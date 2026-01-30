Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Union.
dnes 30. januára 2026 o 14:35
Čas čítania 2:47
Sponzorovaný obsah

Chystáte sa na chatu? Týchto 7 vecí pri balení auta vám v zime môže zachrániť zdravie

Chystáte sa na chatu? Týchto 7 vecí pri balení auta vám v zime môže zachrániť zdravie
Zdroj: Adobe Stock
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Blížiaci sa víkend a polročné prázdniny lákajú mnohých ľudí sadnúť do auta a vyraziť niekam na lyžovačku do hôr.

Prestavte si však, že v tme, mraze a zlej viditeľnosti havarujete alebo dostanete poruchu. Venujte pri balení 10 minút navyše dôkladnej príprave auta a výbavy a výrazne znížite riziko komplikácií a ohrozenia zdravia celej posádky.

Rozumné balenie vozidla a kontrola výbavy sú v chladných mesiacoch rovnako dôležité ako samotná jazda. „V lete často vodič a posádka čakajú na pomoc relatívne komfortne. V mínusových teplotách však môže už po niekoľkých minútach státia za zvodidlami dôjsť k výraznému ochladzovaniu organizmu, zhoršeniu koncentrácie, trasu a v kombinácii so stresom z nehody výrazne stúpa riziko ďalších nehôd a zdravotných komplikácií,“ upozorňuje lekárka z Union zdravotnej poisťovne, Ingrid Dúbravová.

Dopravná nehoda v zimných podmienkach predstavuje pre posádku vozidla výrazne vyššie riziko než počas teplých mesiacov. Po nehode alebo uviaznutí vozidla v snehu je kľúčové zachovať pokoj a konať systematicky.

Komu hrozí podchladenie? Klinická hypotermia sa prejavuje zníženou motorikou, spomalenými reakciami, zhoršeným úsudkom, triaškou a silnou únavou.

Ohrozenie zdravia sa môže začať už po niekoľkých minútach, najmä:

➡️ pri –5 až –10 °C
➡️ pri silnom vetre (wind chill efekt)
➡️ pri vlhkom oblečení
➡️ u detí, seniorov a vyčerpaných osôb
➡️ pri nečinnom čakaní na pomoc

Zviditeľnite seba aj vozidlo

Okamžite zapnite výstražné smerovky a ešte pred vystúpením z auta si oblečte reflexnú vestu. V zimnom šere, hmle či snežení je vodič bez reflexných prvkov pre ostatných účastníkov cestnej premávky prakticky neviditeľný.

 

Výstražný trojuholník umiestnite s ohľadom na podmienky. Zákonom stanovené vzdialenosti – 50 metrov mimo obce a 100 metrov na diaľnici – sú minimom. Na zľadovatenej vozovke a v tme sa totiž však brzdná dráha výrazne predlžuje. Ak to situácia umožňuje, odporúča sa umiestniť trojuholník ešte ďalej, ideálne pred zákrutu alebo horizont.

Adobe Stock
Zdroj: Adobe Stock

Presuňte sa do bezpečného priestoru

Na diaľnici alebo frekventovanej ceste nemôžete ostať sedieť v aute. Ak je to možné, celú posádku presuňte za zvodidlá a nevstupujte zbytočne do vozovky. Pri dlhšom čakaní na pomoc alebo v prípade snehovej kalamity sa pozornosť presúva na udržanie telesného komfortu. Z lekárničky vyberte izotermickú fóliu a zabaľte do nej deti. V takejto situácii vás môžu skutočne zachrániť aj vopred zabalené deky a čaj z termosky.

Volajte Diaľničnú patrolu

Na diaľniciach a rýchlostných cestách je k dispozícii bezplatná Diaľničná patrola (0800 100 007), ktorá zabezpečí označenie miesta a zvýši bezpečnosť do príchodu ďalšej pomoci.

Adobe Stock
Zdroj: Adobe Stock

Dve jednoduché preventívne zásady

  • Jazda s dostatočnou rezervou paliva:

    Pamätajte na pravidlo polovice nádrže. V zime zabudnite na jazdu „na rezervu“. Zvyknite si tankovať už vtedy, keď ukazovateľ klesne na polovicu. Bez paliva totiž nenaštartujete a bez bežiaceho motora nefunguje kúrenie. V dlhej kolóne je práve dostatok paliva vašou jedinou istotou, že nebudete na pomoc čakať v mrazivom aute.
  • Kvalitná zmes do ostrekovačov:

    Ak vám po nehode alebo v kolóne zamrzne sklo, strácate prehľad o dianí. Vozte so sebou celé náhradné balenie koncentrátu do -30 °C.

Asistenčné služby ako opora v krízovej situácii

V prípade nehody alebo poruchy zohráva dôležitú úlohu asistenčná služba. Klienti Union poisťovne majú v rámci PZP k dispozícii asistenciu 24 hodín denne, Pomôžu vám nielen s odťahom či opravou na mieste, ale vyriešia aj vybitú batériu, defekt, nedostatok paliva či zabuchnuté kľúče. V prípade vážnejšej situácie sa postarajú aj o náhradné vozidlo, ubytovanie alebo váš návrat domov, aby ste v mraze neostali bez pomoci.

