ako „otvorený vzťah“, „situationship“, či „one night stand“. Ja sama im síce nie som úplne otvorená a nevedela som si predstaviť, ako tak niekto môže fungovať, no začína mi to dávať zmysel.

Veď predsa, ak to tak vyhovuje obom a navzájom sa rešpektujú a nerania svoje city, môže to fungovať veľmi dobre. Svedčí o tom aj príbeh Lukáša s Viktóriou, mladého páru z východného Slovenska. Žijú v manželskom zväzku, prednedávnom sa im narodilo bábätko a ich vzťah nazývajú „otvoreným“.

Prečítaj si rozhovor s Lukášom, ktorý nám opísal jeho otvorený vzťah s manželkou Viktóriou. V závere sa k tejto tématike vyjadrí aj psychiatrička a sexuologička Danica Caisová. Mená v tomto článku nie sú skutočné, nakoľko pár chcel zostať v anonymite. Redakcia ich identitu pozná.

Pociťujem k svojej žene lásku, no stále mám chuť aj na iné.

S Viktóriou ste spolu už viac ako 10 rokov. Mali ste otvorený vzťah od začiatku, alebo ste k tomu dospeli až neskôr?

Náš vzťah sa v podstate už tak začal. Ja som bol vždy nespútaný, moja terajšia manželka po mne v začiatkoch iba túžila a ja som jej stále opakoval, že nemám záujem o vážny vzťah. Bolo to čisto iba na sexuálnej rovine.

Neskôr, asi po štyroch rokoch, to prerástlo vo vzťah. Vedela o mne, aký som, že neviem byť v monogamnom vzťahu, no napriek tomu so mnou zostala a akceptuje to. Ja som k nej pociťoval lásku, no stále som mal chuť aj na iné. A je to tak doteraz.

Takže ona taká nebola. Neprekážalo jej to, že si mal chuť na iné ženy?

Medzi nami sa vyvinulo tak silné puto, že v nej mám najlepšiu kamarátku, osobu, ktorej môžem dôverovať a milenku v jednom. Čokoľvek sa deje, riešime si to spolu.

Preto sme sa aj rozhodli, že sa vezmeme. Teraz, po dlhej dobe, čo sme spolu, nám robí radosť aj náš malý synček. To, že som bol občas s inou ženou, Viktórii nevadí. Ona predsa vie, že za tým nie je nič vážne.

Bol som vyše 11 mesiacov bez sexu. Je to najdlhšie obdobie bez sexu od mojich 15 rokov.

Ako to funguje? Hovoríš jej, keď chceš mať sex s niekým iným?

Áno, napríklad pred svadbou som si vypýtal jej povolenie, aby som si mohol ešte ako slobodný muž užiť. Ona mi ho dala. Vždy, keď som chcel mať sex s nejakou inou ženou, najprv som sa opýtal tej mojej. Viky mi to buď dovolila, alebo nie. Ak dovolila, išiel som a užil som si to s inou. Najviac ma priťahujú staršie ženy, 40+.

Už sa stalo, že aj nedovolila?