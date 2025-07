Herec Johnny Depp po takmer piatich rokoch otvorene prehovoril o svojom odchode z filmu Fantastické zvery, ktorý nasledoval po obvineniach z domáceho násilia a súdnych sporoch s Amber Heard.

Johnny Depp sa po rokoch mlčania rozhodol prehovoriť o okolnostiach svojho konca vo filmovej sérii Fantastické zvery, kde stvárnil čarodejníka Gellerta Grindelwalda.

V rozhovore pre The Telegraph uviedol, že bol v podstate „odkopnutý" zo dňa na deň a mal pocit, že ho chceli úplne vyradiť z filmového sveta. Hoci pôvodne Warner Bros., režisér David Yates a autorka J.K. Rowling stáli za ním, v novembri 2020 ho štúdio požiadalo, aby „rezignoval".

Depp to vtedy rešpektoval, no s odstupom času priznáva, že ho to veľmi zasiahlo. „Doslova to skončilo v jedinej sekunde. Povedali mi: ‘Chceme, aby si rezignoval.’ Ale ja som vedel, že v skutočnosti chceli, aby som odišiel navždy,“ povedal herec. Nakoniec v poslednej časti trilógie herca nahradil Mads Mikkelsen.

Depp dodal aj ostrý komentár priemyslu: „F*** you. Je vo mne príliš veľa, aby ste ma zničili. Ak si myslíte, že mi môžete ublížiť viac, než som už bol ranený, veľmi sa mýlite.“ Pripomenul tiež, že súdne spory musel podstúpiť, lebo „inak by som už nebol sám sebou“.

V súčasnosti sa Depp vracia ako režisér. Jeho film Modìgliani: Three Days on the Wing of Madness má premiéru v piatok 11. júla.