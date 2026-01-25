Hlavné témy
dnes 25. januára 2026 o 18:27
Čas čítania 0:38
Natália Mišániová

James Bond by mohol omladnúť. Jacob Elordi má rokovať s filmármi o ikonickej úlohe agenta 007

James Bond by mohol omladnúť. Jacob Elordi má rokovať s filmármi o ikonickej úlohe agenta 007
Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP
Nakrúcanie sa plánuje na rok 2027.

Herec Jacob Elordi sa opäť spája so špekuláciami o úlohe Jamesa Bonda. Podľa zákulisných informácií sa 28-ročný Austrálčan stretol s režisérom Denis Villeneuve aj producentmi zo spoločností Amazon a MGM. Rokovania sú zatiaľ len v počiatočnej fáze, no filmové štúdiá údajne zvažujú mladšie obsadenie legendárneho agenta 007, informuje web geo.tv.

Elordi sa do povedomia divákov dostal najmä v seriáli Euphoria a jeho šance na získanie roly posilnila aj nedávna oscarová nominácia. Ak rozhovory budú pokračovať, ešte tento rok by ho mohol čakať kamerový test vrátane akčných scén a skúšky ikonického smokingu.

Jacob Elordi del toro Kniha Stormy Heights vyjde na Valentína 2026. Kniha Stormy Heights vyjde na Valentína 2026.
Fanúšikovia majú rozdielne názory

Nový film zo série James Bond má podľa neoficiálnych informácií mapovať Bondove mladšie roky, čo by Elordimu vekovo aj typovo sedelo. Hoci dlhoroční producenti zostávajú pri projekte, väčší vplyv Amazonu môže sériu prispôsobiť modernejšiemu publiku. Fanúšikovia sú rozdelení, niektorí Elordiho vítajú, iní pochybujú, či je pre rolu vhodný. Oficiálne rozhodnutie by malo padnúť v roku 2026, nakrúcanie sa plánuje na rok 2027.

