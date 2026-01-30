Chystáte sa na chatu? Týchto 7 vecí pri balení auta vám v zime môže zachrániť zdravie

Blížiaci sa víkend a polročné prázdniny lákajú mnohých ľudí sadnúť do auta a vyraziť niekam na lyžovačku do hôr.
Prestavte si však, že v tme, mraze a zlej viditeľnosti havarujete alebo dostanete poruchu. Venujte pri balení 10 minút navyše dôkladnej príprave auta a výbavy a výrazne znížite riziko komplikácií a ohrozenia zdravia celej posádky.
Rozumné balenie vozidla a kontrola výbavy sú v chladných mesiacoch rovnako dôležité ako samotná jazda. „V lete často vodič a posádka čakajú na pomoc relatívne komfortne. V mínusových teplotách však môže už po niekoľkých minútach státia za zvodidlami dôjsť k výraznému ochladzovaniu organizmu, zhoršeniu koncentrácie, trasu a v kombinácii so stresom z nehody výrazne stúpa riziko ďalších nehôd a zdravotných komplikácií,“ upozorňuje lekárka z Union zdravotnej poisťovne, Ingrid Dúbravová.
Dopravná nehoda v zimných podmienkach predstavuje pre posádku vozidla výrazne vyššie riziko než počas teplých mesiacov. Po nehode alebo uviaznutí vozidla v snehu je kľúčové zachovať pokoj a konať systematicky.
Ohrozenie zdravia sa môže začať už po niekoľkých minútach, najmä:
➡️ pri –5 až –10 °C
➡️ pri silnom vetre (wind chill efekt)
➡️ pri vlhkom oblečení
➡️ u detí, seniorov a vyčerpaných osôb
➡️ pri nečinnom čakaní na pomoc
Zviditeľnite seba aj vozidlo
Okamžite zapnite výstražné smerovky a ešte pred vystúpením z auta si oblečte reflexnú vestu. V zimnom šere, hmle či snežení je vodič bez reflexných prvkov pre ostatných účastníkov cestnej premávky prakticky neviditeľný.
Výstražný trojuholník umiestnite s ohľadom na podmienky. Zákonom stanovené vzdialenosti – 50 metrov mimo obce a 100 metrov na diaľnici – sú minimom. Na zľadovatenej vozovke a v tme sa totiž však brzdná dráha výrazne predlžuje. Ak to situácia umožňuje, odporúča sa umiestniť trojuholník ešte ďalej, ideálne pred zákrutu alebo horizont.
Presuňte sa do bezpečného priestoru
Na diaľnici alebo frekventovanej ceste nemôžete ostať sedieť v aute. Ak je to možné, celú posádku presuňte za zvodidlá a nevstupujte zbytočne do vozovky. Pri dlhšom čakaní na pomoc alebo v prípade snehovej kalamity sa pozornosť presúva na udržanie telesného komfortu. Z lekárničky vyberte izotermickú fóliu a zabaľte do nej deti. V takejto situácii vás môžu skutočne zachrániť aj vopred zabalené deky a čaj z termosky.
Volajte Diaľničnú patrolu
Na diaľniciach a rýchlostných cestách je k dispozícii bezplatná Diaľničná patrola (0800 100 007), ktorá zabezpečí označenie miesta a zvýši bezpečnosť do príchodu ďalšej pomoci.
Dve jednoduché preventívne zásady
- Jazda s dostatočnou rezervou paliva:
Pamätajte na pravidlo polovice nádrže. V zime zabudnite na jazdu „na rezervu“. Zvyknite si tankovať už vtedy, keď ukazovateľ klesne na polovicu. Bez paliva totiž nenaštartujete a bez bežiaceho motora nefunguje kúrenie. V dlhej kolóne je práve dostatok paliva vašou jedinou istotou, že nebudete na pomoc čakať v mrazivom aute.
- Kvalitná zmes do ostrekovačov:
Ak vám po nehode alebo v kolóne zamrzne sklo, strácate prehľad o dianí. Vozte so sebou celé náhradné balenie koncentrátu do -30 °C.
Asistenčné služby ako opora v krízovej situácii
V prípade nehody alebo poruchy zohráva dôležitú úlohu asistenčná služba. Klienti Union poisťovne majú v rámci PZP k dispozícii asistenciu 24 hodín denne, Pomôžu vám nielen s odťahom či opravou na mieste, ale vyriešia aj vybitú batériu, defekt, nedostatok paliva či zabuchnuté kľúče. V prípade vážnejšej situácie sa postarajú aj o náhradné vozidlo, ubytovanie alebo váš návrat domov, aby ste v mraze neostali bez pomoci.
Okrem povinnej výbavy odporúča Union mať v aute aj krízový balíček skladajúci sa zo 7 vecí:
1. Izotermická fólia, ktorá pomáha obmedziť únik telesného tepla
2. Chemické ohrievače rúk a nôh, vhodné najmä pre deti
3. Vlnená deka a náhradné suché oblečenie – Ak sa pri odhadzovaní snehu spotíte alebo premočíte, okamžite sa prezlečte do suchého. Vlhké oblečenie v mraze drasticky urýchľuje podchladenie.
4. Malá lopatka a sypký materiál – Holými rukami auto zo záveja nevyhrabete, malá lopatka je preto nutnosť. Ak kolesá na ľade prešmykujú, nasypte pod ne trochu piesku, štrku alebo podstielky pre mačky. Tento trik vám okamžite vráti stratený záber.
5. Kvalitné štartovacie káble, lacné káble zo supermarketu v chlade stuhnú a často praskajú. Zadovážte si radšej kvalitné káble s hrubším priemerom.
6. Čelovka, vďaka ktorej máte pri manipulácii s vozidlom voľné ruky.
7. Kalorické jedlo a teplý nápoj, ktoré podporujú tvorbu telesného tepla– čokoláda, orechy či tyčinky, ktoré vám dodajú rýchlu energiu. Na dlhšie trasy si vždy pribaľte termosku s horúcim čajom.