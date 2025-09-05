Bývalí svetoví šampióni v boxe sa plánujú v roku 2026 stretnúť v exhibičnom zápase.
Dvaja legendárni boxeri Mike Tyson a Floyd Mayweather sa dohodli na vzájomnom zápase. Podľa TMZ Sports obaja podpísali zmluvu a do ringu by mali nastúpiť na jar 2026. Presný dátum ani miesto konania zatiaľ nie sú známe. Tyson priznal, že je nadšený zo stretnutia, aj keď s Mayweatherom v minulosti nemal najlepšie vzťahy.
Mike Tyson, ktorý má 60 rokov, naposledy boxoval v novembri 2024, keď prehral na body s YouTuberom a boxerom Jakeom Paulom v zápase na osem kôl. Napriek prehre sa na súboj s 48-ročným Mayweatherom veľmi teší.
„Tento zápas je niečo, o čom si ani svet, ani ja nikdy nemysleli, že sa uskutoční. Box vstúpil do novej éry nepredvídateľnosti a tento zápas je taký nepredvídateľný, ako len môže byť. Stále nemôžem uveriť, že Floyd to naozaj chce urobiť. Bude to škodlivé pre jeho zdravie, ale chce to urobiť, takže je to podpísané a ideme na to,“ uviedol Tyson.
Mayweather počas svojej profesionálnej kariéry získal tituly v piatich váhových kategóriách a neprehral ani jeden zo svojich 50 zápasov. Kariéru ukončil v roku 2017 víťazstvom nad MMA zápasníkom Conorom McGregorom.
„Robím to už 30 rokov a neexistuje jediný bojovník, ktorý by mohol poškvrniť môj odkaz. Už viete, že ak niečo urobím, bude to veľké a legendárne. Som najlepší v boxe,“ vyhlásil Mayweather. Pod príspevok na Instagrame napísal „I Fear NO Man but GOD! Let’s Get It!!“