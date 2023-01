The Last of Us je najúspešnejší nový seriál od HBO od roku 2010. Premiéru videlo takmer 5 miliónov ľudí

Viac divákov malo počas premiéry len House of the Dragon, je to však spin-off seriálu Game of Thrones.

Server Deadline informuje, že postapokalyptický seriál The Last of Us videlo v nedeľu večer na kanáli HBO a na streamovacej službe HBO Max viac ako 4,7 milióna divákov. To číslo odvtedy ešte narástlo, no už premiéra spôsobila malý rekord. The Last of Us je najúspešnejším novým seriálom od HBO od roku 2010, keď sa veľkej obľube tešil seriál Boardwalk Empire.

Zdroj: Naughty Dog

Odvtedy mal viac divákov počas premiérovej epizódy len seriál House of the Dragon, keď jeho prvú časť v auguste 2022 videlo 9,99 milióna divákov. Nejde však tak úplne o nový seriál, keďže je to spin-off Game of Thrones, azda najväčšieho seriálu v histórii.

Zástupcovia HBO podľa Deadline tvrdia, že nedeľné čísla sledovanosti predstavujú niečo medzi 20 – 40 % celkovej sledovanosti. Je možné, že prvú epizódu si celkovo pozrie od 15 do 20 miliónov divákov. The Last of Us má za sebou veľmi pozitívne recenzie a nadšené reakcie ako kritikov, tak bežných divákov. Všetko potrebné o seriáli, ktorý v HBO nakrútili podľa herného fenoménu, sa dozvieš tu.

