Nakrúcanie sa plánuje na rok 2027.
Herec Jacob Elordi sa opäť spája so špekuláciami o úlohe Jamesa Bonda. Podľa zákulisných informácií sa 28-ročný Austrálčan stretol s režisérom Denis Villeneuve aj producentmi zo spoločností Amazon a MGM. Rokovania sú zatiaľ len v počiatočnej fáze, no filmové štúdiá údajne zvažujú mladšie obsadenie legendárneho agenta 007, informuje web geo.tv.
Elordi sa do povedomia divákov dostal najmä v seriáli Euphoria a jeho šance na získanie roly posilnila aj nedávna oscarová nominácia. Ak rozhovory budú pokračovať, ešte tento rok by ho mohol čakať kamerový test vrátane akčných scén a skúšky ikonického smokingu.
Fanúšikovia majú rozdielne názory
Nový film zo série James Bond má podľa neoficiálnych informácií mapovať Bondove mladšie roky, čo by Elordimu vekovo aj typovo sedelo. Hoci dlhoroční producenti zostávajú pri projekte, väčší vplyv Amazonu môže sériu prispôsobiť modernejšiemu publiku. Fanúšikovia sú rozdelení, niektorí Elordiho vítajú, iní pochybujú, či je pre rolu vhodný. Oficiálne rozhodnutie by malo padnúť v roku 2026, nakrúcanie sa plánuje na rok 2027.