10 slávnych hollywoodskych režisérov a hercov, ktorí kritizujú marvelovky a nadávajú na ne. Pripojili sa Tarantino aj Cameron

Hollywoodske celebrity kritizovali štúdio Marvel, ich filmy a „komiksáciu“ hollywoodskej tvorby ešte pred slávnymi výrokmi legendárneho režiséra Martina Scorseseho, ktorý povedal, že marvelovky nie sú „cinema“.

Odmietnuť kritiku marveloviek úplne je nemožné aj pre ich fanúšikov, a tak sme sa rozhodli dať dohromady 10 prípadov, keď slávni tvorcovia či herci kritizovali Marvel a komiksové superhrdinské filmy celkovo.

1. Ridley Scott (režisér Alien či Gladiator)

Scott nebol v rozhovore pre Digital Spy ostrý či konkrétny. Jednoducho povedal, že superhrdinské filmy celkovo nie sú pre neho.

„Nie je to pre mňa. Preto som žiadny nenakrútil, aj keď ma o to žiadali viackrát. Nedokážem uveriť v tú nereálnosť situácie, v akej sa vždy ocitnú.“

O päť rokov neskôr, v roku 2021, už bol v rozhovore pre Deadline emotívnejší a kritizoval príbehy v komiksovkách.

„Sú nudné ako hovno. Majú veľmi zlé scenáre.“

2. Dennis Villeneuve (režisér Duna či Arrival)

„Možno je problém, že je pred nami príliš veľa marveloviek, ktoré sú ako cez kopirák. Možno nás takéto typy filmov tak trochu premenili na zombíkov,“ povedal pre španielske noviny El Mundo.

3. Quentin Tarantino (režisér Unglorious Basterds či Kill Bill)

„Sú to asi jediné filmy, ktoré vytvárajú vzrušenie a očakávania naprieč fanúšikovskými základňami a niekedy aj v rámci hollywoodskych štúdií. Na to sa ľudia tešia. Sú jasnou reprezentáciou súčasnej éry Hollywoodu. Nie je veľmi priestor na nič iné,“ povedal v podcaste 2 Bears, 1 Cave.

Je teda veľmi pravdepodobné, že Quentin nikdy nenatočí štúdiový superhrdinský film. Povedal to pre Los Angeles Times: „Tieto filmy nakrúcajú najatí režiséri, aby urobili istú prácu. Ja také vecí nerobím. Nehľadám a nepotrebujem prácu.“

4. James Cameron (režisér Terminator 2 či Avatar)

Cameron kritizoval ako filmy, tak ich efekty. Porovnával napríklad Thanosa so svojimi postavami v Avatar: The Way of Water.

„Thanos? Dajte mi pokoj. Videli ste predsa Avatar 2. Nedá sa to porovnávať.“ Thanos je pritom jedna z najkvalitnejšie spracovaných postáv počítačovými efektmi. Kto vie, čo by asi Cameron povedal, keby videl tie nepodarené napríklad v seriáli She-Hulk.

Cameron kritizoval aj to, ako sa superhrdinovia od DC a Marvelu správajú.

„Je jedno, koľko rokov majú postavy v týchto filmoch. Všetci sa správajú ako vysokoškoláci. Majú vzťahy, ale nie naozaj. Nikdy neprestanú robiť to, čo robia, kvôli svojim deťom. Veci, ktoré nás skutočne držia pri zemi a ktoré nám dávajú silu, lásku a zmysel? Tieto postavy to nezažívajú a tak sa podľa mňa filmy nerobia.“

5. Jane Campion (režisérka The Power of the Dog)

Oscarová režisérka snímky The Power of the Dog Jane Campion doslova nenávidí superhrdinské filmy.

„Skutočne ich nenávidím. Nikdy by som žiadny nerežírovala. Sú na smiech. Občas sa pri nich usmejete, ale o čom vlastne sú? Dospelí muži v pančuškách. Vyzerá to ako z pantomímy.“

6. Roland Emmerich (režisér The Independence Day či 2012)

„Prirodzene, Marvel, DC a Star Wars tak trochu ovládli Hollywood. Ničí to náš priemysel, pretože nikto už nerobí nič originálne.“

Povedal režisér, ktorý so snímkou Moonfall nakrútil už „44. film“ o tom, ako niekto a niečo ničí planétu Zem, a ešte k tomu to spravil príšerne.

7. Jodie Foster (herečka zo Silence of the Lambs, režisérka House of Cards a Black Mirror)

„Návšteva kina sa podobá návšteve zábavného parku. Štúdiá robia nekvalitný obsah v snahe zavďačiť sa širokým masám a akcionárom. Je to ako hydraulické štiepenie a vŕtanie do zeme (takzvaný fracking, pozn. red.) – v tomto okamihu na tom profitujete, ale zároveň tým dlhodobo škodíte planéte. Tento trend má za následok ničenie diváckych návykov po celom svete,“ zamyslela sa v rozhovore pre RadioTimes ešte v roku 2017.

8. Francis Ford Coppola (režisér The Godfather či Apocalypse Now)

Keď v roku 2019 Martin Scorsese (The Irishman, Goodfellas) povedal, že nedokázal dopozerať marvelovku, lebo mu to pripadalo ako zábavný park a nie kinofilm, spôsobil tým vlnu ďalších vyjadrení. Niektorí s ním nesúhlasili a kritizovali ho, iní ho podporili. Medzi jeho zástancov patrí aj režisér Coppola, ktorý povedal, že Scorsese bol ešte veľmi mierny.

„Scorsese má pravdu, že to nie je ‚cinema‘. Od filmu totiž očakávame, že sa z neho naučíme, že z neho niečo získame, osvietenie, vedomosti či inšpiráciu. Martin bol mierny. Nepovedal, že tie filmy sú neznesiteľné, čo tvrdím ja.“

9. Ari Aster (režisér Hereditary a Midsommar)

„Som otrávený z toho monopolu. Bude však lepšie, keď sa k tomu nevyjadrím, keďže vždy, keď tak niekto urobí, je z toho škandál. Neviem, čo sa musí zmeniť. Diváci producentom a štúdiám opakovane ukazujú, že toto je cesta, ako zarobiť najviac peňazí.“

10. Alejandro G. Iñárritu (režisér The Revenant či Birdman)

„Bol by som hrozný režisér superhrdinských filmov. Nie je nič zlé, keď je na tieto filmy fixované 7-ročné dieťa, ale myslím, že je nezdravé nedospieť,“ povedal oscarový režisér pre server Deadline.

