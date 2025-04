Plastický chirurg Juraj Gajdoš: Na Slovensku robí injekčné prsné implantáty ako jediný. Trendom je prirodzenosť (Rozhovor)

Dozvieš sa, prečo niektoré celebrity zrazu vyzerajú mladšie a čo máš robiť, ak vidíš prvé známky starnutia.

„Teraz sa dôraz kladie na vzhľad, ktorý sa nedá hneď ohodnotiť ako operovaný.“ Určite si pamätáš na roky, keď boli „IN“ juicy pery, výrazné prsné a zadkové implantáty (ďakujeme Kylie Jenner a Kim Kardashian). Teraz známe osobnosti vstúpili do „undetectable beauty,“ – dominuje trend, kedy sú kozmetické operácie vykonané tak, že si ich takmer ani nevšimneš.

Ako sa podarilo niektorým celebritám dosiahnuť výrazne mladší vzhľad? Aké zákroky sú v klinikách momentálne najviac populárne a čo by sme mali robiť, ak chceme zjemniť prvé známky starnutia bez prehnaného efektu? Aj to sme sa spýtali MUDr. Juraja Gajdoša, ktorý pôsobí ako plastický a estetický chirurg v Envy Klinike v Košiciach.

MUDr. Juraj Gajdoš je okrem iného prvý a jediný doktor na Slovensku, ktorý vykonáva revolučnú metódu na zväčšenie prsníkov MIA Femtech. O tom, ako funguje táto metóda, sa dozvieš v texte nižšie.

Envy Klinika sa viac ako 17 rokov špecializuje na krásu a zdravie. Okrem komplexnej starostlivosti v oblasti plastickej chirurgie a estetickej dermatológie ponúka inovatívne služby v internom lekárstve, laserovej a preventívnej medicíne, lekárskej kozmetike a trichológii.



Jej tím pozostáva z takmer 50 kvalifikovaných odborníkov, vrátane lekárov, zdravotníckeho personálu a terapeutov. Kliniku navštevujú aj známe tváre ako Dominika Cibuľková, Dara Rolins, Kristína Svarinská, Ema Fajnor, Martina Horňáková či Adam Bárdy.



Pobočky Envy Kliniky nájdeš v Bratislave, Košiciach, Liptovskom Mikuláši a v Prahe.💆‍♀️

MUDr. Juraj Gajdoš. Zdroj: envy klinika

Tento zákrok pravdepodobne absolvovali celebrity

Vieš, čo má spoločné Lindsay Lohan, Brad Pitt, Christina Aguilera a Dara Rolins? Nie, nie je to ich hviezdny status, ale výrazne mladší vzhľad, ktorý rozpútal horúcu diskusiu na internete. Fanúšikovia konšpirovali o „tajomstve“ ich nového imidžu – je to dobre aplikovaný botox a výplne, rhinoplastika alebo odstránenie tuku z líc?

Podľa MUDr. Juraja Gajdoša majú spomínané celebrity vykonané dve estetické procedúry: „Veľmi pravdepodobne ich spája chirurgický výkon deep plane faceliftu a neck liftu. Deep plane facelift je najkomplexnejší výkon na tvári, ktorého cieľom je vrátiť mladistvý vzhľad.“

Pokračuje: „U spomínaných celebrít jasne vidieť miesta pôsobenia deep plane faceliftu, a to na úrovni zlepšenia uhla medzi krkom a sánkou, vrátenie ostrej línie sánky, vyhladenie syslíkov a dvihnutie strednej tretiny tváre. Je tu možná kombinácia aj s výkonom v oblasti obočia, takzvaného brow liftu.“

Deep plane facelift zasahuje hlbšie vrstvy tváre, čím dosiahneš prirodzenejší a dlhodobejší efekt, zatiaľ čo bežný facelift upravuje len povrchové vrstvy kože.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa About Face Aesthetics (@aboutfacephilly)

Hype okolo Deep Plane Face Liftu a nenápadných prirodzených výsledkov si všimol aj MUDr. Juraj Gajdoš. Podľa jeho slov je momentálne veľký tlak na poskytovanie procedúr, ktoré vyžadujú minimálny čas na zotavenie.

„Teraz sa dôraz kladie na vzhľad, ktorý sa nedá jednoznačne ohodnotiť ako operovaný. To všetko vedie k mini invazívnym technikám operácií. Veľkú popularitu si získalo zariadenie, ktoré využíva rádiofrekvenčnú energiu Morpheus 8,“ vysvetľuje.

Pred a po zákroku deep plane face lift. Zdroj: Envy

„Botox je skvelá prevencia tvorby hlbokých vrások“

Hoci s Deep Plane Faceliftom naozaj dokážeš vizuálne omladnúť, tento zákrok sa odporúča ľuďom nad 40 rokov. Menej invazívny facelift, ktorý môžu absolvovať klienti nad 30 rokov, je zase Deep Plane Mini Facelift, s ktorým zlepšíš kontúry a obnovíš mladistvejší vzhľad tváre.

No čo v takom prípade, keď sa pohybuješ vo vekovej kategórii 25 – 30 rokov a vidíš prvé známky starnutia? Podľa MUDr. Juraja Gajdoša je potrebné sa najprv zamyslieť, ako intenzívne chceš riešiť prvé viditeľné vrásky a do akej miery akceptuješ prirodzený proces starnutia.

„Ako plastický chirurg venujúci sa operačným výkonom musím konštatovať, že je vhodné sa vyhnúť plastickým invazívnym výkonom na tvári v tomto veku. Jedinou operáciou, ktorú by som okolo tridsiatky zvažoval, by bola operácia horných viečok so silným genetickým zaťažením a poklesom,“ odporúča.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Envy Klinika (@envyklinika)

MUDr. Juraj Gajdoš tiež vysvetľuje, že vo veku 25 až 30 rokov je dôležitá každodenná starostlivosť o pleť. Základom je kvalitný a dostatočný spánok, vyvážená strava a dostatočný príjem tekutín.

