Videli sme prvé dve časti veľkolepého The Last of Us od HBO. Čaká ťa rovnaká revolúcia v „zombie“ žánri, ako keď vyšla hra?

Už. 16. januára odštartuje nový postapokalyptický seriál The Last of Us, ktorého výroba stála spoločnosť HBO viac ako niektoré série Game of Thrones. My sme vďaka HBO mohli vidieť prvé dve epizódy, na ktorých je vysoký rozpočet hneď vidieť.

Seriál nakrútili podľa jednej z najlepšie hodnotených videohier. Hra The Last of Us vyšla na PS3 v roku 2013 a jej pokračovanie na PS4 (obe hry si môžeš zahrať v modernej grafike aj na PS5). Prvá epizóda sa celá odohráva 20 rokov v minulosti počas dňa, keď sa nákaza nekontrolovateľne rozšírila po celom svete.

Infekcia cordyceps ovládla mozgy ľudí

Infekciu spôsobuje huba Cordyceps, ktorá sa dostane do mozgu hostiteľa a úplne ovládne jeho správanie. Zmení ho na agresívneho jedinca a naďalej v ňom mutuje a rozširuje sa po celom tele a primárne mozgu. Cordyceps je skutočná huba aj v našom svete, no v súčasnosti sa nedokáže dostať do človeka.

V tomto seriáli však zmutuje, podarí sa jej to a nastane apokalypsa. Cordyceps sa v seriáli na rozdiel od hier nešíri vzduchom, ale len uhryznutím a úponkami huby, ktoré dokážu vytvárať celú sieť prepojeného, mysliaceho vírusu.

Ako zmenili príbeh oproti hrám?

Zmeny sa týkajú aj toho, ako veľa času trávime s postavami, o čom sa rozprávajú a ako sa dostanú na určité, dôležité miesta v deji. Naopak, niektoré scény a dialógy sú akoby vytrhnuté z hry a nakrútené so živými hercami. Je tu niečo pre nováčikov, ale aj veľkých fanúšikov série.

S príbehovým materiálom tvorcovia v prvých dvoch častiach narábajú citlivo a vidieť, že na seriáli pracoval aj režisér a tvorca hry Neil Druckman. Ten režíroval aj druhú epizódu.

Tvorcovia detailne predstavili svet, v ktorom sa príbeh odohráva. Úvod seriálu ukazuje, prečo je infekcia cordyceps taká strašidelná, a na rozdiel od hry seriál ukazuje, ako čelili apokalypse iné krajiny sveta.

Zdroj: HBO Max

Komplexné, úžasne napísané postavy v špinavom a atmosférickom postapokalyptickom svete si zamiluješ

The Last of Us sa odohráva v postapokalyptickom, drsnom a brutálnom svete, v ktorom často najväčšou hrozbou nie sú infikovaní, ale zdraví ľudia. Tí môžu svoje odporné charaktery pestovať práve v tomto postapokalyptickom prostredí.

Joel, hlavná postava seriálu, má vyše 50 rokov a dobre to vie. Ako pašerák prevážajúci veci z karanténnej zóny v Bostone a naspäť už videl a aj sám urobil veľké zverstvá. Jeho najnovší náklad, 14-ročná tínedžerka Ellie, však netuší, aký je naozaj svet mimo bezpečnej, karanténnej zóny.

Zdroj: HBO Max

Ellie a Joel sa na začiatku nepoznajú, no postupne sa zbližujú a začína im na sebe záležať. Musia sa dostať cez celé USA, aby Ellie doviezli do výskumného laboratória skupiny Fireflies, ktorá sa pokúsi vyvinúť s pomocou Ellie vakcínu a vrátiť svet do pôvodného stavu. Joelove motivácie na opustenie svojho života a komfortu sú veľmi opodstatnené, no ak sa ich chceš dozvedieť, musíš si pozrieť prvé dve časti.

Okrem barbarov, lupičov, kanibalov a iných zlých ľudí budú na ceste čeliť aj clickerom a iným typom infikovaných. Niektorí ich uvidia a okamžite na nich zaútočia. Clickeri sa orientujú pomocou echolokácie. Nevidia, no majú extrémne citliví sluch. Ak ťa začujú, najlepšie urobíš, ak začneš utekať. Kde je totiž jeden clicker, zrejme tam bude aj ďalší.

Z týchto scén srší napätie. Tvorcovia ním narábajú skvelo aj s postupnou gradáciou, vďaka čomu je druhá epizóda a jej vyvrcholenie pastvou pre oči televízneho diváka.

Zdroj: HBO Max

Napínavé scény s clickermi

Infikovaní a clickeri boli skutočne na nakrúcaní a nie sú to výtvory počítačových expertov. Tvorcovia masiek a mejkapu si dali záležať a príšery vyzerajú úžasne. Rovnako tak ťa očarí špinavý, zeleňou obrastený postapokalyptický svet plný zrúcaných mrakodrapov, rozbitých ciest a spráchnivených domov. Tvorcom sa dokonale podarilo zreplikovať estetiku a atmosféru herného sveta.

Úžasná je aj hudba od oscarového skladateľa Gustava Santaollalu (Babel, Brokeback Mountain), ktorý ju zložil aj pre hry. V jednej scéne z prvej epizódy, keď si Joel plánuje cestu naprieč USA, sa však vôbec nehodila. Ide o hudbu, ktorá v hre išla počas súbojov, takže je adrenalínová a vyzýva k napätiu/akcii, zatiaľ čo v seriáli Joel v scéne pije a sedí za stolom. Tvorcovia vložili do scény hudbu z hry nasilu a uškodili jej tým. Niektorým hráčom možno bude prekážať aj fakt, že niektoré dialógy sú v seriáli identické a vytrhnuté z herných scén.

Zdroj: HBO Max

HBO vybralo aj správnych hercov. Pedro Pascal (Narcos, Game of Thrones) je vynikajúci Joel a už po dvoch epizódach sme sa do jeho spracovania postavy zamilovali. Páči sa nám aj Bella Ramsey (Game of Thrones, Catherine Called Birdy) ako Ellie. Herečka presne vystihuje jej rebelský charakter, nedôverčivosť a hravosť tínedžerky.

Anna Torv (Mindhunter) je fantastická Tess, Joelova blízka priateľka, no Gabriel Luna (Terminator: Dark Fate) zatiaľ nemal veľa priestoru ukázať sa ako Joelov brat Tommy, čo sa však v rámci prvej série ešte zmení.

The Last of Us má našliapnuté k titulu najlepšieho hraného seriálu či filmu nakrúteného podľa videohry. Ak si seriál udrží kvalitu prvých dvoch častí, čaká nás poriadne drsná a príbehovo silná nálož napínavého postapokalyptické trileru s úžasnými postavami a skvelo vyzerajúcim, zničeným svetom.

Zdroj: HBO Max

