CE ZA AR 2025: Hlasuj za favorita jedinečnej slovenskej architektúry. Nominované sú tieto diela

Spoznaj najlepšiu súčasnú slovenskú architektúru.
Súťaž CE ZA AR už viac ako dve desaťročia prináša do popredia najlepšie architektonické diela Slovenska a zároveň ukazuje, ako kvalitná architektúra dokáže meniť každodenný život, mestá aj krajinu.
Prestížne ocenenie Slovenskej komory architektov oslavuje tvorcov, ktorí svojimi projektmi prinášajú inovácie, nové prístupy k priestoru a riešenia s výrazným kultúrnym či spoločenským presahom.
Tohtoročné nominácie v šiestich kategóriách – od rodinných domov až po verejné priestory – vybrala odborná porota zložená z popredných architektov a odborníkov zo Slovenska aj zo zahraničia. Pri hodnotení kládli dôraz nielen na kvalitu architektonického riešenia, ale aj na jeho prínos pre komunitu, environmentálny rozmer a schopnosť obohatiť spoločnosť.
Všetky nominované diela nájdeš nižšie v článku. O tom, kto získa Cenu verejnosti, môžeš rozhodnúť aj ty – svojím hlasom podporíš architektúru, ktorá ťa najviac oslovila.
Nominácie v jednotlivých kategóriách
Kategória: Rodinné domy
- Dom v Dolnej Lehote (ateliér What architects.)
Objekt rozvíja tradičné architektonické princípy v podobe archetypálnej hmoty so sedlovou strechou, drevenej svojpomocne postavenej konštrukcie, ako aj funkčným členením vnútorného priestoru.
- Rekonštrukcia rekonštruovaného domu (ateliér Kilo / Honč)
Dôležitá bola práca s kontextom a rešpektovanie už existujúceho priestoru.
- Rodinný dom Strmé domky (ateliér Eckhardt studio)
V historickej štruktúre Starej Dúbravky vznikol rodinný dom s tromi bytovými jednotkami, ktorý prepája tradičný archetyp vidieckeho domu so súčasným výrazom.
- Dom BANÁNKA (ateliér Paulíny Hovorka Architekti)
Rodinný dom Banánka reaguje na okolitý prírodný kontext svojho surovou prírodnou materialitou, horizontálnym tvarom a jasnou funkcionalitou minimalistického dizajnu. Zážitok z bývania v ňom je postavený na tesnom prepojení interiéru s exteriérom.
Kategória: Bytové domy
- Nová Vajnorská (ateliér Compass Architekti)
Dom dopĺňa blokovú zástavbu kvalitných bytových domov z polovice 20. storočia. Každý z domov v najbližšom okolí má svoj architektonický charakter a je zároveň skromným dielom väčšej skladačky.
- Bytový dom Hausberg (architekt Ilja Skoček)
Hausberg je bytový dom so 46 bytmi vo vilovej štvrti na Palisádach. Nie okázalý ani výrazný, naopak zdanlivo všedný a obyčajný.
- Nový Ružinov (ateliér Compass Architekti, Laboratórium architektúry krajiny)
Urbanistická myšlienka reaguje na danosti okolia, najmä na dopravnú infraštruktúru a existujúcu individuálnu bytovú výstavbu.
Kategória: Občianske a priemyselné budovy
- Kancelárska a výrobná budova MTS H4 (ateliér FORM A21)
Budova je súčasťou výrobného areálu. Jej hmota je rozdelená na kancelársku a výrobnú časť, celá kancelárska časť má z vonkajšej strany priebežnú terasu.
- Námestie Svätej Anny 9 (Hubinský ateliér)
Návrh reflektuje svoje okolie a simuluje správanie fasád okolitých domov. Plnšia fasáda je odkazom na historické mestské domy v okolí charakteristické svojím vzhľadom murovaných objektov s bodovými otvormi.
- Vinárstvo S Strekov (ateliér What architects.)
Projekt Vinárstva S, reflektujúci okolité vinárske domy malej mierky, bol postavený na rozdrobení programu na šesť menších objemov. Tie vytvárajú dva fukčne aj vizuálne odlišné priestory.
