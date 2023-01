The Last of Us je najlepší seriál natočený podľa videohry. Recenzenti sa rozplývajú nad hercami a emotívnym príbehom

Niektorí recenzenti už videli celú sériu post-apokalyptického seriálu The Last of Us z produkčnej dielne HBO a PlayStation Productions (seriál nakrútili podľa slávnej, rovnomennej videohry).

Zahraniční kritici len ťažko hľadajú negatíva. To bol aj náš príklad, keď sme po videní dvoch častí zhodnotili, že The Last of Us má potenciál stať sa jedným, ak nie vôbec najlepším seriálom roka. A to je ešte len január.

Efekty, editácia, hudba a ostatné post-produkčné aspekty ešte pritom úplne tvorcovia nedokončili. Pôsobí to trochu rušivo a my si chceme seriál užiť už hotový.

Have seen all 9 episodes of #TheLastOfUs and have never played the game. I now understand why I kept hearing such high praise about the story & writing. LOVED the series. I don’t know who would give it a bad review. Some of the episodes are INCREDIBLE. Can’t wait to watch again. pic.twitter.com/mcFvMAAA5V — Steven Weintraub (@colliderfrosty) January 10, 2023

Tvorcovia Neil Druckman (režíroval a vytvoril hru) a Craig Mazin (vytvoril minisériu Chernobyl) sa rozhodli, že postavy Billa (Nick Offerman) a Franka (Murray Bartlett) potrebujú viac priestoru, a tak rozšírili ich príbeh a zrejme aj romantický vzťah. Prvá séria má takýchto výborných epizód údajne viac.

Recenzenti chvália prácu s kamerou, napínavú réžiu či dokonalé spracovanie skvelého príbehu z hry, ktorý tvorcovia emotívne rozšírili a upravili. Slová chvály mali aj pre hereckých predstaviteľov, obzvlášť Nicka Offermana, Pedra Pascala (Joel) a Bellu Ramsey (Ellie).

Čo môžeš od seriálu čakať? Ešte hlbšie preskúmanie tém, ktorých prítomnosť bola tak výrazná už v príbehu a prostredí hry. Dej sa odohráva 20 rokov po vypuknutí apokalypsy. Infekcia Cordyceps, ktorá existuje aj v skutočnom svete, začala napádať ľudí. Stalo sa tak prvýkrát v histórii po mutácii vírusu, ktorý robí zo živých bytostí nemysliace, agresívne a brutálne jedince.

There is one episode that is going to destroy people. I thought I was ready for it but, damn, I really was not. — Tamoor Hussain (@tamoorh) January 10, 2023

Nákaza sa šírila uhryznutím alebo úponkami vírusu a celý svet sa čoskoro zahalil do tmy. Práve v tme sa najviac darí príšerám, či už je reč o infikovaných, ktorí ťa chcú roztrhať a zožrať, alebo o zdravých ľuďoch, ktorých mozog je stále nedotknutý a jednoducho im vyhovuje anarchia a život bez pravidiel.

The Last of Us je o prežití a o tom, čo sme ochotní urobiť, aby sa nám to podarilo a aby sme ochránili našich najbližších. Je to aj príbeh o pomste, láske a zabudnutí. Recenzenti vyzdvihujú emotívne scény a nervydrásajúce momenty, keď sa postavy bijú s infikovanými clickermi, ktorí vydávajú hrôzostrašný zvuk a orientujú sa echolokáciou, keďže im huba Cordyceps prerástla cez mozog, oči a oni tak vôbec nevidia.

Anchored by two outstanding lead performances from Bella Ramsey and Pedro Pascal, The Last of Us delivers an enriching show for fans, while also managing to stay welcomingly thrilling to newcomers.



Our Season 1 review: https://t.co/gigReh66I1 pic.twitter.com/BNivQxHCNl — IGN (@IGN) January 10, 2023

The Last of Us má na Rottentomatoes zo 60 recenzií až 58 pozitívnych (97% kritikov dalo seriálu palec hore) s priemerným hodnotením 8.8/10. Pre porovnanie, je to viac ako dostala prvá séria Severance a menej ako tretia séria Succession či Arcane. Inými slovami, čaká nás obrovská sci-fi pecka, ktorá je viac o dramatických momentoch, vzťahoch medzi ľuďmi a napínavom terore než o veľkolepej akcii.

Prvú epizódu si budeš môcť pozrieť už 16. januára na HBO Max. Tu si môžeš prečítať náš exkluzívny rozhovor s hercami zo seriálu vrátane hollywoodskej hviezdy Pedra Pascala.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.