Tento článok je vytvorený v rámci mediálnej spolupráce so spoločnosťou CE ZA AR.
dnes 1. októbra 2025 o 13:00
Čas čítania 3:36

CE ZA AR 2025: Hlasuj za favorita jedinečnej slovenskej architektúry. Nominované sú tieto diela

CE ZA AR 2025: Hlasuj za favorita jedinečnej slovenskej architektúry. Nominované sú tieto diela
Zdroj: CEZAAR / Alex Shoots Buildings
KULTÚRA ARCHITEKTI SLOVENSKA ARCHITEKTÚRA ZO SLOVENSKEJ A Z ČESKEJ REPUBLIKY INTERIÉROVÝ DIZAJN
Spoznaj najlepšiu súčasnú slovenskú architektúru.

Súťaž CE ZA AR už viac ako dve desaťročia prináša do popredia najlepšie architektonické diela Slovenska a zároveň ukazuje, ako kvalitná architektúra dokáže meniť každodenný život, mestá aj krajinu.

Prestížne ocenenie Slovenskej komory architektov oslavuje tvorcov, ktorí svojimi projektmi prinášajú inovácie, nové prístupy k priestoru a riešenia s výrazným kultúrnym či spoločenským presahom.

Tohtoročné nominácie v šiestich kategóriách – od rodinných domov až po verejné priestory – vybrala odborná porota zložená z popredných architektov a odborníkov zo Slovenska aj zo zahraničia. Pri hodnotení kládli dôraz nielen na kvalitu architektonického riešenia, ale aj na jeho prínos pre komunitu, environmentálny rozmer a schopnosť obohatiť spoločnosť.

Všetky nominované diela nájdeš nižšie v článku. O tom, kto získa Cenu verejnosti, môžeš rozhodnúť aj ty – svojím hlasom podporíš architektúru, ktorá ťa najviac oslovila.

Víťazné dielo, ktoré získa priazeň verejnosti, spolu s laureátmi všetkých kategórií, spoznáš počas slávnostného galavečera v Starej tržnici 2. októbra 2025. Tento výnimočný večer architektúry si môže vychutnať aj široká verejnosť od 20:10 hod. na Dvojke.

Nominácie v jednotlivých kategóriách

Kategória: Rodinné domy

  • Dom v Dolnej Lehote (ateliér What architects.)

Objekt rozvíja tradičné architektonické princípy v podobe archetypálnej hmoty so sedlovou strechou, drevenej svojpomocne postavenej konštrukcie, ako aj funkčným členením vnútorného priestoru. 

  • Rekonštrukcia rekonštruovaného domu (ateliér Kilo / Honč)

Dôležitá bola práca s kontextom a rešpektovanie už existujúceho priestoru.

  • Rodinný dom Strmé domky (ateliér Eckhardt studio)

V historickej štruktúre Starej Dúbravky vznikol rodinný dom s tromi bytovými jednotkami, ktorý prepája tradičný archetyp vidieckeho domu so súčasným výrazom. 

  • Dom BANÁNKA (ateliér Paulíny Hovorka Architekti)

Rodinný dom Banánka reaguje na okolitý prírodný kontext svojho surovou prírodnou materialitou, horizontálnym tvarom a jasnou funkcionalitou minimalistického dizajnu. Zážitok z bývania v ňom je postavený na tesnom prepojení interiéru s exteriérom.

Dom BANÁNKA Dom BANÁNKA Dom BANÁNKA Dom v Dolnej Lehote
Kategória: Bytové domy

  • Nová Vajnorská (ateliér Compass Architekti)

Dom dopĺňa blokovú zástavbu kvalitných bytových domov z polovice 20. storočia. Každý z domov v najbližšom okolí má svoj architektonický charakter a je zároveň skromným dielom väčšej skladačky. 

  • Bytový dom Hausberg (architekt Ilja Skoček)

Hausberg je bytový dom so 46 bytmi vo vilovej štvrti na Palisádach. Nie okázalý ani výrazný, naopak zdanlivo všedný a obyčajný. 

  • Nový Ružinov (ateliér Compass Architekti, Laboratórium architektúry krajiny)

Urbanistická myšlienka reaguje na danosti okolia, najmä na dopravnú infraštruktúru a existujúcu individuálnu bytovú výstavbu.

Nový Ružinov Nový Ružinov Nový Ružinov Nová Vajnorská
Kategória: Občianske a priemyselné budovy

  • Kancelárska a výrobná budova MTS H4 (ateliér FORM A21)

Budova je súčasťou výrobného areálu. Jej hmota je rozdelená na kancelársku a výrobnú časť, celá kancelárska časť má z vonkajšej strany priebežnú terasu.

  • Námestie Svätej Anny 9 (Hubinský ateliér)

Návrh reflektuje svoje okolie a simuluje správanie fasád okolitých domov. Plnšia fasáda je odkazom na historické mestské domy v okolí charakteristické svojím vzhľadom murovaných objektov s bodovými otvormi.

