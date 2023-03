Kauza Hailey Bieber vs Selena Gomez: Jedna je vraj stalkerka a psychopatka, druhá radšej odišla z Tiktoku

Tiktok ovládla kauza Seleny Gomez a Hailey Bieber, ktoré po rokoch zrejme vykopali vojnovú sekeru. Po tom, ako bola Hailey Bieber niekoľkokrát obvinená, že sa verejne vysmieva Selene (ehm, napríklad za obočie, lebo tak to robia dospelé ženy, všakže), internet prestal veriť, že ide o náhody.



Kým víťazom tohto internetom „dotvoreného“ konfliktu je pravdepodobne Selena Gomez, Hailey nazývajú stalkerkou a pomaly, ale isto stráca fanúšikov nielen na Tiktoku, ale aj v celebritných kruhoch. Svet má síce problémov dosť a vysvetlenie tejto minikauzy, ktorú sme si v redakcii pomenovali krycím názvom „obočie“, určite nezabezpečí lacnejší chlieb, ale poďme na to.

Si v pohode, kým ti internet nepovie, že nie si

Prečo nevydržala láska Seleny a Justina, vedia zrejme len oni dvaja, no pozornému oku nemohlo ujsť, že sa obaja z rozchodu spamätávali po svojom. Selenu možno zamrzelo a možno nie, keď sa Justin len pár mesiacov po ich finálnom rozchode zasnúbil s Hailey. Dnes sú manželmi už štyri roky.

Médiá aj internet sa odvtedy snažili vniesť medzi dve ženy nenávisť. Hailey aj Selena sa niekoľko rokov slušne vyhýbali jedna druhej a namiesto žiarlivosti a skákania si do vlasov prišlo aj k spoločnej fotke na evente Academy Museum Gala. Enews sa vtedy vyjadrilo: „Toto je dôkaz, že tieto ženy neboli nikdy nepriateľky, tie z nich spravili len fanúšikovia.“

Skutočná vojna na Tiktoku začala o niečo neskôr...

Skutočná vojna medzi Selenou a Hailey sa začala až v januári tohto roka. Selena dovolenkovala v obľúbenej destinácii Cabo San Lucas v Mexiku, keď ju paparazzi nafotili v plavkách a internet zaplavili mudrlantské komentáre odborníkov na dokonalú postavu. Speváčka sa však pózami v plavkách nezabudla pochváliť ani na svojom vlastnom instagramovom profile, kde sa už roky snaží šíriť myšlienky pozitívneho vnímania vlastného tela. Fotografie si však opäť raz vyslúžili dávku bodyshamingu. Ako spieva Rytmus – nikdy sa nezavďačíš všetkýýýým...

Skutočná vojna medzi Hailey a Selenou sa začala až v januári tohto roka. Išlo však vraj len o náhodu. Zdroj: Instagram/Selena Gomez

Krátko nato zdieľala Hailey Bieber na svojom Tiktoku video, kde spolu s Kendall Jenner a Justine Skye „lipsyncujú“ skladbu: „I am not saying she deserved it, but I am saying Gods timing is always right.“ (Nehovorím, že si to zaslúži, hovorím, že Božie načasovanie je vždy správne.)

Ako uvádza Insider, fanúšikovia začali hneď krátko po zverejnení videa riešiť, či išlo len o nevinnú náhodu, alebo sa Hailey snaží „niekomu niečo“ naznačiť. Bieberova manželka video zmazala a obhájila ho slovami, že sa len bavila so svojimi kamoškami a tento hudobný podmaz si vybrali náhodne.

Vyjadriť k videu sa však odvážila aj Selena: „Je to okey. Nenechám, aby ma tieto veci dali dole. Buďte ku všetkým milí!“ No a tu niekde zrejme začal konflikt.

Čo dokáže jedno obočie a dve mean girls

V ďalšom tiktokovom videu si Selena sama zo seba robí srandu a fanúšikom hovorí, že mala menšiu nehodu s lamináciou obočia.

Selena si zo seba vystrelila na Tiktoku. Vraj mala nehodu s lamináciou obočia. Zdroj: TikTok/Selena Gomez

Hneď tri hodiny nato sa na Instagrame objavili screenshoty Kylie Jenner a Hailey Bieber, na ktorých si facetimujú svoje dokonale upravené obočia. Kylie si k tomu svojmu neváhala pripísať text: „Toto bola nehoda?“ Paralely medzi jej a Haileyným príspevkom a príspevkom Seleny na seba strhli všetku pozornosť, predsa len tých náhod tu bolo už nejako priveľa.



Myslí si to aj tiktokerka @devotedly.yours, ktorá vo svojom videu uviedla, že tentokrát to Kylie urobila zámerne.

Kylie a Hailey si vraj uťahovali so Seleninho obočia. Kylie hovorí, že je to nezmysel a Selenine príspevky nevidela. Zdroj: Instagram/Kylie Jenner

„Toto už zašlo priďaleko. Proti Selene som nikdy nič nemala a jej príspevky s obočím som ani nevidela. Robíte kauzu z niečoho, čo nie je. Je to hlúpe,“ vyjadrila sa Kylie a odpísala jej aj Selena. „Súhlasím s Kylie Jenner, je to všetko úplne zbytočné. Som fanúšička Kylie,“ vyjadrila sa speváčka.

