Tento víkend bude plný (nielen) hudobných zážitkov.

Prvý augustový víkend je pred nami a s ním aj tvoj obľúbený víkendový radar. Počasie síce nebude úplne letné, no ani to by ťa nemalo odradiť od toho, aby si vyrazil/a do mesta a užil/a si víkend v skvelej spoločnosti.

Piatok 1.8.

Víno pod hviezdami

Pezinské vinohrady opäť ožijú festivalom Víno pod hviezdami, ktorý aj tento rok ponúkne bohatý program. Tešiť sa môžeš na koncerty Richarda Müllera, Kaliho, Strapa, Porsche Boya či skupiny Para, ale aj na výber skvelých vín od výnimočných vinárov, Hviezdnu galériu, pozorovanie hviezd a množstvo ďalších zážitkov. Festival bude od piatka do soboty, vstupenky nájdeš tu.

Moderné hip-hopové a trapové beaty

V Alchymistovi sa o poriadnu dávku energie postarajú dvaja známi zástupcovia lokálnej scény – Matey CT a Cenatt CT. Títo headlineri roztočia piatok v meste párty, ktorá odštartuje už o 20:00. Vstupné na akciu začína na 5 eurách.

Boat Disco

Od 17:00 do 22:00 si na lodi Harmónia pri nákupnom centre Eurovea užiješ poriadnu dávku kvalitného R&B. Vystúpia Laris Diam, Fralaa, Vunky Lao aj Viktor Beech, chýbať nebude ani živý saxofón a flauta. Priprav sa na jedinečný hudobný zážitok pri západe slnka. Lístky nájdeš tu.

Drum & bass v Aldea Clube

Milovníci tohto žánru si aj tento piatok večer prídu na svoje. Od 22:00 tam totiž C:rcle spolu so svojimi kamošmi naservíruje poriadnu dávku kvalitného soundu. Vstupenky na akciu si môžeš kúpiť už teraz.

Subtension v Starej tržnici

Tak sem rozhodne choď! Vstup je voľný a o zábavu sa v Starej tržnici postará mladý Mario Dočekal, známy ako Subtension. Ten sa stihol zapísať do histórie svetových drum & bass labelov ako Ram Records, Critical Music či Neosignal. Dnes búra hranice elektronickej hudby a žánrovo sa neškatuľkuje.

Sobota 2.8.

Žúr na betón

One Day Open Air Fest prinesie poriadnu dávku energie priamo do srdca Petržalky – na Nobelovo námestie. Program sa začne už o 11:00 a potrvá až do 18:00. Môžeš sa tešiť na rôzne tanečné workshopy, živú hudbu a ako hlavný bod programu – tanečný battle so zahraničnou porotou, svetovými tanečníkmi a DJ-om.

Daytime Rave od Afterdark

Prvý denný rave svojho druhu v Bratislave! Organizátori na tomto evente pracovali celé mesiace a výsledok za to rozhodne stojí. Konať sa bude v Skateparku v Sade Janka Kráľa – priamo pod UFOm. Priprav sa na poriadny groove, bounce aj trance. Vstup na túto cool akciu je zadarmo, no musíš sa vopred zaregistrovať tu. Začína už o 16:00!

Nedeľa 3.8

Podroháčske folklórne slávnosti

Nestihol/a si Východnú? Nezúfaj – tú pravú folklórnu atmosféru si môžeš vychutnať aj na Podroháčskych folklórnych slávnostiach. Čakajú ťa vystúpenia folklórnych súborov, ľudových hudieb, sólistov, speváckych skupín či ukážky tradičných remesiel – to všetko v duchu autentickej ľudovej kultúry. Vstupenky a viac informácií o festivale nájdeš tu.

Zdroj: pfs.zuberec.sk

Duchoň už v kinách

Konečne sme sa dočkali – do kín oficiálne dorazil film Duchoň. Príbeh o najväčšom talente svojej generácie, o mužovi, ktorý žil naplno – možno až príliš. Tento víkend si určite nájdi čas a zájdi do kina. Kľudne aj sám/a – nie je na tom nič čudné.

Tip z redakcie:

Zájdi do mesta a skontroluj Pasteleria Panská. Milujeme kaviarenskú kultúru, a preto ti tentoraz odporúčame túto štýlovú kaviareň. Či si vyberieš pobočku na Panskej alebo Laurinskej, určite neoľutuješ.