„Bez dodržania otázky životného štýlu a stravovania nepomôže žiaden krémik. Produktová starostlivosť – základom je dôkladné každodenné čistenie pleti, zahrnutie látok ako vit. C, retinol, kyselina hyalurónová a salicylová. Extrémne dôležité je chrániť pleť pred slnkom s SPF50,“ dodáva.

Fun fact: Vedci zistili, že ľudia, ktorí dobre spia, majú Vedci zistili, že ľudia, ktorí dobre spia, majú menej viditeľných známok starnutia pokožky. Naopak, u tých, ktorí spia horšie, zaznamenali väčšiu stratu vody v pokožke. Okrem iného štúdia poukázala aj na to, že koža dobrých spáčov sa dokázala rýchlejšie zotaviť po vystavení UV žiareniu. ☝️🤓

Prípadne rozmýšľaš nad niečím, čo ti vyplní prvé vrásky takmer okamžite? Mnoho influencerov (aj v mladšom veku) ospevuje takzvaný „baby botox,“ čo je menšia dávka botulotoxínu, ktorá má slúžiť ako prevencia vzniku prvých a mimických vrások. Toto si o baby botoxe myslí MUDr. Juraj Gajdoš:

„Baby botox je z môjho pohľadu plne indikovaný pred objavením a pri objavení prvých jemných vrások. Je to skvelá prevencia tvorby hlbokých vrások. Ideálne miesto aplikácie sú vráska hnevu, oblasť očí a čela,“ potvrdzuje.

Toto je najviac žiadaný zákrok

MUDr. Juraj Gajdoš má vo svojej praxi mladšie zákazníčky, ktoré chcú absolvovať trendy procedúry a pacientov, ktorí presne vedia, čo chcú dosiahnuť, no nechajú si poradiť.

„Napríklad už vedia, že ich stále budem prehovárať na menšie implantáty. Mnohokrát si neuvedomujú, čo veľký a neprirodzený implantát so sebou prináša v budúcnosti. Obrovský pozor si dávam na trendové výkony ako napríklad cat/foxy eye operácie. Z môjho pohľadu ide o porušenie estetickosti v oblasti očí a obočia,“ objasňuje doktor Gajdoš.

Podľa slov MUDr. Juraja Gajdoša ukázali celosvetové štatistiky, že najžiadanejším zákrokom je operácia prsníkov a potom operácia očných viečok. „Na treťom mieste je to liposukcia. Markantný vzostup v posledných rokoch zaznamenal spomínaný Deep Plane Facelift.“

Envy Kliniku nenavštevujú len ženy, ale aj muži, ktorí chcú vyzerať dobre. Najčastejšie absolvujú zákroky ako operáciu očných viečok, liposukciu a odstránenie zväčšenej prsnej žľazy pri gynekomastii (zväčšenie prsníkov v dôsledku hormonálnej nerovnováhy).



Aj operácia pŕs môže vyzerať prirodzene

Čo sa týka operácie prsníkov, trendom roku 2025 sú menšie a prirodzene vyzerajúce prsia. Technológie sa posunuli natoľko, že ak chceš dodať svojim prsiam trochu „push“ nemusíš absolvovať invazívnu operáciu.

S technológiou MIA Femtech, čo sú prvé injekčné implantáty z biokompatibilného materiálu, dosiahneš zväčšené poprsie, ktoré vyzerá prirodzene na pohľad a dotyk. Procedúra garantuje vysokú úroveň bezpečnosti, kvality výkonu a chráni prsné tkanivo. Na Slovensku ho exkluzívne vykonáva iba MUDr. Juraj Gajdoš v košickej Envy Klinike.

„MIA Femtech nie je len nový zákrok. Je to nový postoj k ženskému telu. Bez strachu, bez bolesti, bez stereotypov. S rešpektom, technológiou a vedomím, že každá žena sa môže cítiť dobre vo vlastnej koži. MIA Femtech je prevratná metóda, ktorá spája najmodernejšie technologické postupy s minimálnou invazivitou,“ vysvetľuje MUDr. Juraj Gajdoš.

Pred a po zákroku MIA Femtech. Zdroj: Envy klinika

Ide o patentovanú techniku zväčšenia prsníkov pomocou špeciálneho prístroja, ktorý umožňuje vloženie implantátu bez nutnosti použitia skalpela na prsníku. Zákrok prebieha v lokálnej anestézii, trvá len približne 15 minút a odídeš domov ešte v ten deň. Rozdiel medzi klasickou metódou implantátov je najmä v miere invazity.

MUDr. Juraj Gajdoš vysvetľuje, že rekonvalescencia po výkone je neporovnateľná s klasickými implantátmi: „Nemáme žiadnu jazvu na prsníku. Najväčšiu výhodu vidím v spôsobe vytvorenia miesta uloženia implantátu. Je to takzvaná teória hniezdenia so zachovaním pôvodného tkaniva. Takto umiestnený implantát neporušuje hranice prsníka a to mu zaručuje dlhodobú bezpečnú polohu a tvar na hrudníku.“

Pred a po zákroku MIA Femtech. Zdroj: envy klinika

Implantáty MIA Femtech dokážu zväčšiť prsníky o jedno až dve čísla, pričom ti zachovajú prirodzený tvar poprsia. Výkon je vhodný pred aj po tehotenstve - nijako neovplyvňuje schopnosť kojenia. Avšak, MUDr. Juraj Gajdoš neodporúča túto techniku tým, ktorí nie sú spokojní s tvarom prsníka alebo väčším poklesom.