- Nové sídlo spoločnosti Magna Energia (ateliér GARAD, Stavikon Piešťany)
Nové sídlo spoločnosti Magna Energia vzniklo prestavbou bývalého areálu Heliand, kde sa vyrábali vianočné svetielka.
- Dostavba Základnej školy - I. etapa Nový pavilón školy a II. etapa Multifunkčná hala (BAKYTA ARCHITEKTI)
Cieľom dostavby bloku bolo vytvoriť jeden harmonický a kompaktný celok s jestvujúcou budovou ZŠ. Dostavba pavilónu školy preberá kompozičné znaky jestvujúcej ZŠ z roku 1935.
Kategória: Interiér
- Interiér Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove (ateliér DOXA & bistan architekti)
Knižnica pozostáva z troch pamiatkovo chránených meštianskych domov. Interiér vychádza z palácovej mierky hlavných siení a podporuje ich priestorové pôsobenie.
- BUNY (Hubinský ateliér)
Remeselná pekáreň sa nachádza v parteri bytového domu sídliska 500 bytov s charakteristickým konštrukčným systémom. Leitmotívom návrhu je odkrývanie vrstiev, narábanie s prirodzenou materialitou stavebných prvkov a deformácia charakteristická pre prácu s cestom.
- NEHERA Store (ateliér Kilo / Honč)
Nosným prvkom diela je udržateľnosť v architektúre aj v móde. Autori sa zameriavajú na hlbšie pochopenie živého a vedomého prostredia a sociálneho aspektu.
- KONOMI Tea House (ateliér MAPA)
Interiér je inšpirovaný japonskou architektúrou a to nie len po formálnej stránke. Odkazom na Japonsko je tiež terrazo podlaha so širokou škárou, ktorá je charakteristická pre povrchy v japonskej modernej architektúre.
Kategória: Exteriér
- Obnova sídliskového dvora Agátka (architekti Ivana Štigová Kučírková, Michal Štiga) .
Projekt revitalizuje 8-hektárové mestské územie na prírode blízky, komunitne orientovaný priestor. Vznikol v spolupráci s obyvateľmi a ponúka inkluzívny priestor pre všetky generácie.
- Lávka medzi stromami (ateliér plusminusarchitects) .
Partizánska lúka je nástupným miestom obľúbenej rekreačnej zóny Železná studnička. Navrhovaná lávka miesto debarierizuje a logicky prepája kľúčové komunikačné uzly.
- Skatepark Janka Kráľa pod mostom SNP (ateliér U/U Studio) .
Pôvodne zanedbaná plocha pod Mostom SNP sa vďaka návrhu premení na celoročne využívaný voľnočasový areál v centre Bratislavy.
Kategória: Fenomény architektúry
- SJK Pavilón Kaviareň Ferdinand (ateliér studený architekti, Peter Stec, GRAU)
Konceptom prestavby bolo vytvoriť vo vnútri univerzálny priestor pre kaviareň a malé spoločenské akcie a včleniť do neho chýbajúce zázemie kultúrnych akcií mesta odohrávajúcimi sa v exteriéri.
- Pustovňa pre Umenie (ateliér HAUS)
Občianske združenie Pustovňa pre umenie adaptovalo stodolu v Hontianskych Trsťanoch na priestor pre súčasné umenie. Dielo vzniklo ako výsledok štvordňového workshopu s účasťou študentov architektúry zo Slovenska a Česka.
- Komunitná sauna Bobor (architekti Martin Šichman, Matej Kurajda)
Sauna na Dunaji reaguje na absenciu verejného saunovania s prírodným ochladením aj na sterilnosť nábrežia, pričom nadväzuje na históriu rieky ako miesta kúpania.
- Umelecká rezidencia Poriadie (ateliér architekti SPDe)
Projekt umeleckej rezidencie je príbehom obnovy tradičnej kopaničiarskej usadlosti z prelomu 19. a 20. storočia. V malebnom prostredí Myjavských kopaníc získava nový význam ako priestor tvorby, stretnutí a inšpirácie.