Spojila sa so švédskym dizajnérom Gustafom Westmanom a pripravila 12-dielnu sviatočnú kolekciu.
IKEA pripravila sviatočnú spoluprácu so švédskym dizajnérom Gustafom Westmanom. Výsledkom je 12-dielna kolekcia riadu a bytových doplnkov, ktorá ponúka svieži a hravý pohľad na slávnostné tradície. IKEA tak chce zákazníkom priniesť dizajn, ktorý je neformálny a radostný, no stále vychádza z tradícií.
„Pre mňa to bola príležitosť vziať klasickú estetiku sviatočnej výzdoby, obrátiť ju hore nohami a priniesť do nej hravosť a odvahu. Je to moja interpretácia sviatkov – nový dizajn pre novú generáciu,“ hovorí samotný Westman.
V kolekcii nájdeš kúsky ako taniere, šálky či špeciálny „meatball plate“ typický práve pre Švédsko. Nechýbajú ani farebné svietniky, váza, prenosná lampa či moderná lucerna. Tradičné sviatočné farby tu dostali odvážny twist v podobe ružovej a pastelovej modrej.
Z nadšenia sa netají ani samotná IKEA: „Sme radi, že môžeme prácu Gustafa Westmana sprístupniť širšiemu publiku,“ uvádzajú. Kolekcia bude dostupná už od septembra.