Chatovacia aplikácia Whatsapp prichádza s užitočnou novinkou, ktorá sa týka hlasových správ. Používatelia budú môcť zistiť ich obsah aj keď práve nemôžu hlasové správy počúvať, informuje portál webetainfo.com.

Vývojári plánujú do novej aktualizácie zahrnúť aj funkciu tituliek, ktorá obsah hlasovej správy prepíše do písaného textu. Ešte nie je jasné, kedy nová funkcia príde, no portál si myslí, že to bude už čoskoro.

„WhatsApp pracuje na funkcii „prepis hlasových poznámok“, ktorá bude k dispozícii v budúcej aktualizácii!“ informujú vývojári. Používateľov ubezpečujú, že aj tieto záznamy z hlasových správ budú šifrované.

