Najlepší manažér, najhorší človek? Kto je Scooter Braun, ktorý dostal výpoveď od Justina Biebera aj Ariany Grande

S hollywoodskymi kauzami je to vraj ako so vzťahmi (ale aj s autobusmi). Netreba vraj zúfať, veď ak odíde jedna, onedlho príde druhá.

Hoci sa zdalo, že mediálny boj medzi Selenou Gomez a Hailey Bieber už tento rok nič neprekoná, svet šoubiznisu sa v posledných dňoch otriasa pod menom Justin Bieber, Ariana Grande aj Demi Lovato. Trojicu celebrít totiž spája jedna a jediná osoba – Scott „Scooter“ Braun, producent a (tak trochu) kontroverzný hudobný manažér.

Hoci jeho schopnosti a spoločnosť SB Projects vyniesli na vrchol nejedného umelca, vrátane Justina Biebera, Braunov zoznam prominentných klientov sa v posledných týždňoch začal otriasať v základoch. Po tom, čo sa so Scooterom Braunom nečakane rozlúčila Demi Lovato, má byť neistá aj budúcnosť Ariany Grande. Okolo hviezdneho manažéra tak začína byť poriadne horúco. Dobieha Brauna minulosť alebo je za koncom jeho kariéry niečo iné?

Slávny manažér Scooter Braun dostáva kopačky. Spoluprácu s ním mala rozviazať Demi Lovato aj Ariana Grande. Zdroj: Kevin Mazur/Getty Images for YouTube Originals



Z organizátora párty zrazu milionár

Hoci je dnes Scooter Braun jedným z najznámejších mien v hudobnom biznise, svoju kariéru začínal v roku 2002 ako organizátor párty v Atlante. Veľká príležitosť prišla v momente, keď mal naplánovať afterparty v každom z piatich miest slávneho turné Ludacrisa a Eminema – Anger Management Tour. Pri tejto príležitosti sa Braun zoznámil s riaditeľom nahrávacej spoločnosti So So Def Recordings, Jermainom Duprim, ktorý mu ponúkol pozíciu výkonného marketingového riaditeľa.

Vtedy ešte len 20-ročný Braun sa veľkej príležitosti chopil rýchlo a schopne. Netrvalo totiž dlho, kým založil vlastné nahrávacie spoločnosti Schoolboy Records a v spolupráci s Usherom aj Raymond Braund Media Group. Prelomový bod kariéry však nastal v roku 2008, keď na Youtube objavil 14-ročného Justina Biebera a urobil z neho svetovú hviezdu.

Ariana vraj túži po novom smere, manažéra Scootera Brauna tak opúšťa po viac ako dekáde. Zdroj: Youtube/Entertainment Tonight

Scooter neskôr manažoval aj kariéru Ariany Grande, Demi Lovato ale aj Carly Rae Jepsen, Black Eyed Peas, Martina Garrixa a Davida Guettu. Nájdeš ho však aj za Kanyem Westom a partnerstvom medzi Yeezy a Adidas. Nuž, kto umí, ten umí.



Čo ten beef s Taylor Swift?

Hoci sa Braunovi podarilo prebojovať do rebríčka Billboard – 30 pod 30 a jeho zoznam klientov bol nepochybne pôsobivý, široká verejnosť jeho meno spoznala až po medializovanej kauze s Taylor Swift.



Prvým kameňom úrazu bol práve speváčkin spor s Kanyem Westom, ktorému Braun v tom čase robil manažéra. Všetko sa vtedy točilo okolo skladby Famous z roku 2016, ktorá obsahovala kontroverzný text „I feel like me and Taylor might still have sex, Why? I made that bitch famous" (Cítím, že ja a Taylor by sme stále mohli mať sex, prečo? Spravil som tú mrchu slávnou). Vo videu nechýbala ani nahá vosková Taylor.

Kým Kanye West tvrdil, že pred zverejnením songu konzultoval text so samotnou Taylor a ona ho schválila, speváčka to verejne poprela. Veci nabrali na obrátkach, keď raperova vtedajšia manželka, Kim Kardashian, zverejnila záznam z telefonátu medzi Taylor a Kanyem. Práve v ňom sa zdalo, že Taylor nemá s Famous vôbec žiadny problém. Na sociálnych sieťach tak vyznela ako klamárka.

Kauza otriasla fanúšikovskými základňami oboch umelcov. Taylor nevinila len Kanyeho, ale aj Scootera Brauna – ten ju mal cez Kanyeho aj Justina Biebera vraj roky verejne šikanovať.

