Na brehu Dunaja v budúcnosti vyrastie Southbank, nová mestská štvrť so svetovou architektúrou a dôrazom na verejný priestor

Southbank už dnes dokazuje, že rozvoj mesta sa môže začať ešte pred samotnou výstavbou.
Počas prvej sezóny aktivačnej fázy, ktorú navštívilo viac ako 11 700 ľudí, sa územie otvorilo verejnosti a zmenilo sa na živé miesto stretávania, gastronómie a komunitného života.
Myšlienka priniesť život do priestoru ešte pred začiatkom výstavby vznikla počas medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaže, v ktorej sa stretli návrhy renomovaných štúdií Snøhetta, Studio Egret West a ateliéru GRO architekti.
Ich spoločnou víziou bolo, aby sa mestská štvrť formovala prirodzene, v dialógu s ľuďmi a s dôrazom na princíp public space first, teda aby kvalitný verejný priestor vznikal paralelne s projektom a nie až po jeho dokončení. „Veríme, že projekty ako Southbank by nemali byť zamknuté len v plánoch a štúdiách. Našou ambíciou je, aby verejný priestor žil od samého začiatku, aby ho ľudia mohli objavovať, testovať a postupne si k nemu vytvárali vzťah. Naša spoločná iniciatíva s Bistro 24 je prvým konkrétnym krokom, ktorý ukázal, že aj územie vo fáze príprav môže fungovať ako živé miesto plné energie,“ hovorí Peter Čižmár, Senior Business Development Manager Penta Real Estate.
Centrom tejto iniciatívy sa stal Bufet 24, vytvorený v spolupráci s Bistro 24, ktorý počas troch mesiacov prilákal viac ako 11 700 návštevníkov. Architektonicky jednoduchý, no vizuálne výrazný pavilón pod Mostom Apollo, navrhnutý slovenským štúdiom GRO architekti pod vedením Juraja Paloviča, sa počas leta stal miestom, kde sa prirodzene spájali gastronomické zážitky s kultúrnymi a komunitnými aktivitami.
„Našim zámerom bolo priniesť energiu na miesto, ktoré doteraz pôsobilo ako nevyužitý a prehliadaný priestor medzi mostami. Vytvoriť živé podmostie, kam sa budú ľudia radi vracať, stretávať a tráviť čas. Ukázalo sa, že aj jednoduchý formát dokáže vytvoriť autentickú atmosféru a pocit spolupatričnosti. Tešíme sa, ako ho budeme budúci rok ďalej rozvíjať,“ dopĺňa Jakub Ptačin, spoluzakladateľ Bistro 24. Podľa Lukáša Kojdiaka, šéfkuchára a spoluzakladateľa Bistro 24, bola filozofiou ponuky jednoduchosť, poctivosť a dôraz na kvalitu.
„Chceli sme, aby ponuka zodpovedala charakteru bufetu, neformálnemu, prístupnému, ale zároveň poctivému. Stále veríme, že aj klasické jedlá môžu mať svoj štýl a chuť, ak sa robia z kvalitných surovín,“ hovorí. V ponuke dominoval klasický parížak, čerstvé praclíky či domáci termix, pričom počas sezóny sa predalo vyše 7 000 produktov. Bufet 24 sa stal prirodzeným bodom stretávania, miestom, kde sa ľudia mohli zastaviť, oddýchnuť si, porozprávať sa s priateľmi či objaviť nové miesto na mape Bratislavy.
Aktivačná fáza však nie je len o gastronómii a komunitnom živote. Je to aj spôsob, ako lepšie porozumieť priestoru a zistiť, čo v ňom ľudia hľadajú. Počas celej sezóny mohli návštevníci priamo prispieť k tvorbe budúcej podoby Southbanku prostredníctvom plachty umiestnenej na konštrukcii Bufetu24, na ktorú zapisovali svoje návrhy, čo by v území chceli vidieť. Najčastejšie sa opakovali návrhy na detské ihrisko, streetball, voľný výbeh pre psov, plážový volejbal, lezeckú stenu či kino pod holým nebom. Tieto podnety sú aktívne zbierané, vyhodnocované a niektoré z nich budú zapracované aj do ďalších fáz projektu.
Zároveň ide o praktický spôsob, ako v reálnych podmienkach testovať prvky verejného priestoru, ako sa ľudia pohybujú, ktoré miesta ich priťahujú a čo funguje najlepšie. „Aktivácia nám umožnila pozorovať správanie ľudí v reálnom prostredí a získať spätnú väzbu, ktorú vieme využiť pri návrhu trvalých častí projektu. Chceme, aby verejné priestory Southbanku žili počas výstavby aj po jej dokončení, aby sa z nich stali prirodzené mestské centrá,“ dodáva Peter Čižmár.
Urbanistický koncept Southbanku vychádza z myšlienky tzv. „bowls“ , tematických verejných priestorov, ktoré prirodzene prepájajú šport, kultúru, gastronómiu, oddych aj každodenný život. Každý z nich bude mať svoju vlastnú funkciu a atmosféru, vďaka čomu sa projekt odlišuje od tradičných mestských štvrtí. Tento prístup umožňuje, aby sa verejný priestor menil a žil spolu s ľuďmi, ktorí ho využívajú, a už dnes sa jeho základné princípy testujú prostredníctvom aktivačnej fázy. Southbank tak prinesie do Bratislavy unikátny mestský koncept, miesto, kde sa architektúra, komunita a život prirodzene prelínajú od samého začiatku.
Prvá sezóna aktivačnej fázy ukázala, že Bratislavčania majú o nábrežné priestory záujem a že takýto prístup k rozvoju územia má zmysel. Penta Real Estate preto plánuje na jar 2026 spustiť druhú sezónu aktivácie, ktorá bude reflektovať spätnú väzbu návštevníkov a komunity.
Nový ročník prinesie funkčné vylepšenia, sezónne eventy a program, ktorý rozšíri pôvodný koncept o podnety z prvej sezóny. „Získali sme množstvo cenných poznatkov, ktoré budeme implementovať do ďalšej fázy. Našou ambíciou je, aby Southbank žil ešte pred výstavbou a aby tento život pokračoval aj po jej dokončení, vďaka aktivitám v retailoch, kanceláriách a verejných priestoroch, ktoré budú miesto udržiavať živé každý deň,“ uzatvára Peter Čižmár.