Anketa:
Hodil by sa podľa teba Jacob Elordi do role Jamesa Bonda?
Áno
Nie
Neviem 
Áno
33 %
Nie
67 %
Neviem 
0 %
Margot Robbie priznala silné puto s Jacobom Elordim. Počas nakrúcania filmu bola na ňom závislá Margot Robbie priznala silné puto s Jacobom Elordim. Počas nakrúcania filmu bola na ňom závislá 21. januára 2026 o 17:58
VIDEO: Margot Robbie a Jacob Elordi ako milenci. Spoločne oživili jednu z najväčších milostných drám všetkých čias VIDEO: Margot Robbie a Jacob Elordi ako milenci. Spoločne oživili jednu z najväčších milostných drám všetkých čias 15. novembra 2025 o 8:14
Hit roka? Nový mrazivý film s Jacobom Elordim zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation Hit roka? Nový mrazivý film s Jacobom Elordim zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation 31. augusta 2025 o 15:45
Jacob Elordi, Venice Film Festival 2025, Bottega Veneta
Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP
Paula Lopatovská: Na herectvo ma dvakrát nevzali. Pocit stability je v našom odbore minimálny (Rozhovor)
refresher+
Paula Lopatovská: Na herectvo ma dvakrát nevzali. Pocit stability je v našom odbore minimálny (Rozhovor)
včera o 17:00
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
pred 3 hodinami
Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy
refresher+
Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy
pred 2 dňami
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
17. 1. 2026 9:00
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
13. 1. 2026 12:00
Psychológ Peter Sunyík o práci vo väznici: Dodnes neznesiem, keď mi niekto stojí za chrbtom
refresher+
Psychológ Peter Sunyík o práci vo väznici: Dodnes neznesiem, keď mi niekto stojí za chrbtom
dnes o 09:30
LEGO a Crocs spoločné vytvorili unikátne topánky v tvare kociek. Koľko stoja?
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
James Bond by mohol omladnúť. Jacob Elordi má rokovať s filmármi o ikonickej úlohe agenta 007
pred hodinou
VIDEO: Americký horolezec Alex Honnold bez lana a istenia zdolal mrakodrap Taipei 101. Ide o jednu z najvyšších budov sveta
dnes o 10:26
LEGO a Crocs spojili sily a vytvorili jedinečné topánky v tvare kociek. Koľko za ne zaplatíš?
včera o 16:37
VIDEO: Harry Styles je späť! Vydáva nový klip k skladbe Aperture, očakávaný album už je za rohom
včera o 12:30
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
včera o 10:50
Madeira sprísňuje pravidlá pre turistov. Obľúbené turistické trasy zdraželi a majú limity
včera o 08:16
Macronove „Top Gun“ okuliare ovládli internet. Na virál reagovala aj samotná značka
pred 2 dňami
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
pred 2 dňami
Mužské libido po tridsiatke údajne neklesá. Nový výskum hovorí o vrchole okolo štyridsiatky
pred 2 dňami
Dokážeš si seriál pozrieť na jedno posedenie? Nová štúdia naznačuje, že môžeš trpieť osamelosťou
pred 2 dňami
Všetko
VIDEO: Kožené slipy a obrovský meč? Trailer na nový film s Jaredom Letom budí rozpaky
VIDEO: Kožené slipy a obrovský meč? Trailer na nový film s Jaredom Letom budí rozpaky
pred 2 dňami
Február na Netflixe: Nové časti seriálov Bridgerton a The Night Agent či Scarlett Johansson vo svete dinosaurov
Február na Netflixe: Nové časti seriálov Bridgerton a The Night Agent či Scarlett Johansson vo svete dinosaurov
dnes o 11:00
Sinners prekonal oscarový rekord. Má neuveriteľných 16 nominácií
Sinners prekonal oscarový rekord. Má neuveriteľných 16 nominácií
pred 3 dňami
Film Pomocníčka so Sydney Sweeney prekonáva očakávania. Jeho zisk sa vyšplhal až na 200 miliónov dolárov
Film Pomocníčka so Sydney Sweeney prekonáva očakávania. Jeho zisk sa vyšplhal až na 200 miliónov dolárov
19. 1. 2026 11:24
Nový horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Nový horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
19. 1. 2026 12:18
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu. Prekonal aj rozprávku V hlave
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu. Prekonal aj rozprávku V hlave
20. 1. 2026 10:30
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
15. 1. 2026 10:58
Vybrali sme 8 značiek lyžiarskeho vybavenia, ktoré pozdvihnú tvoj štýl na svahu aj mimo neho a nenosí ich každý
19. 1. 2026 11:00
Yaksha reaguje na kritiku za tréning s Karlosom Vémolom: „Nie som sudca niekoho osobného života“
pred 2 dňami
Kde sme si dali poctivý vývar, najlepšiu miso polievku alebo kulajdu? Toto sú naše tipy, kam v Bratislave na polievku
Kde sme si dali poctivý vývar, najlepšiu miso polievku alebo kulajdu? Toto sú naše tipy, kam v Bratislave na polievku
pred 3 dňami
Aké jedlo je najlepšie na opicu? Vyskúšali sme vysoko kalorické pecky, ale aj chody plné vitamínov
včera o 12:00
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
25. 12. 2025 12:00
Doke vyštudoval poistnú matematiku, dnes mení slovenské sídliská na umenie: „Mojím snom je mural na Manhattane“ (Rozhovor)
Doke vyštudoval poistnú matematiku, dnes mení slovenské sídliská na umenie: „Mojím snom je mural na Manhattane“ (Rozhovor)
dnes o 16:00
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
19. 1. 2026 17:00
1
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
15. 1. 2026 16:00

Lifestyle
Spravodajstvo
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
Zaujímavosti
pred 3 hodinami
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
pred 3 hodinami
Jej klienti ho opisovali ako najintenzívnejší sexuálny zážitok, ktorý prežili vo svojom živote.
Doke vyštudoval poistnú matematiku, dnes mení slovenské sídliská na umenie: „Mojím snom je mural na Manhattane“ (Rozhovor)
Doke vyštudoval poistnú matematiku, dnes mení slovenské sídliská na umenie: „Mojím snom je mural na Manhattane“ (Rozhovor)
dnes o 16:00
Kika Víglaská o zásnubách s Trabom, sťahovaní do Bratislavy a manifestácii (MAKE UP & GOSSIP)
refresher+
Sponzorovaný obsah
Kika Víglaská o zásnubách s Trabom, sťahovaní do Bratislavy a manifestácii (MAKE UP & GOSSIP)
dnes o 14:00
Február na Netflixe: Nové časti seriálov Bridgerton a The Night Agent či Scarlett Johansson vo svete dinosaurov
Február na Netflixe: Nové časti seriálov Bridgerton a The Night Agent či Scarlett Johansson vo svete dinosaurov
dnes o 11:00
Psychológ Peter Sunyík o práci vo väznici: Dodnes neznesiem, keď mi niekto stojí za chrbtom
refresher+
Psychológ Peter Sunyík o práci vo väznici: Dodnes neznesiem, keď mi niekto stojí za chrbtom
dnes o 09:30
