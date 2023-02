KVÍZ o The Last of Us: Si viac ako Joel alebo Ellie?

The Last of Us patrí medzi výnimočne úspešné seriály. Chvália ho ako diváci, tak aj kritici. Ak už máš za sebou prvú tretinu série, asi poznáš hlavnú dvojicu hrdinov. Vieš však, na ktorého z nich sa viac podobáš?

Otázky sme vytvorili podľa seriálu, na vyplnenie kvízu nie je potrebná znalosť hier.

Kvíz KVÍZ: Si viac ako Joel alebo Ellie? 1/10 Zdroj: HBO Čo ťa najviac vystihuje? Navonok sa tvárim tvrdo, ale pritom mám dobré srdce. Som tvrdohlavý/-á a neopatrný/-á. Veľa riskujem. 2/10 Zdroj: HBO Ako reaguješ na to, keď niekto nechce odpovedať? Opýtam sa neskôr znova, chcem poznať odpoveď. Nechám to tak. Radšej sa nevypytujem, mám dosť svojich starostí. 3/10 Zdroj: HBO Aký máš vzťah k nožom? Skvelý. Radšej mám strelné zbrane. Žiaden výnimočný. Pobijem sa aj päsťami. 4/10 Zdroj: HBO Čo je prvoradé? Hlavne prežiť. Objavovať svet. Milovať. 5/10 Zdroj: HBO Ktorý z týchto outfitov si vyberieš na život v zombie apokalypse? Nohavice s mnohými vreckami a košeľu, pretože tam môžem schovať zbrane a rukávy použiť ako obväzy. Niekoľko vrstiev tričiek a obyčajné nohavice, dôležité je pohodlie. Keď mám zomrieť, nech to stojí za to. Oblečiem si to najlepšie, čo doma mám. 6/10 Zdroj: HBO Najdôležitejšie pre prežitie je... Držať si pri sebe pár schopných ľudí a dôverovať iba sebe. Hlavne sa nechať viesť, sám/sama by som aktuálne neprežil/neprežila. Neviem, nemám v tomto ohľade skúsenosti. 7/10 Zdroj: HBO Zombie idú po členovi tvojej partie. Keď utečieš, máš veľkú šancu na prežitie. Ak zostaneš, zrejme zomrieš. Tvoja voľba? Útek. Je to racionálne. Chcem prežiť. Zostanem, aj keď je malá šanca, že to zvládneme. Prispôsobím sa rozhodnutiu vodcu skupiny. 8/10 Zdroj: HBO Aký máš vzťah k cynickému humoru? Je to moje druhé ja. Občas zo mňa nejaký ten vtip vypadne. Počas zombie apokalypsy nie je čas na vtipy. 9/10 Zdroj: HBO Valí sa na vás skupina zombie. Ako sa zachováš? Budem našu skupinu viesť. Rozdelím pozície a budem prvý/prvá v bojovej línii. Nechám sa viesť, ale nebudem zas skákať, ako niekto píska. Mám svoj rozum. Povedzte mi, kam sa mám postaviť a čo mám robiť. 10/10 Zdroj: HBO Člen tvojej skupiny je infikovaný, čo spravíš? Neváham ho zastreliť. Budem mať veľkú dilemu, čo spraviť. Počkám, kým sa premení, a potom ho zabijem. Vyhodnotiť kvíz

