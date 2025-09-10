Česká novinka je prepadákom v kinách aj na Netflixe. Nepomohli ani dobré recenzie

Komédia High School Heist sľubovala výbuch energie a tínedžerskej drámy. Napriek prvým pozitívnym recenziám však divákov nakoniec nenadchla.
Hoci ide o žáner, ktorý nie je v českom prostredí príliš známy, napínavá tínedžerská romanca s kriminálnou zápletkou prilákala po májovej premiére necelých 14 000 divákov.
Zarobila niečo vyše jeden a pol milióna, čo v dnešnej dobe sotva pokryje časť nákladov na výrobu filmu. High School Heist dostal novú šancu strhnúť svoj úspech v septembri, keď sa dostal na Netflix.
Zápletka je nasledovná: gangster Yvoš núti Tonyho ukradnúť telefón jeho bývalej priateľky Valerie s plánom verejne ju ponížiť pred celou školou. Tony však spojí sily s Valerie a skupinou školských outsiderov a spoločne sa pokúsia prekaziť Yvošov plán.
České publikum však táto premisa veľmi nezaujala. Film mohol mať teoreticky väčšie šance u mladej cieľovej skupiny na Netflixe, keďže generácia Z konzumuje obsah väčšinou v pohodlí domova.
Napriek tomu sa High School Heist zatiaľ v rebríčku streamovacej platformy nepresadil, dostal sa síce do druhej polovice top 10, ale čoskoro putoval na dno. Nepomohli ani prevažne pozitívne reakcie - novinka si na Kinoboxe drží úctyhodných 70 percent.
Čísla hovoria jasne. Ani kombinácia mladých tvárí, svižného deja a pomerne pozitívnych recenzií nemusí zaručiť úspech.