Scooter pritvrdil v momente, keď odkúpil nahrávaciu spoločnosť Big Machine Label Group, v ktorej Taylor Swfit nahrala svojich prvých šesť albumov, a z ktorej neskôr odišla. Braun tak získal výlučné práve na albumy uverejnené pod spoločnosťou a to vrátane Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014) a Reputation (2017).

Taylor Swift má Scootera Brauna poriadne v zuboch. Slávny manažér sa neetickýcm spôsobom zmocnil práv na jej 6 albumov. Zdroj: Wikimedia Commons

„Moje hudobné dedičstvo sa ocitne v rukách niekoho, kto sa ho pokúsil rozobrať. Toto je môj najhorší scenár,“ napísala speváčka. Predstavu, že práva k jej hudbe budú kontrolované osobou, s ktorou nemá dobré vzťahy, označila za najhorší možný scenár.



Scooter Braun bol za "obchod svojho života" kritizovaný, keďže spôsob, akým od Taylor odkúpil práva je považovaný za poriadne neetický. Okrem toho, že speváčke vzal kontrolu nad vlastnou tvorbou, o predaji sa dozvedela z médií. Hviezda sa však zaprisahala, že všetky albumy nahrá odznova a momentálne je na najlepšej ceste k splneniu svojho plánu. V októbri vychádza znovu nahratý album 1989.

Problémy v raji

Zdá sa, že kruh sa uzatvára, a kde sa kauza začala, tam sa aj skončí. So správou, že Justin Bieber údajne hľadá nového manažéra, prišiel v polovici augusta Matthew Belloni z Puck News. Podľa všetkého nemali byť Justin a Scooter v kontakte už niekoľko mesiacov.

„Justin pracoval na svojej nahrávke šesť mesiacov. Scooter ani SB Projects si s ním nedohodli ani jedno stretnutie a neurobili absolútne nič pre novú nahrávku,“ uviedol blízky zdroj speváka. Hoci niektoré zahraničné zdroje potvrdzujú Justinov odchod z Braunovej spoločnosti, spevák má s SB Projects podpísaný kontrakt do roku 2027.





Demi sa so Scooterom Braunom rozlúila po štyroch rokoch, Ari to s ním ťahala o čosi dlhšie. Obe hviezdy vraj hľadajú nový smer a "chcú sa posunúť" ďalej. Zdroj: Youtube/Entertainment Tonight

O pár dní na to sa potvrdilo, že s Braunom ukončila spoluprácu Demi Lovato a to po štyroch rokoch spolupráce. „Rozchod“ dvojice mal byť priateľský, Braun totiž Demi na Instagrame zaprial šťastné narodeniny. O pár hodín sa k speváčke mala (zatiaľ neoficiálne) pridať aj Ariana Grande, ktorá patrí na zoznam Braunových najstarších klientov. Grande sa vraj rozhodla, že potrebuje "nájsť nový smer", čo znie úplne ako hollywoodska rozvodová formulka o „neprekonateľných rozdieloch“.

Už nejaký čas však s Braunom nespolupracujú ani BabyJake, Asher Roth a Carly Rae Jepsen a ešte v máji tohto roka s ním mal rozviazať spoluprácu aj kolumbijský reggaeton spevák J Balvin.

Karma či biznis?

Nakoľko sme sa zatiaľ nedočkali oficiálneho vyjadrenia, je nad slnko jasné, že odchod hviezdnych klientov Braunovi nepomáha. Megamanažér hudobného priemyslu však nestráca zmysel pre humor. Na celú situáciu zareagoval na Twitteri. „Mimoriadne správy... už viac nemanažujem ani sám seba,“ napísal. Zdá sa, že sarkazmus mu ide rovnako dobre ako zlá reklama.

Hejteri na Twitteri sú si takmer istí, že Scootera dobehla karma za kauzu s Taylor Swift. „Je to, ako keby Taylor Swift napísala pieseň o rozchode a sledovala, ako sa všetci pripájajú k refrénu,“ vyjadril sa jeden z nich. Podľa hudobných insiderov je viac než jasné, že si Braun spálil v priemysle veľa mostov a to práve kvôli jeho zvráteným taktikám a závislosti na sláve. Povráva sa, že celebrity ho začali mať dosť.

Blízky zdroj časopisu Teen Vogue však tvrdí, že veci vôbec nie sú také dramatické ako sa zdajú. Jedným z dôvodov, prečo sa celebrity lúčia s Braunom, môžu byť práve zmeny v jeho kariérnom postavení. Nakoľko prevzal funkciou CEO v spoločnosti HYBE America, z postu hudobného manažéra môže čochvíľa vycúvať.