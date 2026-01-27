Kapela pred pár dňami vydala svoj desiaty album Čomu uveríš.
- Ako vznikla spolupráca s Petrom Bebjakom
- Ako vnímajú to, že ich mainstreamové rádiá nehrajú
- Prečo je nahrávanie albumu náročné
- Z ktorej mladej súčasnej speváčky padli na zadok
Korben Dallas patrí už viac než desať rokov k výrazným menám slovenskej alternatívnej scény. Kapelu tvoria Juraj Benetin, Lukáš Fila a Ozo Guttler. Tento rok sa k nim ako štvrtý člen pridal Tomáš Sloboda, známy aj z kapely Le Payaco.
Juraj Benetin je okrem speváka aj architektom. Podľa neho však tieto dva svety majú viacero podobností. „Obe veci sú spoločná tvorba, výsledok nemá jedného autora. Dom sa robí podobne ako pesnička, aj dom musí mať rytmus, harmóniu a melódiu.“
Chýba im autentickosť
Zatiaľ čo v minulosti sa viac sústredili na osobné témy, tentoraz sa prirodzene dostali aj k spoločenským otázkam. „Viac si všímame, čo sa deje okolo nás. Prispôsobili sme tomu aj zvuk albumu. Hudba je surová, priamočiara a bez zbytočných úprav. Je to presne také, aké sme to nahrávali v priestore,“ hovorí Juraj Benetin.