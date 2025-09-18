Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 18. septembra 2025 o 15:58
Čas čítania 1:32
Ondřej Jarůšek

Najrýchlejšie rastúca hviezda MMA chce opäť šokovať. Po jednom víťazstve v Oktagone získal 500 000 followerov

Najrýchlejšie rastúca hviezda MMA chce opäť šokovať. Po jednom víťazstve v Oktagone získal 500 000 followerov
ŠPORT OKTAGON OKTAGON MMA ŠPORT
Pred týždňom spoločnosť Oktagon MMA vypredala halu v Hannoveri a túto sobotu zamieri do Frankfurtu. Ten bude hostiť očakávaný turnaj, ktorého zápasová karta sľubuje ďalšiu nezabudnuteľnú šou.

Pred svojím debutom v Oktagone v apríli tohto roku mal na Instagrame menej ako 10 000 sledovateľov, ale po svojom zúrivom výkone sa stal fenoménom doslova cez noc. Teraz má na sociálnej sieti viac ako 530 000 sledovateľov.

Nemecký bojovník Frederic "The Neanderthal" Vosgröne sa po svojom víťazstve stal najrýchlejšie rastúcou hviezdou MMA v Európe, zatiaľ nepoznal pocit porážky a teraz sa opäť chystá bojovať.

vosgrone vosgrone vosgrone vosgrone
Zobraziť galériu
(9)

Mašina na ukončovanie

Premiéra na pôde Oktagonu bola len jeho štvrtým profesionálnym zápasom, ale ako vôbec prvý bojovník ukončil Joricka Montagnaca na submission. Za svoj výkon večera si vyslúžil aj finančnú prémiu – niečo, čo sa v histórii organizácie podarilo len trom debutantom, pričom jedným z nich je práve Vosgröne.

Teraz však nemeckého bojovníka čaká možno jeho najväčšia výzva - Brazílčan Fabio Moraes do Carmo (7-1). Ten má momentálne na konte tri víťazstvá v rade, všetky na TKO a všetky v 1. kole. Ani jeden z bojovníkov ešte nikdy neodbojoval celé tri kolá, takže sa dá očakávať, že ukončenie uvidíme na jednej alebo druhej strane aj tentokrát.

Anketa:
Kto podľa vás vyhrá?
Frederic Vosgröne
Fabio Moraes do Carmo
Frederic Vosgröne
88 %
Fabio Moraes do Carmo
13 %

Dva zápasy za jeden mesiac

Vosgröne, ktorý pred svojou kariérou v MMA patril medzi najlepších grapplerov na svete, si však na svojho brazílskeho súpera očividne verí. Organizácia totiž potvrdila, že ho uvidíme bojovať opäť budúci mesiac, a to na turnaji v Kolíne nad Rýnom. Vosgröne tak bude mať dva zápasy za 29 dní, čo je tempo, ktoré je v MMA skutočne nevídané.

Ondřej Novotný počas zápasu Frederica Vosgröneho.
Ondřej Novotný počas zápasu Frederica Vosgröneho. Zdroj: OKTAGON MMA

Ženský zápas a Česi v akcii

Turnaj Oktagon 76, ktorý sa uskutoční už túto sobotu 20. septembra, má potvrdených celkovo 11 zápasov. Okrem Vosgröna sa v nich predstaví viacero ďalších zaujímavých mien. Hlavný zápas bude patriť nemeckej legende MMA Danielovi Weichelovi, ktorý sa stretne s nebezpečným Abou Tounkarom.

České farby budú hájiť Peter Gabal a David Hošek a chýbať nebude ani ženský súboj. Jeho protagonistkami budú Francúzka Clara Ricignuolo a jedna z najväčších nádejí nemeckej scény Alina Dalaslan. Druhá menovaná už v Oktagone dvakrát zvíťazila pred limitom a teraz si brúsi päste na ďalší skalp.

Odporúčame sledovať Alinu Dalaslan na sociálnych sieťach, kde zverejňuje aj obsah zo sveta šoubiznisu. Napríklad na nemeckej premiére filmu The Naked Gun sa nechala odfotiť po boku dvoch hlavných hviezd - Liama Neesona a Pamely Anderson.

Nižšie si môžete pozrieť kompletnú zápasovú kartu nadchádzajúceho turnaja.

 
 
 
Zobraziť príspevok na Instagrame
 
 
 

A post shared by OKTAGON (@oktagonmma)

Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
Editor
Všetky články
Kontakt: [email protected]
Zdroj: Tisková zpráva, sherdog.com, sherdog.com, instagram.com
Náhľadový obrázok: OKTAGON MMA
Topila sa v dlhoch: Victoria Beckham odhaľuje svoje súkromie v novom dokumentárnom seriáli včera o 18:36
