Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Penta Real Estate.
dnes 3. novembra 2025 o 17:00
Čas čítania 2:54
Sponzorovaný obsah

Na brehu Dunaja v budúcnosti vyrastie Southbank, nová mestská štvrť so svetovou architektúrou a dôrazom na verejný priestor

Na brehu Dunaja v budúcnosti vyrastie Southbank, nová mestská štvrť so svetovou architektúrou a dôrazom na verejný priestor
Zdroj: Southbank / Penta Real Estate
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Southbank už dnes dokazuje, že rozvoj mesta sa môže začať ešte pred samotnou výstavbou.

Počas prvej sezóny aktivačnej fázy, ktorú navštívilo viac ako 11 700 ľudí, sa územie otvorilo verejnosti a zmenilo sa na živé miesto stretávania, gastronómie a komunitného života.

Myšlienka priniesť život do priestoru ešte pred začiatkom výstavby vznikla počas medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaže, v ktorej sa stretli návrhy renomovaných štúdií Snøhetta, Studio Egret West a ateliéru GRO architekti.

Ich spoločnou víziou bolo, aby sa mestská štvrť formovala prirodzene, v dialógu s ľuďmi a s dôrazom na princíp public space first, teda aby kvalitný verejný priestor vznikal paralelne s projektom a nie až po jeho dokončení. „Veríme, že projekty ako Southbank by nemali byť zamknuté len v plánoch a štúdiách. Našou ambíciou je, aby verejný priestor žil od samého začiatku, aby ho ľudia mohli objavovať, testovať a postupne si k nemu vytvárali vzťah. Naša spoločná iniciatíva s Bistro 24 je prvým konkrétnym krokom, ktorý ukázal, že aj územie vo fáze príprav môže fungovať ako živé miesto plné energie,“ hovorí Peter Čižmár, Senior Business Development Manager Penta Real Estate.

Southbank / Penta Real Estate
Zdroj: Southbank / Penta Real Estate

Centrom tejto iniciatívy sa stal Bufet 24, vytvorený v spolupráci s Bistro 24, ktorý počas troch mesiacov prilákal viac ako 11 700 návštevníkov. Architektonicky jednoduchý, no vizuálne výrazný pavilón pod Mostom Apollo, navrhnutý slovenským štúdiom GRO architekti pod vedením Juraja Paloviča, sa počas leta stal miestom, kde sa prirodzene spájali gastronomické zážitky s kultúrnymi a komunitnými aktivitami. 

„Našim zámerom bolo priniesť energiu na miesto, ktoré doteraz pôsobilo ako nevyužitý a prehliadaný priestor medzi mostami. Vytvoriť živé podmostie, kam sa budú ľudia radi vracať, stretávať a tráviť čas. Ukázalo sa, že aj jednoduchý formát dokáže vytvoriť autentickú atmosféru a pocit spolupatričnosti. Tešíme sa, ako ho budeme budúci rok ďalej rozvíjať,“ dopĺňa Jakub Ptačin, spoluzakladateľ Bistro 24. Podľa Lukáša Kojdiaka, šéfkuchára a spoluzakladateľa Bistro 24, bola filozofiou ponuky jednoduchosť, poctivosť a dôraz na kvalitu.

Southbank / Penta Real Estate
Zdroj: Southbank / Penta Real Estate

„Chceli sme, aby ponuka zodpovedala charakteru bufetu, neformálnemu, prístupnému, ale zároveň poctivému. Stále veríme, že aj klasické jedlá môžu mať svoj štýl a chuť, ak sa robia z kvalitných surovín,“ hovorí. V ponuke dominoval klasický parížak, čerstvé praclíky či domáci termix, pričom počas sezóny sa predalo vyše 7 000 produktov. Bufet 24 sa stal prirodzeným bodom stretávania, miestom, kde sa ľudia mohli zastaviť, oddýchnuť si, porozprávať sa s priateľmi či objaviť nové miesto na mape Bratislavy.

Southbank / Penta Real Estate
Zdroj: Southbank / Penta Real Estate

Aktivačná fáza však nie je len o gastronómii a komunitnom živote. Je to aj spôsob, ako lepšie porozumieť priestoru a zistiť, čo v ňom ľudia hľadajú. Počas celej sezóny mohli návštevníci priamo prispieť k tvorbe budúcej podoby Southbanku prostredníctvom plachty umiestnenej na konštrukcii Bufetu24, na ktorú zapisovali svoje návrhy, čo by v území chceli vidieť. Najčastejšie sa opakovali návrhy na detské ihrisko, streetball, voľný výbeh pre psov, plážový volejbal, lezeckú stenu či kino pod holým nebom. Tieto podnety sú aktívne zbierané, vyhodnocované a niektoré z nich budú zapracované aj do ďalších fáz projektu.

