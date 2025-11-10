Synonymum elegancie, nadčasového dizajnu a štýlu, za ktorý si vyslúžiš komplimenty.
Dlhý kabát patrí medzi najväčšie jesenné a zimné „must-have“ kúsky v ženskom šatníku. Ide o kúsok, ktorý je chic, nadčasový, elegantný aj neuveriteľne univerzálny, vďaka čomu v ňom budeš módna hviezda aj v bežný pondelok.
Kvalitný model premení aj basic outfit na niečo extra – stačí ho hodiť cez šaty s lodičkami na romantické rande alebo zladiť s džínsami, mäkkým svetrom a teniskami do práce, stále funguje perfektne!
V roku 2025 ho poprední návrhári aj známe značky posunuli na novú úroveň, keď dlhým kabátom pridali výrazné siluety, široké ramená a precíznu štruktúru, vďaka čomu sú ešte štýlovejšie. Výsledkom je klasika, ktorá má moderný mestský dizajn a zároveň vyžaruje sebavedomie.
Ak túžiš po uhladenom, elegantnom vzhľade, stav na overenú čiernu. Naopak, ak chceš niečo, čo ťa okamžite naladí na jesennú atmosféru, siahni po modeloch v odtieňoch hnedej, sivej či bordovej. Možností je nekonečne veľa. Pozri si 12 najzaujímavejších dlhých kabátov, ktoré nezruinujú tvoj rozpočet a prinesú ti komplimenty na každom kroku.
Mango Handmade Oversized Wool Coat – 149 €
Ako prvý v zozname je ručne vyrobený kabát v tmavobordovej farbe od značky Mango. Má dlhý oversized strih, golier so širokými klopami a výstrihom v tvare písmena „V“, dve hlboké bočné vrecká a dvojradové zapínanie. Základ modelu tvorí vlna (51 %), ktorá je doplnená o materiály ako polyester, viskóza či polyamid.
Značka Mango má obchody vo viacerých slovenských mestách vrátane Bratislavy a Košíc. Ak máš pochybnosti o správnej veľkosti, navštív ich. Cena kabátu je 149 eur a skvelo vyzerá aj v čiernom a hnedom vyhotovení z melírovanej tkaniny.
Zara Wool-Blend Coat – 149 €
V produktovom portfóliu Zary nájdeš obrovské množstvo kabátov, spomedzi ktorých sme vybrali dva najzaujímavejšie. Prvý, v čiernej farbe, je vyrobený z kvalitnej vlnenej zmesi z talianskych dielní s tonálnou podšívkou.
Má štandardné dvojradové zapínanie, golier s klopami, dve predné vrecká a manžety s gombíkmi. Cena je 149 eur a okrem online obchodu značky je dostupný aj v nákupnom centre Avion. Ak máš stres z výberu správnej veľkosti a bývaš v blízkosti hlavného mesta, odporúčame ti kabát radšej vyskúšať.
Zara Wool-Blend Coat – 169 €
Druhý dlhý kabát zo Zary, ktorý nás zaujal v novej kolekcii, je vyrobený zo zmesi vlny (75 %) a polyamidu (25 %), pričom má veľmi príjemnú textúru.
Hnedé vyhotovenie označené ako „Camel“ má dvojradové zapínanie na gombíky vpredu, nastaviteľný opasok s koženým efektom a viazaním, ktorý model ozvláštňuje, skryté bočné a predné vrecká s lemom a výstrih s klopami. Cena je o niečo vyššia, 169 eur. Stále však ide o dostupnú voľbu, ktorá nezruinuje tvoj rozpočet.
Weekday Oversized Wool-Blend Coat – 199 €
Atraktívny oversized dlhý kabát s cenou do 200 eur nájdeš tiež v ponuke značky Weekday, ktorá patrí do skupiny H&M.
Model s jednoradovým zapínaním je vyrobený zo zmesi recyklovanej vlny, polyesteru a alpaky. Má klopový golier s výstrihom v tvare písmena „V“, vypchaté ramená a vysoký zadný rozparok pre ľahký pohyb. Fresh mestský vzhľad dopĺňajú dve hlboké vrecká a mäkká tonálna podšívka. Zlaď ho s baggy tmavými džínsami a svetrom po vzore modelky a máš skvelý outfit.
Najbližší obchod Weekday z Bratislavy nájdeš vo Viedni.
COS Tailored Double-Breasted Wool-Blend Long Coat – 279 €
Dokonalé krajčírske spracovanie je základným kameňom estetiky značky COS, ktorá tiež patrí do skupiny H&M. Výnimkou nie je ani tento klasický kabát s dvojradovým zapínaním vyrobený z prvotriednej talianskej vlny z renomovanej továrne Manteco. Pozri si detail textúry látky a pochopíš, že ide o výnimočnú záležitosť s dlhou trvácnosťou.
