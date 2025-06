Tento milý moment rozosmial divákov aj moderátorku.

Bezpečnostný analytik Martin Královič poskytoval naživo rozhovor o bezpečnosti na hudobných festivaloch, keď mu vstup do živého vysielania nečakane narušil jeho syn Dávid. Po minúte odborného komentára sa malý chlapec objavil vo dverách, vošiel do miestnosti a so širokým úsmevom zahlásil: „Tati, ty si bol v telke!“, informujú tvnoviny.sk.

Královič sa neskôr na sociálnej sieti k vtipnej situácii vyjadril s humorom a láskou: „Má taký nevinný výraz, že mu odpustím aj tie najväčšie prešľapy. S vážnou tvárou som mu to síce vytkol, ale vnútri som sa strašne smial. Je super. Strašne ho ľúbim.“

Moderátorka Marianna Ďurianová sa na konci vstupu poďakovala nielen odborníkovi, ale aj jeho neplánovanému „asistentovi“.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa tvnoviny.sk (@tvnoviny.sk)