Southbank / Penta Real Estate
Zdroj: Southbank / Penta Real Estate

Zároveň ide o praktický spôsob, ako v reálnych podmienkach testovať prvky verejného priestoru, ako sa ľudia pohybujú, ktoré miesta ich priťahujú a čo funguje najlepšie. „Aktivácia nám umožnila pozorovať správanie ľudí v reálnom prostredí a získať spätnú väzbu, ktorú vieme využiť pri návrhu trvalých častí projektu. Chceme, aby verejné priestory Southbanku žili počas výstavby aj po jej dokončení, aby sa z nich stali prirodzené mestské centrá,“ dodáva Peter Čižmár.

Urbanistický koncept Southbanku vychádza z myšlienky tzv. „bowls“ , tematických verejných priestorov, ktoré prirodzene prepájajú šport, kultúru, gastronómiu, oddych aj každodenný život. Každý z nich bude mať svoju vlastnú funkciu a atmosféru, vďaka čomu sa projekt odlišuje od tradičných mestských štvrtí. Tento prístup umožňuje, aby sa verejný priestor menil a žil spolu s ľuďmi, ktorí ho využívajú, a už dnes sa jeho základné princípy testujú prostredníctvom aktivačnej fázy. Southbank tak prinesie do Bratislavy unikátny mestský koncept, miesto, kde sa architektúra, komunita a život prirodzene prelínajú od samého začiatku.

Southbank / Penta Real Estate
Zdroj: Southbank / Penta Real Estate

Prvá sezóna aktivačnej fázy ukázala, že Bratislavčania majú o nábrežné priestory záujem a že takýto prístup k rozvoju územia má zmysel. Penta Real Estate preto plánuje na jar 2026 spustiť druhú sezónu aktivácie, ktorá bude reflektovať spätnú väzbu návštevníkov a komunity.

Nový ročník prinesie funkčné vylepšenia, sezónne eventy a program, ktorý rozšíri pôvodný koncept o podnety z prvej sezóny. „Získali sme množstvo cenných poznatkov, ktoré budeme implementovať do ďalšej fázy. Našou ambíciou je, aby Southbank žil ešte pred výstavbou a aby tento život pokračoval aj po jej dokončení, vďaka aktivitám v retailoch, kanceláriách a verejných priestoroch, ktoré budú miesto udržiavať živé každý deň,“ uzatvára Peter Čižmár.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
BRATISLAVA
Odporúčame
Adéla Šedová z Love Islandu: Daniel nie je zlý a nezaslúži si veci, ktoré mu ľudia píšu e
refresher+
Odporúčané
Adéla Šedová z Love Islandu: Daniel nie je zlý a nezaslúži si veci, ktoré mu ľudia píšu
včera o 07:30
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO) e
Sponzorovaný obsah
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO)
27. 10. 2025 16:30
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom e
refresher+
Odporúčané
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
pred 3 hodinami
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať e
Sponzorovaný obsah
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať
30. 10. 2025 10:00
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku? e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
29. 10. 2025 14:00
Vyskúšal som erotickú hypnózu: Ľudia počas nej zažívajú intenzívne orgazmy bez fyzickej stimulácie e
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som erotickú hypnózu: Ľudia počas nej zažívajú intenzívne orgazmy bez fyzickej stimulácie
včera o 17:30
Storky
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Charles Leclerc požiadal svoju priateľku o ruku
Sexuológ nám povedal, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy...
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe tváre?
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet kvôli prehliadným šatám
WEN a Porsche Boy ohlásili nový album. Priprav sa na EAST SIDE SOUND 2
Annet X ohlásila nový album. Prvú skladbu si môžeš vypočuť už teraz
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať seriál
Na svah aj na kávu v meste. Slovenská značka sa spojila s raperom SIMILIVINLIFE
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovk...
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Justin Bieber má novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Lifestyle news
Organizátor sľúbil vrátiť peniaze, teraz posiela firmu do konkurzu. Návštevníci Rubiconu svoje peniaze už zrejme neuvidia pred hodinou
Millie Bobby Brown obvinila herca zo seriálu Stranger Things zo šikany a obťažovania pred 2 hodinami
Kedy sa otvoria vianočné trhy v tvojom meste? Prinášame ti prehľad dátumov pred 3 hodinami
Na Slovensku objavili nový druh vtáka. Drobný spevavec bežne obýva oblasti v Ázii dnes o 15:20
Vedci odhalili tajomstvo dlhovekosti veľrýb. Bude sa dať aplikovať aj na ľudí? dnes o 14:33
Slovenský raper Martin Matys oznámil koniec kariéry. „Hrozilo, že si dobrovoľne skrátim život,“ tvrdí dnes o 14:00
ChatGPT už nemá poskytovať rady v medicínskych a právnych otázkach. Mal by tým chrániť používateľov dnes o 13:25
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“ dnes o 12:12
Spravodajstvo
Správy počasie Počasie Vláda Roberta Fica Veľká Británia
Viac
NDS spúšťa predaj diaľničných známok o mesiac skôr. Motoristi zaplatia rovnaké sumy
pred 34 minútami
Ceny prenájmov na Slovensku rastú: Košice sa približujú Bratislave, tieto byty rastú najdynamickejšie
pred hodinou
USA ohlásili návrat k jadrovým testom. Trump tvrdí, že Rusko a Čína ich vykonávajú v tajnosti
pred hodinou

