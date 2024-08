Napísalo mi viacero mužov, ktorí chceli vedieť, aký je život s obriezkou po zahojení. Keďže sa obávali, že po operácii môžu stratiť citlivosť, alebo nadobudnúť nepríjemné jazvy, rozhodol som sa im rozpovedať svoju osobnú skúsenosť.

Presne pred rokom som vyšiel s kožou na trh a napísal veľmi osobný článok o zákroku, ktorý som podstúpil. O obriezke, alebo odborne – o cirkumcízii. Hoci aj na moje pomery absolútne otvoreného človeka išlo o príliš intímnu záležitosť, rozhodol som sa tak najmä preto, že som si na internete o tejto téme sám prečítal množstvo rozporuplných informácií.

Aj mňa pred operáciou trápili odpovede na mnohé otázky: Ako to bude bolieť? Naozaj sa to ženám páči? Čo ak sa operácia nepodarí? Odpovede na ne som prirodzene hľadal na rôznych diskusných fórach, čo dnes už považujem za najväčšiu chybu. Príbehy neznámych ľudí z internetu, ktorí v skutočnosti možno ani obriezku nemajú, ma totiž vydesili do špiku kostí.

Aby tak neskončili aj ostatní chlapi, ktorí tento zákrok musia alebo chcú podstúpiť – prípadne o ňom ešte len uvažujú, spísal som svoju osobnú skúsenosť do článku.

Aj keď som vedel, s akým zámerom som to spravil, po vypublikovaní článku sa ma zmocnili obavy. Neotvoril som sa až príliš? Nespravil som chybu, že som tisíce ľudí pustil tak blízko do svojho osobného života? Internet je zlé miesto, čo ak to bude niekto chcieť použiť proti mne? Nakoniec som však zostal úprimne prekvapený z pozitívnych reakcií.

Na moju najosobnejšiu reportáž som dostal neobvyklé množstvo reakcií. Do súkromných správ mi písali viacerí muži, či už preto, aby sa mi poďakovali za moju otvorenosť, alebo sa spýtali nejaké doplňujúce otázky. Vďaka ich správam som vedel, že to, čo som spravil, malo zmysel a mohol som spokojne zahodiť za hlavu pocity hanby.

Zdroj: Unsplash/Scott Sanker

Keď som si pred niekoľkými týždňami otvoril inbox, našiel som v ňom niekoľko ďalších správ od mužov, ktorí chceli vedieť, aký je život s obriezkou po zahojení. Pýtali sa ma, či naozaj znižuje citlivosť penisu, či je s ňou sex skutočne lepší, ale aj to, či mi nie je nepríjemné, ak sa odhalený žaluď trie o spodné prádlo.

Keďže verím, že odvahu spýtať sa takéto otázky naberie len niekoľko mužov, ale odpovede na ne ich hľadá omnoho viac, rozhodol som sa ich zodpovedať rovno v ďalšom článku. Opäť však upozorňujem, že nie som lekár a ide výlučne o moju osobnú skúsenosť.

V Refresheri pravidelne prinášame informácie týkajúce sa duševného, ale i fyzického zdravia. Opísali sme napríklad priebeh prvého sedenia u psychológa či kolonoskopického vyšetrenia. Tvoriť spomínaný obsah môžeme len s podporou našich predplatiteľov. Ak sa ti články týkajúce sa zdravia páčia a chcel by si ich na našom webe vidieť viac, pridaj sa do klubu Refresher+.

V tomto článku si prečítaš: Či mi po obriezke zostali jazvy.

Ako zákrok ovplyvnil moju výdrž a kvalitu sexuálneho života.

Koľko mi trvalo, kým som po zákroku opäť začal sexovať.

V čom je sex s obrezaným penisom iný, ako s neobrezaným.

Na čo by si pri žiadnom sexuálnom akte po obriezke nemal zabúdať.

Návrat do sexuálneho života

Rekonvalescencia po zákroku je u každého pacienta individuálna, i keď vo väčšine prípadov hovoríme o týždňoch. Pre správne zahojenie je veľmi dôležité, ako mi toho času prízvukoval lekár, dodržať úplnú sexuálnu abstinenciu až do vypadnutia všetkých stehov. Popravde, čudujem sa každému, kto by počas tejto fázy hojenia chcel mať sex.