Cestujete v zime? Takto si doplňte výbavu!
Okrem povinnej výbavy odporúča Union mať v aute aj krízový balíček skladajúci sa zo 7 vecí:

1. Izotermická fólia, ktorá pomáha obmedziť únik telesného tepla
2. Chemické ohrievače rúk a nôh, vhodné najmä pre deti
3. Vlnená deka a náhradné suché oblečenie – Ak sa pri odhadzovaní snehu spotíte alebo premočíte, okamžite sa prezlečte do suchého. Vlhké oblečenie v mraze drasticky urýchľuje podchladenie.
4. Malá lopatka a sypký materiál – Holými rukami auto zo záveja nevyhrabete, malá lopatka je preto nutnosť. Ak kolesá na ľade prešmykujú, nasypte pod ne trochu piesku, štrku alebo podstielky pre mačky. Tento trik vám okamžite vráti stratený záber.
5. Kvalitné štartovacie káble, lacné káble zo supermarketu v chlade stuhnú a často praskajú. Zadovážte si radšej kvalitné káble s hrubším priemerom.
6. Čelovka, vďaka ktorej máte pri manipulácii s vozidlom voľné ruky.
7. Kalorické jedlo a teplý nápoj, ktoré podporujú tvorbu telesného tepla– čokoláda, orechy či tyčinky, ktoré vám dodajú rýchlu energiu. Na dlhšie trasy si vždy pribaľte termosku s horúcim čajom.
Odporúčané
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice 20. januára 2026 o 17:00
Odporúčané
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera 15. januára 2026 o 12:29
Odporúčané
Lukáš s Viktóriou majú otvorené manželstvo: Pociťujem k svojej žene lásku, no stále mám chuť aj na iné (Rozhovor) Lukáš s Viktóriou majú otvorené manželstvo: Pociťujem k svojej žene lásku, no stále mám chuť aj na iné (Rozhovor) 3. augusta 2024 o 9:30
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS
Odporúčame
Startup 21-ročného Slováka zaujal investorov, ktorí v minulosti podporili Google či SpaceX. Timotej je jediný Slovák v BoostVC
refresher+
Startup 21-ročného Slováka zaujal investorov, ktorí v minulosti podporili Google či SpaceX. Timotej je jediný Slovák v BoostVC
včera o 16:00
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
refresher+
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
dnes o 12:30
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
refresher+
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
dnes o 08:00
Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku
refresher+
Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku
včera o 19:00
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
17. 1. 2026 9:00
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
Sponzorovaný obsah
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
pred 2 dňami
Storky
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu T...
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme účinkujúcich novej série Let’s Dance
Justin Bieber mieri na Grammys a po rokoch sa vracia na pódium
Black Eyed Peas sa vracajú po 20 rokoch na Slovensko
Valve čelí žalobe v hodnote 760 miliónov eur. Steam vraj zneužíva svoje postaven...
Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta
Neymar Jr. predstavuje vlastnú značku okuliarov NJR Eyewear
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Nájdeš tu bistro, kaviareň či galériu
Zdravotný update Michaela Schumachera. Po rokoch prišiel prvý výraznejší posun
Vyšla kontroverzná hra od tvorcov Apex Legends. Hráči sú nemilo prekvapení
Mnohé celebrity si zmenili meno. Vieš ako sa v realite volá Rihanna či The Rock?
LEGO a Crocs spoločné vytvorili unikátne topánky v tvare kociek. Koľko stoja?
Ikonická oranžová mieri do ulíc. PUMA a McLaren predstavili spoločnú kolekciu
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Lifestyle news
„Úplná dokonalosť.“ Film s Margot Robbie a Jacobom Elordim nadchol kritikov a zbiera skvelé ohlasy
pred 2 hodinami
REBRÍČEK: 10 najsmutnejších seriálových úmrtí. Srdce nám zlomila Hra o tróny aj Stranger Things
pred 3 hodinami
Dokument o Melanii Trumpovej dorazil do kín. Sprevádzajú ho kontroverzie aj slabý záujem divákov
dnes o 13:48
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu Tima Burtona
dnes o 13:04
Drvíš tabletky alebo otváraš kapsuly? Toto by si mal vedieť skôr, než to urobíš znova
dnes o 11:36
Huda Beauty pod paľbou kritiky pre kontroverzný príspevok. Ľudia pália jej produkty, značka prichádza o tisíce fanúšikov
dnes o 10:37
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme všetkých účinkujúcich novej série Let’s Dance
dnes o 09:58
Hra o tróny a Harry Potter dostanú konkurenciu. Obľúbená knižná séria mieri na obrazovky
dnes o 09:21
FCK THEM Cypher 25 spojil silné mená undergroundu. Šmolki, Raphael, ERNE100 a ďalší ukázali surové bars na špinavom beate
dnes o 08:47
Ben Cristovao vydáva pred olympiádou motivačný hit Vlajka. Je o hrdosti a ceste za snami
dnes o 07:54
Spravodajstvo
Doprava Vojna na Ukrajine Počasie Politika
Viac
Ako funguje prednostné vyšetrenie na Slovensku? Vysvetľujeme, kedy nemusíte platiť
pred 22 minútami
Dvanásť krajín varuje pred jadrovou haváriou na Ukrajine. Ruské útoky ohrozujú bezpečnosť všetkých
pred 52 minútami
AKTUÁLNE: Areál v skrachovanej firme na východe Slovenska zachvátil veľký požiar
pred hodinou

