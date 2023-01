Aké typy infikovaných a príšer uvidíme v seriáli The Last of Us? Existujú aj horšie obludy ako clickeri

Seriál The Last of Us nakrútila spoločnosť HBO podľa slávnej videohry, pričom na ňom pracujú aj tvorcovia hry. Autori sa plánujú držať predlohy, takže vieme, kam seriál smeruje a čo v ňom ešte uvidíme.

Platí to aj pre infikovaných ľudí, ktorých v tomto svete delíme na niekoľko rôznych typov. Vďaka hernej predlohe vieme povedať, aké príšery uvidíme v rámci prvej, ale aj ďalších sérií, ktoré zatiaľ HBO neohlásilo. Ako dlho trvá, než sa infikovaní premenia, a čo ťa v seriáli ešte prekvapí?

1. Runner – niekoľko hodín po infikovaní, najneskôr do dvoch dní

Prvé štádium infekcie spraví z ľudí agresívnych jedincov, ktorí sa nedokážu kontrolovať. Primárne chcú svoje obete uhryznúť a rozšíriť tak infekciu, no sú až príliš drsní a svoje obete často začnú požierať. Zvyknú sa pohybovať v skupinách. Príznaky infekcie cordyceps sa u nich prejavujú tak, že sa viditeľne a nekontrolovateľne trasú.

Zdroj: Naughty Dog/HBO

2. Stalker – 2 týždne až rok po infikovaní

Stalkeri preferujú vlhké, tmavé miesta, kde ich nie je veľmi dobre vidieť. Pomaly prichádzajú o zrak, keďže im huba cordyceps začína prerastať cez mozog a hlavu. Postupne strácajú schopnosť hovoriť a namiesto toho vydávajú rôzne zvuky.

Dokážu sa prilepiť k stene a nechať hubu, aby z nich vyrástla a rozšírila sa po celom okolí. Svoje obete dokážu prekvapiť, keď sa náhle odlepia. Stalker je tichý, nepríjemný nepriateľ, keďže ja pohyblivejší ako runner. Sú oveľa inteligentnejší ako ostatné typy infikovaných.

Zdroj: Naughty Dog/HBO

3. Clickeri – rok po infikovaní

Clickeri sú v hre najnebezpečnejšími nepriateľmi. Hráča zabijú na jeden úder a sú oveľa odolnejší ako runneri. V druhej epizóde seriálu sme videli, že Joel jedného zabil až po niekoľkých výstreloch samopalom do hlavy na krátku vzdialenosť.

Ich jedinou slabinou je to, že nevidia a orientujú sa podľa zvuku. Sú naň veľmi citliví, takže ak sú veľmi blízko svojej obete, počujú aj jej dýchanie a jemné stonanie. V tom momente sa na obeť vrhnú.

Zdroj: HBO

Clickeri nevidia, pretože huba cordyceps im prerástla cez hlavu a oči. Z tela im vyrastajú huby a s človekom okrem humanoidnej postavy už nemajú nič spoločné. Riadia sa zvieracími inštinktmi a pokojne prejdú cez oheň, ak sa tam nachádza ich potenciálna obeť. Ľudia ich dokážu odlákať pomocou hluku. Clicker vydáva hrôzostrašný zvuk, v dôsledku čoho získal svoju prezývku.

4. Bloater – dlhé roky po infikovaní

Bloateri sú vzácni. Trvá totiž niekoľko rokov, než huba prerastie cez telo infikovaného natoľko, aby ho obložila viacerými vrstvami huby. Bloater sa podobá na obrovskú, prerastenú príšeru. Je extrémne silný a odolný.

Ľudí dokáže roztrhať rukami a nezomrie ani po silnom výbuchu. Bloater dokáže z tela vypúšťať spóry z húb a aj ich hádzať na diaľku. Je však pomalší a menej obratný. V seriáli ich zrejme vytvorili za pomoci počítačových efektov. Ak je niekto taký frajer ako Joel v hrách, dokáže sa s ním vysporiadať nasledovne (video ti ukáže scénu z hry The Last of Us II).

Zdroj: Naughty Dog/HBO

5. Shambler – podobne ako bloater, roky po infikovaní

Shambler je iný vývojový druh bloatera. Tvorcovia ich predstavili v druhej hre. Sú to infikovaní, ktorí sa zdržiavali vo vlhkom prostredí alebo vo vode a po niekoľkých rokoch sa im diametrálne zmenila stavba tela. Sú veľkí a na rozdiel do bloaterov dokážu šprintovať a svoju obeť zvaliť na zem. Z tela im navyše unikajú toxické výpary, takže je nebezpečné bojovať s nimi na blízko.

Zdroj: Naughty Dog/HBO

6. Rat King a jeho Stalkeri – dlhé roky po infikovaní

Ide o unikátny druh infikovaného, ktorý sa objavil len v druhej časti hry, a to len raz. Rat King vznikne spojením viacerých infikovaných a je takmer nemožné ho zabiť. Navyše, keď aj niekto zničí jeho hlavné telo, oddelia sa z neho jeho časti, ako napríklad stalkeri či clickeri. Rat King predstavuje ojedinelú deformáciu. Je rovnako silný a nebezpečný ako bloater a dokáže uvoľňovať toxické výpary.

Zdroj: Naughty Dog/HBO

Uvidíme nové typy infikovaných?

Seriál má unikátnu možnosť predstaviť celkom nový druh infikovaných príšer. Hre The Last of Us: Part II sme v našej recenzii ako jedno z mála negatív vytkli nedostatok nových typov infikovaných. Ako sme videli už v spomínanej hre, práve prostredie a jedinečné podnebné podmienky dokážu pozmeniť vývoj infikovaného, a tak môžu tvorcovia predstaviť množstvo iných variácií.

Zdroj: Naughty Dog/HBO

Zaujímavé by bolo sledovať aj to, ako by vyzerali infikované zvieratá, no zdá sa, že seriál v tomto bude nasledovať hru a infekciu cordyceps zvieratá nedostanú. Ako však môžeš vidieť na ilustračnom obrázku od umelca Thomasa Wievegga, taký clicker lev by bol pravdepodobne veľmi nebezpečný protivník.

Zdroj: Naughty Dog/HBO