  • Vinárstvo S Strekov (ateliér What architects.)

Projekt Vinárstva S, reflektujúci okolité vinárske domy malej mierky, bol postavený na rozdrobení programu na šesť menších objemov. Tie vytvárajú dva fukčne aj vizuálne odlišné priestory.

  • Nové sídlo spoločnosti Magna Energia (ateliér GARAD, Stavikon Piešťany)

Nové sídlo spoločnosti Magna Energia vzniklo prestavbou bývalého areálu Heliand, kde sa vyrábali vianočné svetielka.

  • Dostavba Základnej školy - I. etapa Nový pavilón školy a II. etapa Multifunkčná hala (BAKYTA ARCHITEKTI)

Cieľom dostavby bloku bolo vytvoriť jeden harmonický a kompaktný celok s jestvujúcou budovou ZŠ. Dostavba pavilónu školy preberá kompozičné znaky jestvujúcej ZŠ z roku 1935. 

Kancelárska a výrobná budova MTS H4 Kancelárska a výrobná budova MTS H4 Kancelárska a výrobná budova MTS H4 Námestie Svätej Anny 9
Kategória: Interiér

  • Interiér Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove (ateliér DOXA & bistan architekti)

Knižnica pozostáva z troch pamiatkovo chránených meštianskych domov. Interiér vychádza z palácovej mierky hlavných siení a podporuje ich priestorové pôsobenie. 

  • BUNY (Hubinský ateliér)

Remeselná pekáreň sa nachádza v parteri bytového domu sídliska 500 bytov s charakteristickým konštrukčným systémom. Leitmotívom návrhu je odkrývanie vrstiev, narábanie s prirodzenou materialitou stavebných prvkov a deformácia charakteristická pre prácu s cestom.

  • NEHERA Store (ateliér Kilo / Honč)

Nosným prvkom diela je udržateľnosť v architektúre aj v móde. Autori sa zameriavajú na hlbšie pochopenie živého a vedomého prostredia a sociálneho aspektu.

  • KONOMI Tea House (ateliér MAPA)

Interiér je inšpirovaný japonskou architektúrou a to nie len po formálnej stránke. Odkazom na Japonsko je tiež terrazo podlaha so širokou škárou, ktorá je charakteristická pre povrchy v japonskej modernej architektúre. 

KONOMI Tea House KONOMI Tea House KONOMI Tea House BUNY
Kategória: Exteriér

  • Obnova sídliskového dvora Agátka (architekti Ivana Štigová Kučírková, Michal Štiga) . 

Projekt revitalizuje 8-hektárové mestské územie na prírode blízky, komunitne orientovaný priestor.  Vznikol v spolupráci s obyvateľmi a ponúka inkluzívny priestor pre všetky generácie. 

  • Lávka medzi stromami (ateliér plusminusarchitects) . 

Partizánska lúka je nástupným miestom obľúbenej rekreačnej zóny Železná studnička. Navrhovaná lávka miesto debarierizuje a logicky prepája kľúčové komunikačné uzly. 

  • Skatepark Janka Kráľa pod mostom SNP (ateliér U/U Studio) . 

Pôvodne zanedbaná plocha pod Mostom SNP sa vďaka návrhu premení na celoročne využívaný voľnočasový areál v centre Bratislavy.

Obnova sídliskového dvora Agátka Obnova sídliskového dvora Agátka Obnova sídliskového dvora Agátka Lávka medzi stromami
Kategória: Fenomény architektúry

  • SJK Pavilón Kaviareň Ferdinand (ateliér studený architekti, Peter Stec, GRAU) 

Konceptom prestavby bolo vytvoriť vo vnútri univerzálny priestor pre kaviareň a malé spoločenské akcie a včleniť do neho chýbajúce zázemie kultúrnych akcií mesta odohrávajúcimi sa v exteriéri.

  • Pustovňa pre Umenie (ateliér HAUS)

Občianske združenie Pustovňa pre umenie adaptovalo stodolu v Hontianskych Trsťanoch na priestor pre súčasné umenie. Dielo vzniklo ako výsledok štvordňového workshopu s účasťou študentov architektúry zo Slovenska a Česka. 

  • Komunitná sauna Bobor (architekti Martin Šichman, Matej Kurajda)

Sauna na Dunaji reaguje na absenciu verejného saunovania s prírodným ochladením aj na sterilnosť nábrežia, pričom nadväzuje na históriu rieky ako miesta kúpania.

  • Umelecká rezidencia Poriadie (ateliér architekti SPDe)

Projekt umeleckej rezidencie je príbehom obnovy tradičnej kopaničiarskej usadlosti z prelomu 19. a 20. storočia. V malebnom prostredí Myjavských kopaníc získava nový význam ako priestor tvorby, stretnutí a inšpirácie.

Umelecká rezidencia Poriadie Umelecká rezidencia Poriadie Umelecká rezidencia Poriadie SJK Pavilón Kaviareň Ferdinand
Náhľadový obrázok: CEZAAR / Alex Shoots Buildings a Matej Hakár