Nadčasový čierny kúsok má rovný strih s dĺžkou pod kolená, zadný rozparok pre ľahký pohyb a tvarované švy v páse. Cena 279 eur je priamoúmerná kvalite použitých materiálov a následnému spracovaniu.
COS Oversized Wool Double-Breasted Long Coat – 279 €
Od značky COS sme vybrali aj ďalší model, tentoraz v oversized strihu v odtieni „Camel“, ktorý patrí medzi najpopulárnejšie vôbec.
Atraktívny dlhý kabát je vyrobený z recyklovanej vlny s rybím vzorom od talianskeho výrobcu luxusných textílií Manteco. Má výrazné klopy, výstrih v tvare písmena „V“, mäkké ramená a zadný rozparok s prémiovým prešívaním. Cena je 279 eur a v ponuke značky je tiež tmavozelená verzia.
& Other Stories Wool Long Coat – 299 €
Jeden z najzaujímavejších dlhých kabátov z nových kolekcií nájdeš v ponuke značky s názvom & Other Stories.
Model v sivom melírovanom vyhotovení má rovný strih so širokými ramenami s vypchávkami a je vyrobený zo zmesi vlny (77 %) a polyamidu (23 %), zatiaľ čo podšívka je z polyesteru a viskózy. Kabát má dvojradové zapínanie na gombíky, lištové vrecká a manžety. Dĺžka pri veľkosti S je 134 centimetrov.
V online obchode je k dispozícii tiež čierna a tmavofialová verzia. Cena je 299 eur.
Massimo Dutti Wool Long Coat – 299 €
Za 299 eur je v predaji aj ďalší kvalitný dlhý kabát, vďaka ktorému získaš komplimenty. Vlnený model od značky Massimo Dutti je podšitý tonálnou látkou a má dvojradové zapínanie na gombíky.
Elegantný vzhľad podčiarkuje golier s klopami v tvare písmena „V“, rukávy s gombíkovými manžetami, predné vrecká s klopou a rozparok vzadu, ktorý uľahčuje pohyb. Zladiť ho môžeš nielen s elegantnými šatami a lodičkami, ale aj s nohavicami a svetrom.
Massimo Dutti Wool-Blend Double-Breasted Long Coat – 299 €
Medzi sezónnymi novinkami Massimo Dutti nás zaujal ešte jeden dlhý kabát z vlnenej zmesi. Tentoraz v tmavšom hnedom odtieni z melírovanej tkaniny s oversized siluetou. Aj v tomto prípade má model dvojradové zapínanie na gombíky, dve bočné vrecká, raglanové rukávy a golier s klopami. Cena je rovnaká, a to 299 eur.
Oba štýly si môžeš vyskúšať v niektorom z obchodov v Bratislave. Môžeš sa spoľahnúť, že ti pri dobrom zaobchádzaní budú robiť radosť dlhé roky.
Aritzia The Evening Coat – 378 €
Do zoznamu sme zaradili tiež dlhý kabát s jednoradovým zapínaním v tmavohnedej farbe od kanadskej značky Aritzia, ktorá ponúka sofistikovanú ženskú módu od roku 1984.
Model je ušitý z luxusnej vlny a kašmíru, ktoré sú prirodzene teplé a majú jemný povrch. Materiály sú z poprednej talianskej továrne. Podšívka UnReal Suede Interlining ponúka izoláciu pred mrazivými teplotami aj ochranu pred vetrom. Nadčasový kúsok, ktorý budeš milovať.
The Frankie Shop Gaia Wool-Blend Double-Breasted Coat – 495 €
Pri tmavohnedej farbe zostaneme, keďže aj náš predposledný tip s rukopisom značky The Frankie Shop je ponorený do podobného odtieňa.
Model s názvom Gaia má oversized siluetu a je ušitý zo zmesi vlny, ktorá má 80 % podiel, a syntetického polyamidu. Maxi dĺžka po členky, spadnuté ramená, dvojradové zapínanie a skryté bočné vrecká robia z kabátu skvelého spoločníka k pohodlným mestským outfitom. Cena je 495 eur.
The Frankie Shop Valmere Faux Suede Coat – 549 €
Bodku za zoznamom najzaujímavejších dlhých kabátov na tohtoročnú jeseň a zimu dávame tmavohnedým kúskom z umelej semišovej tkaniny od návrhárskeho tímu značky The Frankie Shop.
Model s voľným strihom a maxi dĺžkou má vystužené ramená, zahnuté klopy, predné vrecká s lemom, veľké vnútorné vrecko, predné zapínanie na jeden gombík a rozparok na zadnej strane pre ľahký pohyb v mestských uliciach. Ak túžiš po originálnom jesennom kabáte, ide o správnu voľbu. Cena je 549 eur.