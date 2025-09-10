Kategórie
dnes 10. septembra 2025 o 9:55
Čas čítania 0:43
Anna Sochorová Sofia Angušová

Česká novinka je prepadákom v kinách aj na Netflixe. Nepomohli ani dobré recenzie

FILMY A SERIÁLY ČESKÉ FILMY ČESKO
Komédia High School Heist sľubovala výbuch energie a tínedžerskej drámy. Napriek prvým pozitívnym recenziám však divákov nakoniec nenadchla.

Hoci ide o žáner, ktorý nie je v českom prostredí príliš známy, napínavá tínedžerská romanca s kriminálnou zápletkou prilákala po májovej premiére necelých 14 000 divákov.

Zarobila niečo vyše jeden a pol milióna, čo v dnešnej dobe sotva pokryje časť nákladov na výrobu filmu. High School Heist dostal novú šancu strhnúť svoj úspech v septembri, keď sa dostal na Netflix.

Zápletka je nasledovná: gangster Yvoš núti Tonyho ukradnúť telefón jeho bývalej priateľky Valerie s plánom verejne ju ponížiť pred celou školou. Tony však spojí sily s Valerie a skupinou školských outsiderov a spoločne sa pokúsia prekaziť Yvošov plán.

České publikum však táto premisa veľmi nezaujala. Film mohol mať teoreticky väčšie šance u mladej cieľovej skupiny na Netflixe, keďže generácia Z konzumuje obsah väčšinou v pohodlí domova.

Napriek tomu sa High School Heist zatiaľ v rebríčku streamovacej platformy nepresadil, dostal sa síce do druhej polovice top 10, ale čoskoro putoval na dno. Nepomohli ani prevažne pozitívne reakcie - novinka si na Kinoboxe drží úctyhodných 70 percent.

High School Heist High School Heist Lúpež na strednej škole High School Heist
Zobraziť galériu
(5)

Čísla hovoria jasne. Ani kombinácia mladých tvárí, svižného deja a pomerne pozitívnych recenzií nemusí zaručiť úspech.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Anna Sochorová
Anna Sochorová
Reporter
Všetky články
Vystudovala jsem Mediální studia a žurnalistiku na FSS MUNI. Ve svých textech se zabývám sexualitou, udržitelností a sociální tematikou.
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Reporter
Všetky články