Video zo záhrobia mení všetko

Už to vyzeralo, že zmierlivé komentáre oboch strán a všetkých druhov obočia uviedli celú pseudokauzu na správnu mieru, no vtedy prišla do hry Taylor Swift. Na Tiktoku sa totiž objavilo niekoľkoročné video, kde Hailey Bieber moderuje talkshow Drop the Mic a pri zmienke o Taylor Swift a jej novom albume simuluje zvracanie. Tiktoková verejnosť okamžite Hailey označila ako „mean girl“.

Keďže Taylor je Seleninou najlepšou kamoškou, Selena sa rozhodla vstúpiť do debaty a svoju „bestie“ si patrične zastať. „Je mi to ľúto, moja najlepšia kamarátka je a stále bude jednou z najlepších na scéne,“ sebavedome napísala na adresu videa.

Kráľovná Instagramu, ktorá na ňom nie je

Fanúšikovia na sociálnych sieťach zaujali jasný postoj. Kým Hailey Bieber ubudlo už 500-tisíc followerov na Instagrame (vrátane Camily Cabello aj Taylor Swift), Selena sa stala najsledovanejšou ženou na platforme. K dnešnému dňu na jej profile svieti až 389 miliónov followerov, čím s nadhľadom poráža aj Kylie Jenner a jej dokonalé obočie s 379 miliónmi.

Zdroj: Instagram (Selena Gomez)

Selena si však nenechá skákať po hlave a hneď potom, ako z nej Instagram urobil najsledovanejšiu ženu, oznámila, že odchádza zo sociálnych sietí. „Toto je trochu hlúpe. Mám 30 rokov a som na to príliš stará,“ vyjadrila sa a krátko nato si zmazala Tiktok bez toho, aby niekoho označila alebo spomenula. Na Instagrame sa však objavila už štyri dni po veľkom ozname, kde zdieľala fotku svojej kamošky, ktorá sa vydáva.

Celá kauzička však potiahla pozornosť iným smerom, Hailey bola totiž ako tínedžerka obrovskou fanúšičkou Justina Biebera a Seleny. A keď hovoríme, že obrovskou, tak to myslíme vážne. Dokonca si raz na Twitter zavesila status „team Jelena“. Auč. „Je šialené, ako Hailey a jej malá skupina kamošov šikanuje Selenu napriek tomu, že Hailey je za Justina vydatá 4 roky. Akože máš ho, dievča, vyhrala si, čo ťa vlastne štve?“ napísala na Twitter jedna z fanúšikov Seleny.

Ďalší fanúšikovia tvrdia, že Hailey Selenu kopíruje už roky. Prvou náhodou bolo, že Selena uverejnila na svoj Tiktok pieseň Let Me Go od Daniela Caesara. Krátko nato sa tá istá pieseň objavila na Instagrame Hailey. Fanúšička na Tiktoku @keylitha716 dokonca uverejnila video, ktoré hovorí: „Hailey, buď sama sebou.“ V zostrihu vidno niekoľko koláží, na ktorých má Hailey rovnaké oblečenie ako Selena, fotí sa v rovnakých pózach a dokonca býva v tých istých hoteloch.

Ako uvádza Evie Magazine, Hailey má navyše tetovanie na podobnom mieste, na akom ho má Selena, na chrbte. Ďalšie tetovanie písmena J, ktoré si Hailey dala spraviť u umelca Mr.K, až príliš nápadito pripomína Selenin prsteň, ktorý jej kedysi daroval Justin.

Hailey vraj celý život kopírovala Selenu. Zdroj: Youtube/This Happened

Počnúc s tým, že obe milujú Britney Spears až po vlastné kuchárske šou, sa podobnosť medzi dvoma ženami nedá prehliadnuť. Fanúšikovia si stoja za svojím a tvrdia, že náhody neexistujú a Hailey je Selenou posadnutá. V minulosti vraj na Instagrame sledovala aj niekoľko fanúšikovských účtov Seleny.

Hailey, si stalkerka, odkazuje jej internet

Okrem podobnosti dvoch žien sa fanúšikovia pohrali aj s časovou osou ich životov a niekoľko z nich si všimlo, že Hailey mala byť na mieste v podobnom čase ako Selena s Justinom (v čase, keď spolu randili).

Can we just take a second to acknowledge that Hailey Bieber literally STALKED Justin for yeaaarss? 💀 Hailey is not only a total mean girl who body shamed Selena but she’s also psycho I guess 😭 pic.twitter.com/nRgGClHFp6 — StanMina | ONCE | InSomnia (@ThaiTeaBoba____) February 21, 2023

Tiktokeri tvrdia, že Hailey si svojho nového manžela vystalkovala. „Hailey nie je len mean girl, ktorá zahanbuje Selenu, ale aj psychopatka, myslím,“ píše fanúšička Seleny. Vo videu nižšie vidno, ako Hailey čaká pred Justinovým hotelom ako šialená fanúšička, a to v rovnaký deň, v aký mal rande so Selenou.

Napriek tomu, že všetky útoky na Selenu z jej strany odmieta, internet si neprestáva myslieť svoje. Podľa Highsnobiety to už posledné dni nie je Selena vs. Hailey, ale internet vs. Hailey. Ďakujeme, že si túto malú investigatívu dočítal/-a dokonca, teraz si vyber tím a choď robiť niečo užitočné.

