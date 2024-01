Johnny Depp ako Daredevil a Megan Fox ako Catwoman. Takto by vyzerali hollywoodske hviezdy v komiksových filmoch podľa AI

Umelá inteligencia dokáže robiť zázraky, preto sme sa s ňou trocha pohrali.

Bruce Willis ako Aquaman, Daniel Radcliffe ako Dr. Strange a Jenna Ortega ako Black Widow? Prečo nie? Multiverzum sa skloňuje v komiksových filmoch posledné roky čoraz častejšie a jednu postavu niekedy hrajú v jednom filme pokojne aj traja herci.



Vyskúšali sme preto pomocou umelej inteligencie, ako by slávne hollywoodske hviezdy vyzerali v akčných komiksovkách od Marvelu či DC, pričom sme skúsili aj úplne uletené kombinácie. Niektoré ťa zaručene pobavia. Pripravili sme pre teba 25 obľúbených komiksových postáv s novými tvárami.

Nezabudni nám do komentára napísať, ktorý herec alebo herečka sa ti do konkrétnej roly najviac hodia.

Zdroj: Martin Adam Pavlík/Refresher via DREAM.AI/WOMBO

Tom Cruise ako Wolverine

Síce Wolverina preslávil vysoký Austrálčan Hugh Jackman, Tom Cruise by sa do tejto postavy na základe AI celkom hodil. Zamračený výraz vie nahodiť ukážkovo a šprintovať či mávať päsťami mu tiež nerobí problém, keďže nakrútil sedem dielov zo série Mission: Impossible a kopec ďalších akčných filmov.

Zdroj: Martin Adam Pavlík/Refresher via DREAM.AI/WOMBO

Johnny Depp ako Daredevil

Zatiaľ čo filmová adaptácia Daredevila z roku 2003 s Benom Affleckom bola slušným fiaskom, tá seriálová z roku 2015 bola na úplne inej úrovni. Divákov strhla parádnou akciou a úchvatnými jednozáberovkami. A hoci Charlie Cox bol ako Daredevil výborný a presvedčivý, Johnny Depp vyzerá podľa nás zo všetkých doterajších predstaviteľov najviac cool.

Zdroj: Martin Adam Pavlík/Refresher via DREAM.AI/WOMBO

Angelina Jolie ako Captain Marvel

Hviezda z filmov Lara Croft: Tomb Raider, Wanted alebo Mr. & Mrs. Smith si už v jednej marvelovke zahrala (stvárnila Thénu v Eternals) a vyzerá to tak, že by jej to svedčalo aj v obleku Captain Marvel. Určite by bola výraznejšia než práve súčasná predstaviteľka tejto postavy – Brie Larson.

Zdroj: Martin Adam Pavlík/Refresher via DREAM.AI/WOMBO

Brad Pitt ako Captain America

Oscarový herec sa dlho vyhýbal komiksovkám, až kým sa neobjavil v Deadpoolovi 2 ako Vanisher. Prezradil však, že to bola tá najhoršia vec, akú kedy urobil. Pre LADbible neskôr povedal, že so superhrdinskými filmami už skončil. Škoda. V role Captaina Americu by vyzeral celkom štýlovo.