Viac z Kultúra

Všetko
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
refresher+
Odporúčané
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
22. 10. 2025 17:00
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny
V spolupráci
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny
25. 10. 2025 11:00
Moderná škôlka na Morave pôsobí ako z rozprávky. Postavili ju priamo pod zámkom
V spolupráci
Moderná škôlka na Morave pôsobí ako z rozprávky. Postavili ju priamo pod zámkom
pred 2 dňami
Pohoda oslávi 30. výročie vo veľkom štýle. Festival pridáva extra deň a privíta legendárnych The Cure
Pohoda oslávi 30. výročie vo veľkom štýle. Festival pridáva extra deň a privíta legendárnych The Cure
28. 10. 2025 11:15
Fanúšikovia naskenovali celú parížsku výstavu Virgila Abloha. Ak si ju nestihol, môžeš si ju pozrieť úplne zadarmo
Fanúšikovia naskenovali celú parížsku výstavu Virgila Abloha. Ak si ju nestihol, môžeš si ju pozrieť úplne zadarmo
24. 10. 2025 11:17
Zuzana „surfuje“ medzi Slovenskom a Austráliou. Oba svety dodávajú jej ilustráciám osobité čaro (REFRESHER ART)
Odporúčané
Zuzana „surfuje“ medzi Slovenskom a Austráliou. Oba svety dodávajú jej ilustráciám osobité čaro (REFRESHER ART)
pred 2 dňami
Viac z Gastro Všetko
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
pred 3 dňami
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
24. 10. 2025 17:00
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Millie Bobby Brown obvinila herca zo seriálu Stranger Things zo šikany a obťažovania
Millie Bobby Brown obvinila herca zo seriálu Stranger Things zo šikany a obťažovania
pred 2 hodinami
Netflix prekvapil fanúšikov Zaklínača. Spolu so 4. sériou vydali aj nový film s Dolphom Lundgrenom
pred 3 dňami
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
pred 3 dňami
Viac z Osobnosti Všetko
Adéla Šedová z Love Islandu: Daniel nie je zlý a nezaslúži si veci, ktoré mu ľudia píšu
refresher+
Odporúčané
Adéla Šedová z Love Islandu: Daniel nie je zlý a nezaslúži si veci, ktoré mu ľudia píšu
včera o 07:30
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet. Predniesla dôležitú reč, internet však rieši jej priehľadné šaty
30. 10. 2025 18:33
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe osobnosti?
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Na brehu Dunaja v budúcnosti vyrastie Southbank, nová mestská štvrť so svetovou architektúrou a dôrazom na verejný priestor
Kultúra
pred 3 hodinami
PR správa
Na brehu Dunaja v budúcnosti vyrastie Southbank, nová mestská štvrť so svetovou architektúrou a dôrazom na verejný priestor
pred 3 hodinami
Southbank už dnes dokazuje, že rozvoj mesta sa môže začať ešte pred samotnou výstavbou.
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
refresher+
Odporúčané
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
pred 3 hodinami
Jesenné prekvapenia na OMV s VIVA kávou
PR správa
Jesenné prekvapenia na OMV s VIVA kávou
dnes o 14:40
Union medzi najlepšími! V ankete Zlatá minca 2025 získal tri ocenenia aj titul Objav roka
PR správa
Union medzi najlepšími! V ankete Zlatá minca 2025 získal tri ocenenia aj titul Objav roka
dnes o 14:11
Tesco v októbri zmodernizovalo ďalšie predajne a predstavilo Expresy novej generácie
PR správa
Tesco v októbri zmodernizovalo ďalšie predajne a predstavilo Expresy novej generácie
dnes o 13:46
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
refresher+
Odporúčané
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
pred 3 hodinami
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
dnes o 12:12
Slovenský raper Martin Matys oznámil koniec kariéry. „Hrozilo, že si dobrovoľne skrátim život,“ tvrdí
Slovenský raper Martin Matys oznámil koniec kariéry. „Hrozilo, že si dobrovoľne skrátim život,“ tvrdí
dnes o 14:00
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
pred 3 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
pred 3 dňami
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
pred 3 dňami
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
27. 10. 2025 17:41
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Domov
Zdieľať
Diskusia