Simpsonovci vraj opäť predpovedali budúcnosť. Tentoraz ide o Epsteinov ostrov

Internet znovu rieši starú epizódu Simpsonovcov. Fanúšikovia tvrdia, že seriál už v roku 2000 narážal na súkromný ostrov Jeffreyho Epsteina.
Simpsonovci majú na internete povesť seriálu, ktorý „všetko predvída“. Keď sa objaví veľký škandál, ľudia okamžite začnú hľadať staré epizódy, v ktorých by sa dala nájsť akákoľvek podobnosť s realitou.
Najnovšia takáto teória sa viaže na epizódu 12. série, v ktorej Homer Simpson vystupuje pod prezývkou Mr. X a prevádzkuje bulvárny web. V jednom z vymyslených titulkov zaznie veta o „šialených úchylov na nejakom ostrove, ktorí tajne riadia svet“. Práve túto hlášku dnes ľudia na sociálnych sieťach spájajú s Epsteinovým ostrovom, informuje web Hindustan Times.
Podľa fanúšikov ide o ďalší príklad toho, že Simpsonovci „niečo naznačili“ dávno predtým, než sa Epsteinov prípad dostal na verejnosť.
Problém však je, že celý vtip v epizóde stojí na tom, že Homer si všetko vymýšľa. Dej paroduje bulvárne weby, ktoré šíria šokujúce klamstvá len preto, aby prilákali pozornosť.
The Simpsons tried to warn us back in 2000. pic.twitter.com/JgSwHNVHAl— ScreenGeek (@RealScreenGeek) February 2, 2026
Do celej teórie sa zároveň primiešali aj novo-uverejnené Epsteinove spisy, v ktorých sa objavilo aj meno tvorcu Simpsonovcov Matta Groeninga. V dokumentoch však nie je žiadne obvinenie z protiprávneho konania voči Groeningovi a jeho meno sa objavuje skôr v súvislosti so známosťami, ako s akoukoľvek trestnou činnosťou.
Samotní tvorcovia Simpsonovcov podobné teórie dlhodobo odmietajú. Podľa nich nejde o predpovedanie budúcnosti, ale len o náhodu.