Viac z Cestovanie & Voľný čas

Všetko
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
pred 2 dňami
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
20. 1. 2026 17:00
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
15. 1. 2026 12:29
Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy
refresher+
Lukáš zbalil rodinu a vyskúšal si workation na Azoroch: Espresso tu bežne stojí 70 centov, na ceste majú prednosť kravy
23. 1. 2026 12:00
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie aerolinky v Európe. Zabodujú aj u nervóznych cestovateľov
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie aerolinky v Európe. Zabodujú aj u nervóznych cestovateľov
16. 1. 2026 16:04
Známa letecká spoločnosť prichádza s novým zákazom. Pasažieri počas letu nemôžu použiť powerbanky
Známa letecká spoločnosť prichádza s novým zákazom. Pasažieri počas letu nemôžu použiť powerbanky
20. 1. 2026 16:21
Viac z Zdravie Všetko
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
refresher+
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
dnes o 12:30
Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku
včera o 19:00
Startup 21-ročného Slováka zaujal investorov, ktorí v minulosti podporili Google či SpaceX. Timotej je jediný Slovák v BoostVC
včera o 16:00
Viac z Gastro Všetko
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
refresher+
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
pred 3 dňami
Toto sú nové chutné spoty: kuchyňa ako od babky, fermentované produkty a moderné vegánske bistro
dnes o 11:30
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
pred 3 dňami
Viac z Krimi a true crime Všetko
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
refresher+
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
pred 2 dňami
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách
24. 11. 2025 16:38
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
18. 1. 2026 20:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Nová zbraň pre investorov: XTB prináša AI nástroj, ktorý číta mediálny sentiment týkajúci sa akcií
PR správa
Nová zbraň pre investorov: XTB prináša AI nástroj, ktorý číta mediálny sentiment týkajúci sa akcií
pred hodinou
Investičná aplikácia XTB predstavila modul mediálneho sentimentu, ktorý analyzuje mediálne pokrytie a poskytuje informácie o sentimente týkajúcom sa investičných nástrojov.
Chystáte sa na chatu? Týchto 7 vecí pri balení auta vám v zime môže zachrániť zdravie
PR správa
Chystáte sa na chatu? Týchto 7 vecí pri balení auta vám v zime môže zachrániť zdravie
pred 3 hodinami
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu Tima Burtona
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu Tima Burtona
dnes o 13:04
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
refresher+
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
dnes o 12:30
Toto sú nové chutné spoty: kuchyňa ako od babky, fermentované produkty a moderné vegánske bistro
Toto sú nové chutné spoty: kuchyňa ako od babky, fermentované produkty a moderné vegánske bistro
dnes o 11:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Lukáš s Viktóriou majú otvorené manželstvo: Pociťujem k svojej žene lásku, no stále mám chuť aj na iné (Rozhovor)
refresher+
Lukáš s Viktóriou majú otvorené manželstvo: Pociťujem k svojej žene lásku, no stále mám chuť aj na iné (Rozhovor)
3. 8. 2024 9:30
Sexbiznis na Panónskej: Marcela tu šliape už 20 rokov, v kríkoch sú špinavé matrace, použité kondómy a striekačky (Reportáž)
refresher+
Sexbiznis na Panónskej: Marcela tu šliape už 20 rokov, v kríkoch sú špinavé matrace, použité kondómy a striekačky (Reportáž)
9. 7. 2024 16:30
4
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
refresher+
Tomáš robí obklady: Na východe Slovenska si zarobím viac ako v zahraničí. Raz ma klientka chytala za zadok (Rozhovor)
dnes o 08:00
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
refresher+
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
včera o 10:00
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
refresher+
Spartakiádny vrah zabil v 16-tich rokoch tri ženy. Teraz žije pokojným životom na vidieku na Morave
pred 2 dňami
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
26. 1. 2026 9:08
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
25. 1. 2026 17:00
1
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
pred 3 dňami
Sexbiznis na Panónskej: Marcela tu šliape už 20 rokov, v kríkoch sú špinavé matrace, použité kondómy a striekačky (Reportáž)
refresher+
Sexbiznis na Panónskej: Marcela tu šliape už 20 rokov, v kríkoch sú špinavé matrace, použité kondómy a striekačky (Reportáž)
9. 7. 2024 16:30
4
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia